  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA ZNANSTVENA BOMBA

Alarmantni podatki: ta hrana povečuje tveganje za pljučnega raka

Strokovnjaki svarijo: vsaka tretja oseba dnevno zaužije to hrano, ki uničuje pljuča.
Industrijska obdelava hrane spreminja njeno strukturo.  FOTO: Dina Ivanova, Getty Images

Industrijska obdelava hrane spreminja njeno strukturo.  FOTO: Dina Ivanova, Getty Images

Ultrapredelana hrana je pogosto povezana s slabo kakovostjo prehrane. FOTO: Guliver/Thinkstock

Ultrapredelana hrana je pogosto povezana s slabo kakovostjo prehrane. FOTO: Guliver/Thinkstock

Izogibajte se živilom z dolgimi seznami neznanih sestavin. FOTO: Julia_sudnitskaya, Getty Images

Izogibajte se živilom z dolgimi seznami neznanih sestavin. FOTO: Julia_sudnitskaya, Getty Images

Industrijska obdelava hrane spreminja njeno strukturo.  FOTO: Dina Ivanova, Getty Images
Ultrapredelana hrana je pogosto povezana s slabo kakovostjo prehrane. FOTO: Guliver/Thinkstock
Izogibajte se živilom z dolgimi seznami neznanih sestavin. FOTO: Julia_sudnitskaya, Getty Images
A. G.
 2. 11. 2025 | 16:00
3:38
A+A-

Obstaja veliko razlogov, zakaj bi morali izločiti ultrapredelano hrano – od povezave z boleznimi srca, sladkorno boleznijo in debelostjo – a nove raziskave kažejo, da povečan riziko za pljučnega raka predstavlja še en resen razlog za skrb.

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja, da ultrapredelana hrana vsebuje sestavine, ki se »v domači kuhinji redko ali nikoli ne uporabljajo« ali pa dodatke, katerih namen je, da končni izdelek postane okusnejši in privlačnejši.

Te sestavine – prisotne v gaziranih pijačah, čipsu, pakiranih juhah, piščančjih medaljonih in sladoledu – pogosto vključujejo umetna barvila, emulgatorje ter dodane ali spremenjene sladkorje, sol in maščobe.

Šokanten odstotek: tveganje naraste za 41 odstotkov

Raziskava, objavljena v reviji Thorax, je analizirala podatke več kot 100.000 ljudi. Ugotovila je, da imajo posamezniki, ki uživajo največ ultrapredelane hrane, 41 odstotkov večjo verjetnost za diagnozo pljučnega raka v primerjavi s tistimi, ki je zaužijejo najmanj – tudi po upoštevanju dejavnikov, kot je kajenje.

Udeleženci so v povprečju pojedli skoraj tri obroke ultrapredelane hrane na dan – najpogosteje mesne izdelke, dietne pijače in kofeinske napitke.

Ultrapredelana hrana je pogosto povezana s slabo kakovostjo prehrane. FOTO: Guliver/Thinkstock
Ultrapredelana hrana je pogosto povezana s slabo kakovostjo prehrane. FOTO: Guliver/Thinkstock

Raziskovalci pojasnjujejo, da industrijska obdelava hrane spreminja njeno strukturo, vpliva na razpoložljivost in absorpcijo hranil ter ustvarja škodljive snovi. Ena od teh je akrolein, ki nastaja pri gorenju tobaka, plastike in bencina – pa tudi pri cvrtju maščob na visokih temperaturah.

Kajenje ni edini krivec

Čeprav je kajenje glavni dejavnik tveganja za pljučnega raka (leta 2022 ga je dobilo 2,4 milijona ljudi po svetu), strokovnjaki opozarjajo, da bolezen pogosto prizadene tudi nekadilce, kar kaže na druge dejavnike.

