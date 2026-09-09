Alkohol v nosečnosti lahko trajno poškoduje otroka: varne količine ni

Alkohol, ki ga zaužije nosečnica, iz njenega krvnega obtoka skozi posteljico prosto prehaja v plodovo kri. Pri plodu alkohol doseže enako ali celo višjo koncentracijo kot pri nosečnici. Ker je plodova sposobnost presnove alkohola manjša, ostane in deluje v njegovem telesu dlje, ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o spektru fetalnih alkoholnih motenj (FASD) opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Alkohol lahko poškoduje otrokove možgane in druge telesne organe, odvisno od tega, kdaj med nosečnostjo mu je izpostavljen. Najbolj ranljivi so možgani, ki se razvijajo vso nosečnost. Poleg tega izpostavljenost alkoholu poveča tveganje za splav, mrtvorojenost, prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo, nenadno smrt dojenčka, hkrati pa je tudi edini vzrok za spekter fetalnih alkoholnih motenj.

Tudi pitje alkohola pri moških pred spočetjem vpliva na kakovost semenčic in zdravje otroka. FOTO: frederic Cirou/Getty Images

Odgovornost družbe

»Ob mednarodnem dnevu, ki ga v Sloveniji že 12. leto zaznamujemo 9. septembra, bomo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Kliničnem oddelku za neonatologijo Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, poudarili, da je pitje alkohola med nosečnostjo mogoče v celoti preprečiti, s tem pa tudi številne posledice za zdravje otroka. Osrednje sporočilo letošnjega dogodka je Naj se vsako novo življenje začne brez alkohola – vsaka nosečnost brez alkohola pomeni večjo možnost za zdrav razvoj otroka,« pojasnjujejo na NIJZ in dodajajo, da bodo letos v ospredju obporodna obravnava žensk, pomen preventivnega delovanja in zgodnje prepoznavanje alkoholu izpostavljenih nosečnosti ter izzivi in priložnosti na področju prepoznavanja in obravnave otrok s FASD. »Opozorili bomo tudi na pomen družbenega odnosa do pitja alkohola in normalizacijo pitja v naši družbi ter dejstvo, da pitje alkohola v času nosečnosti ni le odgovornost ženske, temveč celotne družbe,« še poudarjajo.

Naj se vsako novo življenje začne brez alkohola. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

V ospredju bodo vseskozi ključna sporočila glede alkohola in nosečnosti, ki temeljijo na znanstvenih spoznanjih. »Alkohol lahko škodi otrokovemu razvoju kadar koli med nosečnostjo, saj se različni organi in telesni sistemi razvijajo v različnih obdobjih. Med nosečnostjo ni varna nobena pijača, ki vsebuje alkohol, ne rdeče ali belo vino, ne pivo, liker ali druga alkoholna pijača. Odsvetovano je tudi pitje brezalkoholnih vin in piv, saj je v njih še vedno lahko do pol volumskega odstotka alkohola, kar pomeni tveganje za vnos alkohola, četudi majhnih količin,« pojasnjujejo strokovnjaki z NIJZ in sklenejo, da glede na dozdajšnja spoznanja ni znana količina alkohola, ki bi bila v nosečnosti varna: »Tveganje, da bi škodovali nosečnosti in otroku, se povečuje sorazmerno s količino in pogostostjo pitja alkohola, še zlasti ob pitju večjih količin v krajšem času oziroma popivanju. Raziskave nakazujejo, da lahko tudi pitje alkohola pri moških pred spočetjem vpliva na kakovost semenčic in zdravje otroka. Čeprav so ti vplivi še predmet raziskav, je priporočljivo, da tudi bodoči očetje razmislijo o opustitvi pitja alkohola v obdobju načrtovanja nosečnosti.«