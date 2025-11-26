Antibiotiki so zdravila, ki zdravijo in preprečujejo bakterijske okužbe pri ljudeh, živalih in rastlinah. Delujejo tako, da bakterije uničijo ali preprečujejo njihovo rast. Učinkujejo samo na bakterije, ne pa tudi na viruse, glive in parazite, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjali ob svetovnem tednu ozaveščanja o mikrobni odpornosti, ki ga zaznamujemo med 18. in 24. novembrom, vsako leto 18. novembra pa zaznamujemo evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, s katerim opozarjamo na nujnost preudarne uporabe antibiotikov in nevarnost razvoja odpornosti bakterij na ta zdravila. Letos je potekal pod geslom Ukrepajmo zdaj: zaščitimo našo sedanjost, zavarujmo našo prihodnost.

Pri jemanju antibiotikov upoštevamo navodila zdravnika.

Poznamo več skupin antibiotikov, vsak deluje le na določene vrste bakterij, zato ni primeren za zdravljenje vseh bakterijskih okužb. Naraščajoči trend porabe protimikrobnih zdravil pri ljudeh, ki ga poganjata pretirano predpisovanje in napačna uporaba, je eden izmed dejavnikov, ki prispeva k pospeševanju odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom. V zadnjih letih po pandemiji covida-19 se je poraba protimikrobnih zdravil v večini povečala. V Sloveniji opažamo pomembne razlike v predpisovanju antibiotikov na recept med statističnimi regijami – v vzhodnih jih je predpisanih več kot v zahodnih. Največ antibiotikov na recept se predpiše starejšim od 85 let.

Če jih jemljemo z napačnim namenom, po nepotrebnem ali nepravilno, lahko bakterije postanejo odporne proti njim. Zaradi mikrobne odpornosti nekateri antibiotiki in druga protimikrobna zdravila postanejo neučinkovita in ne morejo več uničiti ali preprečiti rasti mikroorganizmov, posledično pa je okužbe težko ali nemogoče zdraviti, kar poveča tveganje za zaplete in smrt ter viša stroške zdravljenja. Ob širjenju odpornih mikroorganizmov bi lahko izgubili možnost zdravljenja že običajnih bakterijskih okužb, kot je angina ali vnetje srednjega ušesa, močno pa bi bila ogrožena tudi sodobna medicina – npr. zdravljenje bolnikov po operacijah, presaditvah, v enotah intenzivne terapije in z oslabljenim imunskim sistemom. Odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) uvrstila na seznam desetih največjih groženj globalnemu javnemu zdravju. Mikrobna odpornost je po podatkih SZO leta 2019 neposredno povzročila smrt 1,27 milijona ljudi v svetu in pripomogla k smrti 4,95 milijona ljudi.

Z odgovorno uporabo antibiotikov lahko vsi skupaj poskrbimo, da bodo ta življenjsko pomembna zdravila ostala učinkovita – tudi za prihodnje generacije. Pri jemanju upoštevamo navodila zdravnika, jemljimo jih le, kadar je treba, v pravih odmerkih, ob pravem času in dovolj dolgo, ne delimo jih z drugimi.