Raziskovalci so ugotovili, da je bila povezava med uživanjem ultrapredelane hrane in pljučnim rakom še močnejša pri nekadilcih. Dr. David Katz, specialist za preventivno medicino, poudarja, da rezultati jasno nakazujejo, da ultrapredelana hrana pomembno prispeva k tveganju za pljučnega raka.

Zakaj hrana vpliva na pljuča?

Ultrapredelana hrana je pogosto povezana s slabo kakovostjo prehrane – vsebuje več nasičenih maščob, umetnih kemikalij, soli in sladkorja. Ti dejavniki lahko sprožijo:

  • vnetja, ki spodbujajo razvoj in napredovanje raka,
  • poškodbo črevesnega mikrobioma, kar oslabi delovanje imunskega sistema. »«

Poleg tega ima ultrapredelana hrana zelo malo omega-3 maščobnih kislin, ključnih za zdravje, saj jih proizvajalci odstranjujejo zaradi daljšega roka uporabnosti.

Kako zmanjšati vnos?

Namesto da se osredotočate na to, česa ne jesti, strokovnjaki svetujejo, da v prehrano dodate več polnovrednih, naravnih živil: zelenjavo, sadje, polnozrnata žita, stročnice, oreščke in semena.

Izogibajte se živilom z dolgimi seznami neznanih sestavin. FOTO: Julia_sudnitskaya, Getty Images
Izogibajte se živilom z dolgimi seznami neznanih sestavin. FOTO: Julia_sudnitskaya, Getty Images

Dr. Fang Fang Zhang priporoča, da pozorno berete oznake: »Izogibajte se živilom z dolgimi seznami neznanih sestavin – to so najverjetneje aditivi in umetni okusi. Izberite polnovredno hrano.«

Že nekaj tednov po spremembi prehrane se okusne brbončice prilagodijo naravnim sestavinam, kar močno olajša vzdrževanje zdravega načina prehranjevanja, poroča Slobodna Dalmacija.

Preberite še:

image_alt
Strokovnjaki svarijo: ta živila močno slabijo odpornost in povečajo tveganje za dolgi covid

image_alt
Strokovnjaki opozarjajo: preveč vitaminov je lahko nevarno

image_alt
12 živil, ki se jim je po 50. letu bolje izogniti

Več iz teme

David Katzhranazdrava prehranaprehranazdrava hranakajenjenezdrava hranaprehranjevanjezdravjetobak
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM

Čas za predpraznično čiščenje

Čeprav je veliko čiščenje praviloma na vrsti spomladi, nanj pred prvimi jesenskimi prazniki ne bi smeli pozabiti.
2. 11. 2025 | 17:00
16:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HRVAŠKA

Velika sreča mladega voznika: napihal ekstremno veliko, nesrečo pa preživel

Voznik je bil v prometni nesreči lažje poškodovan, je pa ob tem nastala materialna škoda.
2. 11. 2025 | 16:55
16:40
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJE SLAVNIH

Bilo je nekoč: Bill Gates (Suzy)

Rojen je bil v Seattlu in od mladih nog zelo nadarjen za matematiko in logiko.
2. 11. 2025 | 16:40
16:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NOVA ZNANSTVENA BOMBA

Alarmantni podatki: ta hrana povečuje tveganje za pljučnega raka

Strokovnjaki svarijo: vsaka tretja oseba dnevno zaužije to hrano, ki uničuje pljuča.
2. 11. 2025 | 16:00
15:25
Bulvar  |  Tuji trači
RAZVRAT V PETZVEZDIČNEM HOTELU

Kraljevski škandal stoletja, princ Andrew naj bi na Tajskem naročil 40 prostitutk

Škandal ima zdaj resne posledice.
2. 11. 2025 | 15:25
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ZNANSTVENI ŠOK

Nepričakovano odkritje: mali asteroid Kiron razvija svoje obroče sredi našega Osončja

Astronomi končno razkrili vesoljski misterij in ujeli v živo rojstvo obročev skrivnostnega Kirona.
2. 11. 2025 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki