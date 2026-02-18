  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA ODPORNOST

Antioksidanti niso čudežni, a telesu kljub temu pomagajo

Ne morejo popolnoma preprečiti okužb, a vendarle pomagajo organizmu, da se učinkoviteje brani pred škodljivimi vplivi in hitreje okreva.
Večina nas zadostne količine antioksidantov pridobi z raznoliko in uravnoteženo prehrano. FOTO: Marilyna/Getty Images
Večina nas zadostne količine antioksidantov pridobi z raznoliko in uravnoteženo prehrano. FOTO: Marilyna/Getty Images
Ema Bubanj
 18. 2. 2026 | 16:15
A+A-

Antioksidanti so snovi, ki v telesu preprečujejo ali upočasnjujejo oksidativne procese, pri katerih nastajajo škodljive molekule oziroma prosti radikali. Telo jih lahko proizvaja samo ali pa jih vnesemo s hrano. Med najpomembnejše antioksidante spadajo nekateri vitamini, najbolj znan je C, pa tudi vitamin E in provitamin A oziroma betakaroten. Med njimi so tudi minerali, kot sta selen in cink, ter številne rastlinske bioaktivne snovi, kot so flavonoidi, polifenoli in karotenoidi.

Prosti radikali lahko poškodujejo zdrave celice.

»Polifenoli predstavljajo eno največjih skupin antioksidantov in jih najdemo predvsem v sadju, zelenjavi, čaju, kavi in olivnem olju,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Oksidativni stres lahko poškoduje celične strukture, vključno z beljakovinami, maščobami in DNA, kar lahko dolgoročno vpliva na razvoj različnih bolezni. Antioksidanti pripomorejo k ohranjanju zdravja celic, upočasnjujejo procese staranja in sodelujejo pri zaščiti pred kroničnimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in nekatere nevrodegenerativne bolezni. Pomembni so tudi za ohranjanje zdrave kože, vida in živčnega sistema ter za splošno dobro delovanje organizma.«

Podpirajo odpornost

Količina prostih radikalov se lahko poveča tudi zaradi zunanjih dejavnikov, kot so stres, onesnažen zrak, UV-sevanje, cigaretni dim ali bolezni, nadaljuje: »Ker so nestabilni, lahko poškodujejo zdrave celice, saj jim preprosto kradejo elektrone in s tem sprožijo verižne reakcije poškodb. Antioksidanti po drugi strani delujejo tako, da prostim radikalom oddajo elektron in jih s tem nekako stabilizirajo, ne da bi sami postali škodljivi.«

Skrbijo tudi za zdravo kožo. FOTO: Insta_photos/Getty Images
Skrbijo tudi za zdravo kožo. FOTO: Insta_photos/Getty Images
Antioksidantom največ pozornosti namenimo v obdobju sezonskih obolenj, saj pomagajo varovati imunski sistem in podpirajo njegovo delovanje. »Naj podam primer na vitaminu C: je ključnega pomena za delovanje in krepitev odpornosti, s tem pa lahko pomaga skrajšati trajanje obolenja, na primer prehlada. Tudi druge antioksidativne snovi, kot so betakaroten, selen in flavonoidi, sodelujejo pri zaščiti telesa pred vnetnimi procesi in podpirajo naravno odpornost. Vselej znova pa poudarjamo, da antioksidanti niso čudežne tabletke in ne morejo popolnoma preprečiti okužb, pa vendarle pomagajo telesu, da se lahko učinkoviteje brani pred škodljivimi vplivi in hitreje okreva po bolezni,« pojasnjuje sogovornica in sklene, da nas večina zadostne količine antioksidantov pridobi že z raznoliko in uravnoteženo prehrano, ki vključuje dovolj sadja, zelenjave, oreščkov, stročnic, polnozrnatih žit in drugih rastlinskih živil: »Vsebujejo dovolj različnih antioksidativnih snovi, ki delujejo skupaj in se med seboj dopolnjujejo. Poudarjamo tudi, da je vnos antioksidantov s hrano najučinkovitejši in tudi najvarnejši način. Prehranska dopolnila priporočamo le v primerih premajhnega vnosa s hrano ali povečanih potreb.«

Več iz teme

antioksidantizdravjeimunski sistemzdrava prehrana
ZADNJE NOVICE
16:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PAZITE OTROKE

Mladoletniki na Hrvaškem množično snifajo legalen bel prah, prodajati ga želijo tudi pri nas (VIDEO)

Na Hrvaškem se med najstnike bliskovito širi nova substanca, ki spominja na prepovedane droge – energijski prah, imenovan Sniffit, ki ga uporabniki vdihujejo skozi nos s pomočjo priložene cevke. Distributer že išče možnosti prodaje tudi v Sloveniji.
18. 2. 2026 | 16:59
16:47
Šport  |  Športni trači
KUŽA

Hrvaška tekačica v šoku: »Mislila sem, da je volk, da morda haluciniram ...« (VIDEO)

Ob njej tekel pes, ki je nenadoma zataval na progo.
18. 2. 2026 | 16:47
16:23
Novice  |  Slovenija
LOVSKA DRUŽINA OPOZARJA

Pozor! Blizu Ljubljane potrdili nevarno bolezen, za pse in mačke je brez izjeme usodna

Zdravljenja ni, cepiva ni, smrtnost je stoodstotna.
18. 2. 2026 | 16:23
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA ODPORNOST

Antioksidanti niso čudežni, a telesu kljub temu pomagajo

Ne morejo popolnoma preprečiti okužb, a vendarle pomagajo organizmu, da se učinkoviteje brani pred škodljivimi vplivi in hitreje okreva.
Ema Bubanj18. 2. 2026 | 16:15
16:10
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Matej, v spomin nanj objavili besede, ki ganejo

Kralji ulice zaviti v črnino.
18. 2. 2026 | 16:10
16:07
Novice  |  Slovenija
TUDI TO JE SLOVENIJA

3-letni Aleks še vedno ni upravičen do kritja stroškov, a zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni potrjen (FOTO)

DZ je sprejel zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, a v Društvu Viljem Julijan so razočarani.
18. 2. 2026 | 16:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki