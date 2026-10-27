Aromaterapija: ni čudežna, lahko pa pomaga pri marsikateri tegobi

Vonj sveže sivke, citrusov ali poprove mete lahko v nas prebudi prijetne občutke, nas spomni na lepe trenutke ali pomaga ustvariti mirnejše vzdušje. Prav vpliv vonjev na naše počutje je v središču aromaterapije, komplementarne metode, pri kateri uporabljamo eterična olja, pridobljena iz različnih rastlin, cvetov, listov in lupin plodov. Najpogosteje jih vdihavamo prek izparilnikov in difuzorjev ali jih v ustrezno razredčeni obliki uporabljamo za masažo.

Sivka je zelo pogosta izbira. FOTO: Shutterstock

Eden najpogostejših razlogov za uporabo aromaterapije je sproščanje. V hitrem vsakdanjiku, katerega neizogiben del je tudi stres, nam lahko prijeten vonj pomaga do umirjenosti in postane del večernega rituala, s katerim se pripravimo na počitek. Sivka je denimo priljubljena izbira za sproščanje in umirjanje pred spanjem, citrusi pa lahko s svežim vonjem izboljšajo razpoloženje. Nekatere raziskave nakazujejo, da bi aromaterapija lahko izboljšala kakovost spanja in ublažila občutke tesnobe, vendar ni dovolj dokazov za potrditev vseh njenih učinkov.

Dotik in sprostitev

Eterična olja se uporabljajo tudi pri masaži, kjer se učinek prijetnega vonja poveže z dotikom in sproščanjem mišic. V zdravstvenih ustanovah jih ponekod vključujejo v podporno obravnavo ljudi, ki se spoprijemajo z bolečinami ali slabostjo. Pri tem velja poudariti, da aromaterapija ni nadomestilo za zdravljenje in da učinki niso enaki pri vseh ljudeh, zato ne gre pričakovati čudežnih rezultatov.

Eterična olja so zelo priljubljena pri masaži. FOTO: Shutterstock

Poleg tega pa naravno nikakor ne pomeni povsem varno! Eterična olja so namreč zelo koncentrirana, zato jih ne nanašamo nerazredčenih neposredno na kožo, saj lahko povzročijo draženje ali alergijsko reakcijo. Previdnost je potrebna predvsem pri otrocih, nosečnicah, ljudeh z astmo ali občutljivimi dihali ter pri uporabi ob določenih zdravilih; če nam je torej zdravnik že predpisal terapijo ali zdravljenje, se pred uporabo eteričnih olj obvezno posvetujemo. Olja ne smejo biti dosegljiva otrokom in jih ne smemo uživati, razen če gre za ustrezno registriran izdelek, namenjen takšni uporabi, pri tem pa dosledno upoštevamo navodila. Če nam vonj povzroča glavobol, kašelj ali slabost, ga nemudoma prenehamo uporabljati.