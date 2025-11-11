Alkohol veča tveganje za več vrst rakavih obolenj

November tradicionalno posvečamo boju proti odvisnosti in ozaveščanju o izredno pereči problematiki sodobne družbe. V mesecu, ko burno praznujemo martinovo, in tik pred decembrskim veseljačenjem velja seveda postaviti v ospredje pasti alkoholne omame, pri mladih pa je zadnja leta vse bolj v ospredju zasvojenost z digitalnimi napravami, vse več je tudi odvisnosti od iger na srečo.

Kljub preventivi

Slovenija ostaja na nelaskavem vrhu med državami z najvišjo stopnjo porabe alkohola na prebivalca v Evropski uniji. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je kar 43 odstotkov odraslih Slovencev občasnih pivcev, približno 8 odstotkov pa jih alkohol uživa na tvegani ali škodljivi ravni.

Zelo resno ogroža prometno varnost. FOTO: Ilya Burdun/Getty Images

In to kljub številnim preventivnim akcijam, ozaveščanju in razpoložljivim delavnicam, kampanjam ter izobraževalnim vsebinam: a pozivi stroke očitno prepogosto naletijo na gluha ušesa, predvsem med mladimi, starimi od 15 do 19 let, med katerimi mnogi že redno uživajo alkohol. Posledice se kažejo na zdravstvenem in socialnem področju; povzroča škodo tako posamezniku na telesnem in duševnem zdravju kot tudi na ravni družbe, vključno s kriminaliteto, škodo v družini in skupnosti, ekonomske stroške in mednarodno škodo.

Po škodi se uvršča na prvo mesto na lestvici najbolj škodljivih drog, sledijo pa heroin, kokain, metilamfetamini, kokain in tobak, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Čeprav so lahko nekatere droge v primerjavi z alkoholom bolj zasvojljive, pa je raba alkohola veliko bolj razširjena povsod po svetu in s tem povezana škoda, poudarjajo.

S čezmernim pitjem alkohola je povezanih več kot 200 bolezenskih stanj in poškodb.

Vsakih 10 ur

Evropska regija Svetovne zdravstvene organizacije ugotavlja najvišji delež bolezni in prezgodnjih smrti zaradi alkohola na svetu. V tej regiji je ena od osmih smrti, pripisljivih alkoholu, posledica raka, na svetu pa je 12 odstotkov vseh primerov raka v svetu povezanih z alkoholom.

Kljub ozaveščanju mnogi še vedno škodljivo uživajo alkohol. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

V Sloveniji je registrirana poraba alkohola v letu 2016 znašala 10,5 litra čistega alkohola na vsakega prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let; v letu 2016 je zaradi bolezni in stanj, ki so stoodstotno pripisljive alkoholu, v povprečju vsakih 10 ur umrla vsaj ena oseba ali skupno 826 ljudi, 686 moških in 140 žensk. Več kot polovica med njimi jih je umrla pred dopolnjenim 65. letom starosti, kar predstavlja prezgodnjo umrljivost.

Izpostavljenost alkoholu pomeni tveganje za nastanek nekaterih vrst rakavih obolenj: raka ustne votline in žrela, grla in požiralnika, jeter, debelega črevesa, danke in dojk. Škodljiva raba alkohola je tudi dejavnik tveganja za poškodbe, prometne nezgode, bolezni, nasilje, umore in samomore ter se v svetu vse bolj uvršča med najpomembnejše dejavnike tveganja za manjzmožnost, obolevnost, invalidnost in umrljivost, vse te posledice pa so preprečljive. S čezmernim pitjem alkohola je povezanih več kot 200 bolezenskih stanj in poškodb. Alkohol škodljivo deluje na vsak organ v našem telesu in na vse sisteme, opozarjajo na NIJZ.

Mednarodna agencija za raziskovanje raka je uvrstila alkohol (acetaldehid, etanol in alkoholne pijače) v prvo skupino snovi, ki so rakotvorne za človeka, v isto skupino je uvrščen tobak, ki prav tako povzroča hudo odvisnost.