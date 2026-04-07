Alarmantni podatki o zdravju mladih: to najbolj bremeni mlade med 15 in 30 let

Mladi do 30. leta najpogosteje poročajo o težavah z digitalno zasvojenostjo, so pokazali rezultati ankete o zdravju mladih, ki so jo pripravili v Mladinskem združenju za promocijo zdravja in Društvu študentov psihologije Slovenije. Ženske so v anketi pogosteje poročale o nizki samopodobi, medtem ko so moški navajali težave s kronično utrujenostjo.

Poleg digitalne zasvojenosti so mladi med 15. in 30. letom pogosto poročali o težavah s stresom ali preobremenjenostjo, težavah s spanjem, nizko samopodobo in pomanjkanjem energije, je na konferenci Povezani za zdravje danes povedal predstavnik Društva študentov psihologije Slovenije Tom Štrus. Da nimajo večjih težav, je navedlo 82 od 1362 anketirancev.

Najpogosteje so o tem, da nimajo večjih težav, poročali mlajši moški

Ženske so ob tem pogosteje poročale o digitalni zasvojenosti, nizki samopodobi in težavah s spanjem. Ob tem so pogosteje izpostavile tudi težave, povezane s šolo in socialnimi pritiski. Moški pa so pogosteje poročali o izgorelosti, kronični utrujenosti in težavah, povezanih z delom.

Po navedbah predstavnice Mladinskega združenja za promocijo zdravja Ines Likar je več kot polovica mladih žensk poročala o kroničnem stresu, medtem ko je o tem poročala četrtina moških. Skoraj vsaka mlada ženska je poročala o problematični oz. prekomerni uporabi digitalnih tehnologij. Tako moški kot ženske pa so skoraj enako pogosto poročali o bolečinah v hrbtu in mišicah.

Mladi med 15. in 17. letom starosti so ne glede na spol pogosteje poročali o digitalni zasvojenosti, nizki samopodobi in težavah s spanjem. Naštete težave pa so povezali s šolo in socialnimi pritiski. Medtem so mladi med 25. in 30. letom starosti pogosteje poročali o izgorelosti in kronični utrujenosti, povezani z delom. Vsem starostnim skupinam pa je skupno, da so poročale o težavah v duševnem zdravju.

Najbolj obremenjena skupina ženske med 18. in 24. letom

V rezultatih ankete med drugim izstopa, da so najbolj obremenjena skupina ženske med 18. in 24. letom. Medtem stres pri moških s starostjo narašča. Najbolj enakomerno po starosti, regijah in spolu so zastopane težave s spanjem. O težavah s kajenjem je poročalo približno 15 odstotkov mladih, o uživanju alkohola pa sedem odstotkov.

Anketa, ki so jo pripravili pri Mladinskem združenju za promocijo zdravja in Društvu študentov psihologije Slovenije, je potekala med 19. in 31. marcem, v njej je sodelovalo 1362 mladih oseb, starih med 15 in 30 let. Največ anketirancev je bilo starih med 15 in 17 let (793), najmanj pa med 21 in 24 let (92). V starostni skupini od 18 do 20 let je odgovarjalo 378 anketirancev, v skupini od 25. do 30. leta starosti pa 99.

Rezultate ankete so predstavili na današnji konferenci Povezani za zdravje v organizaciji Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. Konferenca je namenjena povezovanju mladih, odločevalcev in strokovnjakov z namenom skupnega naslavljanja ključnih izzivov na področju zdravja mladih v državi. Sodelujoče na konferenci so nagovorili tudi državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež, predstavnica pisarne Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji Sanja Vuzem in vodja službe za nevladne organizacije na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Urška Erklavec.