Antioksidanti so varuhi imunskega sistema

Antioksidanti zavirajo oksidacijske procese, torej tiste, v katerih kot stranski produkt nastajajo prosti radikali. Ti zaradi reaktivnosti sprožajo številne neželene kemijske reakcije in s tem poškodujejo celice, kar pa je lahko eden od vzrokov za nastanek številnih bolezni, hkrati pa pospešujejo staranje organizma. V običajnih razmerah se telo pred prostimi radikali brani sorazmerno dobro, ob stresu in neugodnih okoliščinah, denimo, če kadimo, smo v onesnaženem okolju, se nezdravo prehranjujemo, pretirano uživamo alkohol ali pa zanemarjamo telesne dejavnosti, pa se lahko število prostih radikalov poveča.

Z uravnoteženo prehrano jih zaužijemo dovolj.

Vsaka sezona

Antioksidanti so nekakšni varuhi imunskega sistema, zato je jasno, da jih moramo uživati vsi, vsak dan. A brez skrbi, te snovi, med katerimi so najbolj znani vitamin C, vitamin E, provitamin A, selen, cink, likopen, flavonoidi in karoteni, so zelo dostopne, z uravnoteženim prehranjevanjem in ob sicer dobrem zdravju pa zanesljivo pokrijemo potrebe po njih. Seveda pa si lahko jedilnik vsak dan oplemenitimo z dodatno zalogo zdravja, denimo s kozarcem soka črnega grozdja ali grenivke, pestjo borovnic, robid, jagod, malin, češenj, ribeza ali brusnic. Slive, jabolko, granatno jabolko, paradižnik, rdeče grozdje, pomaranče, breskve in marelica okrepijo organizem, sadni krožnik pa lahko obarvamo tudi eksotično, denimo s papajo, ananasom, kivijem ali mangom. Vsaka sezona nam torej ponuja bogato bero antioksidantov, ki jih lahko pripravljamo s kosmiči, v smutijih ali pa jih uživamo samostojno. Ne pozabimo na zelenjavno plat: zeleni ohrovt, špinača, blitva, kuhana rdeča pesa, brstični ohrovt, brokoli, cvetača, korenje, artičoke, bučke, šparglji, krompir, paprika in rdeče zelje nam ponujajo obilo možnosti priprave.

Z zdravimi živili pripravljamo odlične smutije. FOTO: Okrasyuk/Getty Images

Zavezniki srca

Zdrave jedi lahko obogatimo z zelišči in začimbami, ki se prav tako lahko hvalijo z antioksidativnim delovanjem. Številni dodatki tako niso le ojačevalci okusa, ampak delujejo tudi proti prostim radikalom in nas varujejo pred vnetji. Mnogi so zavezniki srčno-žilnega sistema, pomagajo uravnavati krvni tlak, spodbujajo prekrvitev in čistijo jetra, med njimi so v ospredju origano, rdeči kajenski poper, črni poper, paprika, ingver, kurkuma, česen, čebula, peteršilj, bazilika, timijan, rožmarin, žajbelj, majaron, pehtran in kumina.

Izbire je veliko! FOTO: Yelenayemchuk/Getty Images

Ne pozabimo na napitke, tudi z ingverjevim, zelenim in črnim čajem se lahko bojujemo proti prostim radikalom, ob zmernem uživanju pa naš organizem podpira tudi kava. Antioksidanti seveda niso vsemogočni, zato redno skrbimo za zdrav življenjski slog z veliko gibanja, dovolj spanja in izogibanjem škodljivim navadam, med katere ob kajenju spada uživanje ocvrte hrane, suhomesnih izdelkov in soli.