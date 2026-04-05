ALERGENI

Alergiki tega niso veseli: sezona cvetenja je vse daljša

Hladna fronta z močnimi vetrovi je le za kratek čas zamejila sproščanje cvetnega prahu.
Nadležne simptome lahko blažimo s preprostimi ukrepi. FOTO: Sementsovalesia/Getty Images

Med vožnjo z avtomobilom zapremo okna. FOTO: Jarino47/Getty Images

Trenutno poteka glavna sezona breze. FOTO: Mk-unterwegs/Getty Images

E. B.
 5. 4. 2026 | 06:05
3:33
Alergija na cvetni prah, pogosto imenovana tudi seneni nahod, je ena najpogostejših alergijskih bolezni sodobnega časa. Pojavi se, ko se imunski sistem pretirano odzove na sicer neškodljive delce cvetnega prahu, ki jih rastline sproščajo v zrak predvsem spomladi in poleti. Posledica so značilni simptomi, kot so kihanje, zamašen nos ali izcedek iz nosu, srbeče oči in utrujenost, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost vsakdanjega življenja. Zaradi podnebnih sprememb in daljšanja sezone cvetenja se s to težavo sooča vse več ljudi.

Po podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in prehrano (NLZOH) v nižinah trenutno poteka glavna sezona breze, tako da bo obremenitev ob suhem vremenu visoka. Hladna fronta z močnimi vetrovi je sicer za kratek čas zavrla sproščanje cvetnega prahu, z izboljšanjem vremena pa bo obremenitev spet porasla. Zrak bo dodatno obremenjen s sorodnimi alergeni gabra, medtem ko bo obremenitev z jesenom srednje visoka. Jesen lahko povzroči reakcije pri ljudeh, občutljivih za alergene oljke, sorodna vrsta pa je tudi forzicija, katere cvetni prah v prostor zanesemo s šopki. V zraku bo še cvetni prah cipresovk oziroma tisovk, topola, vrbe in javorja. Pojavljajo se prva zrna platane, napovedujejo strokovnjaki, in gabra.

Prisotnost alergenov v zraku izzove simptome alergijskih bolezni, na katero vplivajo trajanje, intenzivnost izpostavljenosti in alergeni potencial cvetnega prahu, pojasnjujejo na NLZOH. Alergenost zrn povečajo tudi onesnaževalci zraka, k spremembam letnega poteka sezon in višine obremenitve pa vremenske in podnebne spremembe. Večino cvetnega prahu, ki ga strokovnjaki zaznavajo v zunanjem zraku, sproščajo vetrocvetne rastline iz okolja, prinašajo pa ga tudi vetrovi iz bolj oddaljenih virov. Zimski in pomladni meseci so najbolj obremenjeni s cvetnim prahom, saj v tem obdobju cvetijo drevesa naših gozdov. Cvetni prah trav bo nagajal maja, junija in vse do konca julija. Glavna sezona ambrozije in pelina poteka v avgustu, sezona se bo iztekla konec septembra, ponekod šele oktobra.

Spremljanje napovedi

Tistim, ki so občutljivi za cvetni prah, lahko že majhne prilagoditve v vsakdanjem življenju, ob doslednem upoštevanju zdravnikovih napotkov in uživanju morebitnih zdravil, precej olajšajo nadležne znake. Priporočljivo je, da spremljajo napovedi koncentracije cvetnega prahu (npr. na spletni strani NLZOH) in v dneh z visoko obremenitvijo omejijo zadrževanje na prostem, zlasti v jutranjih in vetrovnih urah, ko je količina cvetnega prahu v zraku največja. Ob prihodu domov se je smiselno preobleči in oprhati, saj se cvetni prah hitro oprime kože, las in tkanin. Prostore je bolje zračiti zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je koncentracija alergenov nižja, pri tem pa lahko pomagajo zaščitne mreže ali čistilniki zraka.

Pri vožnji z avtomobilom naj bodo okna zaprta, uporaba klimatskih naprav z ustreznimi filtri pa lahko dodatno zmanjša vnos alergenov. Priporočljivo je, da perila ne sušimo na prostem, saj se ga zlahka oprime cvetni prah. Sončna očala na prostem lahko pomagajo zaščititi oči pred draženjem, medtem ko redno čiščenje bivalnih prostorov zmanjšuje kopičenje alergenov v notranjosti.

alergijealergenicvetni prahcvetenjepomladpoletjejesen
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
