12. september je svetovni dan prve pomoči

Prva pomoč je izraz človečnosti. Ko človeku v stiski nudimo ukrepe prve pomoči, se ne sprašujemo, od kod prihaja, kateri jezik govori, kakšen je njegov socialni položaj ali kam je namenjen. Pred nami je človek, ki potrebuje pomoč. Prav v tem se izraža eno temeljnih načel Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca – nepristranskost,« ob svetovnem dnevu prve pomoči poudarja mag. Ana Žerjal, predsednica Rdečega križa Slovenije.

Letos je v ospredju prva pomoč v kontekstu migracij. »Ljudje se na pot odpravijo iz različnih razlogov – zaradi konfliktov in nasilja, revščine, nesreč, posledic podnebnih sprememb ali v iskanju varnosti in možnosti za dostojno življenje,« pojasnjuje mag. Žerjalova. »Njihove poti so lahko dolge, naporne in nevarne ter povezane s številnimi tveganji za zdravje in življenje. Poškodbe, izčrpanost, dehidracija, podhladitev ali pregretje, poslabšanje kroničnih bolezni in duševne stiske so le nekatera izmed stanj, pri katerih je lahko pravočasna prva pomoč odločilnega pomena.«

Prva pomoč mora biti dostopna vsakomur, ki jo potrebuje, prilagojena potrebam ljudi in okoliščinam. FOTO: Vgajic/Getty Images

Dostopna vsem

Prva pomoč ne sme biti omejena zaradi jezika, kulturnega okolja, socialnega položaja ali statusa posameznika, obenem pa moramo ljudi, ki se znajdejo na poti, opolnomočiti z znanjem in veščinami, da lahko pomagajo sebi, svojim bližnjim in drugim. »V Rdečem križu Slovenije zato poudarjamo, da mora biti prva pomoč dostopna vsakomur, ki jo potrebuje, prilagojena potrebam ljudi in okoliščinam, v katerih so, vključujoča in razumljiva tudi ljudem, ki ne govorijo našega jezika, sestavni del humanitarnega odziva ob migracijah in drugih kriznih razmerah, znanje, ki povezuje ljudi in krepi odpornost posameznikov ter skupnosti,« opozarja predsednica RK Slovenije, ki letos praznuje 160 let delovanja.

160 let že deluje Rdeči križ na Slovenskem.

V sklopu akcije Slovenija oživlja bodo organizirane številne brezplačne delavnice prve pomoči. FOTO: Fatcamera/Getty Images

Svetovni dan prve pomoči nas opominja tudi na pomen solidarnosti, poleg tehničnega znanja razvijamo sposobnost prepoznati človeka v stiski, pristopiti brez predsodkov, vzpostaviti občutek varnosti, ohraniti dostojanstvo ter spoštljivo nuditi pomoč, zato se letošnje geslo glasi: Prva pomoč brez meja – pomoč vsakomur, povsod. Svetovni dan prve pomoči je simbolično tudi začetek meseca prve pomoči, ki se bo sklenil 16. oktobra, na svetovni dan oživljanja, dodaja Željko Malić, samostojni strokovni sodelavec za prvo pomoč pri RK Slovenije: »Letos je za nas svetovni dan prve pomoči še toliko bolj poseben, saj prav ta dan v Brežicah poteka XXXII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in RK Slovenije s trinajstimi najboljšimi ekipami iz celotne Slovenije, obenem pa bomo s tem dogodkom sklenili slavnostno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa na Slovenskem. Rdeči križ Slovenije z RKS – Območnimi združenji pa tudi letos, skupaj s partnerji, to so Slovenski reanimacijski svet, Zveza študentov medicine Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, Val 202, Ministrstvo za zdravje in Dispečerska služba zdravstva, sodeluje v vseslovenski akciji z naslovom Slovenija oživlja, v sklopu katere bodo organizirane številne brezplačne delavnice in prikazi temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.«