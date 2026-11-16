Z iglicami nad bolečino

NA ZDRAVJE

Nekaterim pomaga pri bolečinah v križu in vratu, glavobolih, dokazi govorijo v prid uporabi tudi pri slabosti in bruhanju ob kemoterapiji ter pri sezonskem alergijskem rinitisu

Strokovnjak po temeljitem pogovoru z bolnikom zabada tanke, sterilne iglice v ustrezne točke, ki lahko ostanejo v telesu približno od 15 do 30 minut. FOTO: Shutterstock

Na današnji dan pred 16 leti je organizacija Unesco akupunkturo priznala kot pomemben del svetovne nesnovne kulturne dediščine. In čeprav danes velja za preizkušeno metodo lajšanja različnih težav, je za mnoge zabadanje tankih iglic v določene točke na telesu še vedno nenavadno. Raziskave so pokazale tudi možne koristi v menopavzi. Svetovna zdravstvena organizacija je akupunkturo uradno priznala že leta 1979 in izdala standardizirane smernice za njeno varno klinično uporabo pri več deset stanjih, pri katerih so klinične raziskave potrdile terapevtski učinek ali podporno vlogo. Vodilna ...