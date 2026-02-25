Zvezdnica OnlyFansa po nezaščitenem spolnem odnosu z okoli 400 moškimi: Definitivno sem noseča!

Britanska zvezdnica OnlyFansa Bonnie Blue je po tem, ko je sodelovala v spolnem izzivu z okoli 400 moškimi, šokirala z objavo, da je noseča. Novico je objavil The Sun. Vplivnica, katere pravo ime je Tia Billinger, naj bi bila ob pogledu na pozitiven test nosečnosti v popolnem šoku in navdušenju.

»Definitivno sem noseča ... res noseča,« je priznala pred kamero. Pojasnila je, da so jo na možnost nosečnosti opozorili prvi znaki, kot so huda slabost in vztrajne migrene. »Bruham, boli me glava, in ko rečem glavobol, mislim na močno migreno,« je povedala v videu.Ultrazvočni pregled je razblinil vse dvome. Med pregledom je presenečeno vprašala: »Je to dojenček? To je res neverjetno.« Ginekolog je tako nosečnost potrdil nekaj tednov po njenem javnem spolnem maratonu. Britanka je zatrdila, da je od vseh udeležencev vzela vzorce DNK: »Pomembno mi je bilo, da si tokrat zapomnim več kot le velikost njihovih penisov, zato sem vzela vzorce DNK in njihove kontaktne podatke.«

Dogodek, ki je Bonnie Blue znova postavil v središče medijske pozornosti, naj bi načrtno sovpadal z njenim obdobjem ovulacije. »Želim jim dati priložnost, da postanejo starši,« je sporočila. Pred Bonnie je rekord po številu spolnih partnerjev v enem dnevu držala Ariana Jollee, ki je leta 2004 imela odnose s 65 moškimi, Blue pa je to številko večkratno presegla.

Pred tem izzivom je Blue javno govorila o težavah z zanositvijo. »Leta sem poskušala zanositi z bivšim partnerjem in to me je res veliko stalo,« je dejala junija 2025. Ob drugi priložnosti je priznala: »Rada bi rekla, da lahko zanosim, vendar nisem v položaju, da bi lahko naravno.« Objava nosečnosti je bila v nasprotju z njenimi lastnimi pričakovanji in jo je presenetila.