Aplikacije rešujejo: z mnogimi je mogoče zmanjšati simptome anksioznosti

Iz trgovine mobilnih aplikacij si lahko na mobilne telefone naložimo različne vrste aplikacij, od tistih za dostop do družbenih omrežij do tistih, ki ponujajo zdravstvene nasvete. V zadnjih letih so vse bolj popularne tudi aplikacije za samopomoč glede duševnega zdravja. Več kot 5000 uporabnikov naj bi imela ena redkih takih slovenskih aplikacij, to je BO mind. Kot pojasnjujejo avtorji, je zasnovana z željo po pomoči čim širši populaciji, ki lahko dostopajo do preprostih, a učinkovitih tehnik, ki so koristne pri spopadanju s širokim naborom različnih težav in stisk. »Tehnike v aplikaciji so uporabne tudi za posameznike, ki zgolj želijo izpopolniti ali dopolniti svoje veščine spoprijemanja z različnimi življenjskimi in vsakodnevnimi izzivi,« so še navedli.

Ljudem pomagajo samostojno ali z minimalno podporo obvladovati stres in simptome duševnega zdravja.

Strukturirane intervencije psihološke samopomoči priporočajo tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO). Poudarjajo, da so »preizkušen in prilagodljiv način za razširitev dostopa do duševne zdravstvene oskrbe, zlasti za depresijo in tesnobo«. Ljudem pomagajo samostojno ali z minimalno podporo obvladovati stres in simptome duševnega zdravja. »Obsežni dokazi kažejo, da lahko tako vodena kot nevodena samopomoč zmanjša simptome, pri čemer lahko vodeni pristopi dosežejo rezultate, primerljive z intenzivnejšo osebno oskrbo. Ko se izvajajo digitalno ali na daljavo, lahko intervencije samopomoči dosežejo veliko prebivalstva, vključno s tistimi v okoljih z omejenimi viri in težko dostopnimi okolji,« so zapisali.

Zmanjšujejo simptome

Raziskave kažejo, da omenjene aplikacije zelo zmanjšujejo simptome depresije in anksioznosti. Raziskava, objavljena leta 2024 v publikaciji World Psychiatry, v katero je bilo vključenih 176 randomiziranih kontroliranih raziskav in več kot 55.000 udeležencev, med drugim razkriva, da so bile učinkovitejše tiste aplikacije, ki so uporabljale elemente kognitivno-vedenjske terapije (KVT), spremljanje razpoloženja in v nekaterih primerih klepetalni roboti. Kakovostne mobilne aplikacije so lahko torej koristno dopolnilo pri blažjih do zmernih simptomih anksioznosti, depresije in psihološke stiske, predvsem kadar temeljijo na dokazano učinkovitih pristopih, kot je KVT. A same po sebi niso nadomestilo za strokovno obravnavo pri resnejših duševnih motnjah.

Glavni poudarki Programa MIRA so krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za krepitev duševnega zdravja in preprečevanja duševnih stisk vzpostavili posebno spletno stran Program MIRA. Gre za Nacionalni program duševnega zdravja, ki kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. »Program povezuje obstoječe ter dodaja nove službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Glavni poudarki programa so krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev, torej zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva,« so pojasnili.

Vse več ljudi se zateka po pomoč tudi na splet oziroma k mobilnim aplikacijam. FOTO: Westend61/Getty Images