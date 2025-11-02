Alarmantni podatki: ta hrana povečuje tveganje za pljučnega raka

Obstaja veliko razlogov, zakaj bi morali izločiti ultrapredelano hrano – od povezave z boleznimi srca, sladkorno boleznijo in debelostjo – a nove raziskave kažejo, da povečan riziko za pljučnega raka predstavlja še en resen razlog za skrb.

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja, da ultrapredelana hrana vsebuje sestavine, ki se »v domači kuhinji redko ali nikoli ne uporabljajo« ali pa dodatke, katerih namen je, da končni izdelek postane okusnejši in privlačnejši.

Te sestavine – prisotne v gaziranih pijačah, čipsu, pakiranih juhah, piščančjih medaljonih in sladoledu – pogosto vključujejo umetna barvila, emulgatorje ter dodane ali spremenjene sladkorje, sol in maščobe.

Šokanten odstotek: tveganje naraste za 41 odstotkov

Raziskava, objavljena v reviji Thorax, je analizirala podatke več kot 100.000 ljudi. Ugotovila je, da imajo posamezniki, ki uživajo največ ultrapredelane hrane, 41 odstotkov večjo verjetnost za diagnozo pljučnega raka v primerjavi s tistimi, ki je zaužijejo najmanj – tudi po upoštevanju dejavnikov, kot je kajenje.

Udeleženci so v povprečju pojedli skoraj tri obroke ultrapredelane hrane na dan – najpogosteje mesne izdelke, dietne pijače in kofeinske napitke.

Ultrapredelana hrana je pogosto povezana s slabo kakovostjo prehrane. FOTO: Guliver/Thinkstock

Raziskovalci pojasnjujejo, da industrijska obdelava hrane spreminja njeno strukturo, vpliva na razpoložljivost in absorpcijo hranil ter ustvarja škodljive snovi. Ena od teh je akrolein, ki nastaja pri gorenju tobaka, plastike in bencina – pa tudi pri cvrtju maščob na visokih temperaturah.

Kajenje ni edini krivec

Čeprav je kajenje glavni dejavnik tveganja za pljučnega raka (leta 2022 ga je dobilo 2,4 milijona ljudi po svetu), strokovnjaki opozarjajo, da bolezen pogosto prizadene tudi nekadilce, kar kaže na druge dejavnike.

Raziskovalci so ugotovili, da je bila povezava med uživanjem ultrapredelane hrane in pljučnim rakom še močnejša pri nekadilcih. Dr. David Katz, specialist za preventivno medicino, poudarja, da rezultati jasno nakazujejo, da ultrapredelana hrana pomembno prispeva k tveganju za pljučnega raka.

Zakaj hrana vpliva na pljuča?

Ultrapredelana hrana je pogosto povezana s slabo kakovostjo prehrane – vsebuje več nasičenih maščob, umetnih kemikalij, soli in sladkorja. Ti dejavniki lahko sprožijo:

vnetja, ki spodbujajo razvoj in napredovanje raka,

poškodbo črevesnega mikrobioma, kar oslabi delovanje imunskega sistema. »«

Poleg tega ima ultrapredelana hrana zelo malo omega-3 maščobnih kislin, ključnih za zdravje, saj jih proizvajalci odstranjujejo zaradi daljšega roka uporabnosti.

Kako zmanjšati vnos?

Namesto da se osredotočate na to, česa ne jesti, strokovnjaki svetujejo, da v prehrano dodate več polnovrednih, naravnih živil: zelenjavo, sadje, polnozrnata žita, stročnice, oreščke in semena.

Izogibajte se živilom z dolgimi seznami neznanih sestavin. FOTO: Julia_sudnitskaya, Getty Images

Dr. Fang Fang Zhang priporoča, da pozorno berete oznake: »Izogibajte se živilom z dolgimi seznami neznanih sestavin – to so najverjetneje aditivi in umetni okusi. Izberite polnovredno hrano.«

Že nekaj tednov po spremembi prehrane se okusne brbončice prilagodijo naravnim sestavinam, kar močno olajša vzdrževanje zdravega načina prehranjevanja, poroča Slobodna Dalmacija.

