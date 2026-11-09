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Ali je moj penis dovolj velik? Zdravnik razkril številke, ki bodo morda pomirile številne moške

Družbena omrežja, pornografija in nerealna pričakovanja lahko ustvarjajo občutek, da je nekaj povsem običajnega pravzaprav pomanjkljivost.
Simbolična fotografija. FOTO: Ocskaymark Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Ocskaymark Getty Images
M. U.
 9. 11. 2026 | 21:30
4:39
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Velikost moškega spolnega uda je tema, o kateri se veliko govori, a marsikdo o njej še vedno nerad odkrito spregovori. Kakšna je pravzaprav povprečna dolžina penisa in kdaj je ta medicinsko gledano neobičajno majhen? Britanski zdravnik Max Pemberton je razkril številke, ki bodo morda pomirile številne moške. Opozoril pa je tudi na težavo, ki lahko močno vpliva na njihovo samozavest in spolno življenje.

Ali je moj penis dovolj velik?

To je vprašanje, ki si ga zastavlja marsikateri moški, čeprav o njem morda nikoli ne spregovori na glas. Družbena omrežja, pornografija in nerealna pričakovanja lahko ustvarjajo občutek, da je nekaj povsem običajnega pravzaprav pomanjkljivost. Britanski zdravnik in psihiater dr. Max Pemberton je za Daily Mail spregovoril o temi, ki je za številne moške še vedno tabu. Poudaril je, da se moški pogosto obremenjujejo z velikostjo svojega spolnega uda, čeprav njihove mere sodijo v povsem običajen razpon.

Koliko centimetrov meri povprečen penis?

Pemberton navaja, da je povprečna dolžina penisa v erekciji približno 14 centimetrov. Podobne rezultate so pokazale tudi obsežne znanstvene raziskave. V sistematičnem pregledu raziskav, ki so ga leta 2015 objavili v strokovni reviji BJU International, so znanstveniki analizirali meritve do 15.521 moških.

Rezultati so pokazali naslednje povprečne vrednosti:

13,12 centimetra – dolžina penisa v erekciji.

9,16 centimetra – dolžina penisa v sproščenem stanju.

11,66 centimetra – obseg penisa v erekciji.

9,31 centimetra – obseg penisa v sproščenem stanju.

Pri tem je pomembno poudariti, da gre za povprečja, ne za mejo med normalnim in nenormalnim. Tudi moški z manjšimi ali večjimi merami so lahko povsem zdravi.

Kdaj zdravniki govorijo o mikropenisu?

Pemberton pojasnjuje, da je treba razlikovati med penisom, ki je nekoliko manjši od povprečja, in stanjem, ki ga medicina imenuje mikropenis. Gre za medicinsko diagnozo, pri kateri je penis izrazito manjši od pričakovanih vrednosti. Pemberton kot orientacijsko mejo pri odraslih navaja približno 7,5 centimetra v erekciji. V klinični praksi pa zdravniki za postavitev diagnoze praviloma uporabljajo standardizirano meritev dolžine raztegnjenega penisa in upoštevajo tudi druge dejavnike. Zdravnik opozarja, da lahko moški zaradi velikosti svojega spolnega uda občutijo hudo tesnobo, sram in nezadovoljstvo, tudi kadar njihove mere ne odstopajo od običajnih vrednosti.

Pornografija ustvarja povsem napačno predstavo

Eden od razlogov za nezadovoljstvo je po Pembertonovem mnenju tudi razširjenost pornografskih vsebin. Moški se namreč pogosto primerjajo z igralci, ki niso reprezentativen vzorec moške populacije. Takšne primerjave lahko ustvarjajo nerealna pričakovanja in občutek manjvrednosti.

Pemberton opaža, da se na njegovo ambulanto obrača vse več mladih moških, ki imajo težave z erekcijo, čeprav zdravniki pri njih ne odkrijejo telesnega vzroka. Pri nekaterih ima pomembno vlogo prav strah pred spolnim odnosom, povezan z negotovostjo glede lastnega videza in spolne zmogljivosti.

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Velikost lahko vpliva na samozavest, ne določa pa človekove vrednosti Pemberton opozarja še na pomembno težavo. Posmehovanje moškim z manjšimi spolnimi udi lahko povzroči globoke psihološke posledice. Nekateri se zaradi sramu izogibajo intimnim odnosom, drugim se poslabša samopodoba, pri posameznikih pa se lahko pojavijo tudi tesnoba, depresija in socialna osamitev. Zdravnik zato poudarja pomen strokovne psihološke pomoči. Kognitivno-vedenjska terapija lahko pomaga moškim, ki so pretirano obremenjeni s telesnim videzom, spolna terapija pa posameznikom in parom pri odpravljanju težav z intimnostjo.

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Spomnil se je tudi pacienta v petdesetih letih, ki se je zaradi mikropenisa dolga leta izogibal razmerjem. Po terapiji in podpori je vendarle našel srečo v partnerskem odnosu. Moški mu je pozneje zaupal, da si želi, da bi pomoč poiskal že 30 let prej, saj je toliko časa izgubil zaradi strahu.

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