Antioksidanti niso čudežni, a telesu kljub temu pomagajo

Antioksidanti so snovi, ki v telesu preprečujejo ali upočasnjujejo oksidativne procese, pri katerih nastajajo škodljive molekule oziroma prosti radikali. Telo jih lahko proizvaja samo ali pa jih vnesemo s hrano. Med najpomembnejše antioksidante spadajo nekateri vitamini, najbolj znan je C, pa tudi vitamin E in provitamin A oziroma betakaroten. Med njimi so tudi minerali, kot sta selen in cink, ter številne rastlinske bioaktivne snovi, kot so flavonoidi, polifenoli in karotenoidi.

Prosti radikali lahko poškodujejo zdrave celice.

»Polifenoli predstavljajo eno največjih skupin antioksidantov in jih najdemo predvsem v sadju, zelenjavi, čaju, kavi in olivnem olju,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Oksidativni stres lahko poškoduje celične strukture, vključno z beljakovinami, maščobami in DNA, kar lahko dolgoročno vpliva na razvoj različnih bolezni. Antioksidanti pripomorejo k ohranjanju zdravja celic, upočasnjujejo procese staranja in sodelujejo pri zaščiti pred kroničnimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in nekatere nevrodegenerativne bolezni. Pomembni so tudi za ohranjanje zdrave kože, vida in živčnega sistema ter za splošno dobro delovanje organizma.«

Podpirajo odpornost

Količina prostih radikalov se lahko poveča tudi zaradi zunanjih dejavnikov, kot so stres, onesnažen zrak, UV-sevanje, cigaretni dim ali bolezni, nadaljuje: »Ker so nestabilni, lahko poškodujejo zdrave celice, saj jim preprosto kradejo elektrone in s tem sprožijo verižne reakcije poškodb. Antioksidanti po drugi strani delujejo tako, da prostim radikalom oddajo elektron in jih s tem nekako stabilizirajo, ne da bi sami postali škodljivi.«

Skrbijo tudi za zdravo kožo. FOTO: Insta_photos/Getty Images

Antioksidantom največ pozornosti namenimo v obdobju sezonskih obolenj, saj pomagajo varovati imunski sistem in podpirajo njegovo delovanje. »Naj podam primer na vitaminu C: je ključnega pomena za delovanje in krepitev odpornosti, s tem pa lahko pomaga skrajšati trajanje obolenja, na primer prehlada. Tudi druge antioksidativne snovi, kot so betakaroten, selen in flavonoidi, sodelujejo pri zaščiti telesa pred vnetnimi procesi in podpirajo naravno odpornost. Vselej znova pa poudarjamo, da antioksidanti niso čudežne tabletke in ne morejo popolnoma preprečiti okužb, pa vendarle pomagajo telesu, da se lahko učinkoviteje brani pred škodljivimi vplivi in hitreje okreva po bolezni,« pojasnjuje sogovornica in sklene, da nas večina zadostne količine antioksidantov pridobi že z raznoliko in uravnoteženo prehrano, ki vključuje dovolj sadja, zelenjave, oreščkov, stročnic, polnozrnatih žit in drugih rastlinskih živil: »Vsebujejo dovolj različnih antioksidativnih snovi, ki delujejo skupaj in se med seboj dopolnjujejo. Poudarjamo tudi, da je vnos antioksidantov s hrano najučinkovitejši in tudi najvarnejši način. Prehranska dopolnila priporočamo le v primerih premajhnega vnosa s hrano ali povečanih potreb.«