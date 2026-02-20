Američani razvijajo revolucionarno cepivo, kakršnega svet še ni videl

Ameriški raziskovalci z ugledne univerze Stanford pravijo, da bi lahko eno samo cepivo v obliki pršila za nos zaščitilo ljudi pred vsemi vrstami kašlja, prehlada in gripe, pa tudi pred bakterijskimi okužbami pljuč, in celo omililo alergije. Ekipa iz omenjene univerze je to »univerzalno cepivo« že preizkusila na živalih, ni pa še izvedla kliničnih testov cepiva na ljudeh. Njihov pristop predstavlja »radikalen odmik« od načina, kako so bila cepiva zasnovana več kot 200 let, pravijo, študija in prvi rezultati pa da so »resnično vznemirljivi« in »velik korak naprej«, piše BBC. Trenutna cepiva namreč telo pripravijo za boj proti eni sami okužbi - cepivo denimo proti ošpicam ščiti le pred ošpicami, cepivo proti noricam pa le pred noricami. Tako deluje imunizacija, odkar je Edward Jenner konec 18. stoletja ustvaril prva cepiva. Pristop raziskovalcev s Stanforda, opisan v reviji Science, pa ne »trenira« imunskega sistema. Namesto tega posnema način, kako imunske celice komunicirajo med seboj.

Aplicira se kot pršilo za nos in bele krvničke v naših pljučih pusti v »stanju pripravljenosti«, torej pripravljene na ukrepanje ne glede na to, kakšna okužba poskuša vdreti v pljuča. Učinek je pri poskusih na živalih trajal približno tri mesece, ta povečana pripravljenost pa je privedla do nekje med 100- in 1000-kratnega zmanjšanja prehoda virusov skozi pljuča v telo. To pa še ni bilo vse. Na tiste, ki so se uspeli prebiti skozi pljuča, je bil preostali del imunskega sistema pripravljen in lahko se jih je ubranil »z bliskovito hitrostjo«, je dejal Bali Pulendran, profesor mikrobiologije in imunologije na Stanfordu. »To cepivo, ki mu pravimo univerzalno cepivo, sproži veliko širši odziv, ki ne ščiti le pred virusi gripe, ne le pred virusi covida, ne le pred virusi prehlada, temveč pred skoraj vsemi virusi in ogromnim številom različnih bakterij, celo pred alergeni. Delovanja tega cepiva se korenito razlikuje od načina, po katerem so doslej delovala vsa cepiva,« je Pulendran še povedal za BBC.