Če poskušate shujšati ali se preprosto želite izogniti nenehnemu poseganju po prigrizkih, ste si verjetno že kdaj zastavili vprašanje, ali je bolje pojesti banano ali jabolko. Čeprav obe vrsti sadja vsebujeta dragocene hranilne snovi, njuna prehranska sestava ni enaka.

Banana ali jabolko: Katero vsebuje več energije in vlaknin?

Srednje velika banana (približno 118 gramov) vsebuje:

105 kalorij (439 kJ),

27 gramov ogljikovih hidratov,

3,1 grama vlaknin.

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Srednje veliko jabolko z olupkom (približno 182 gramov) vsebuje:

95 kalorij (397 kJ),

25 gramov ogljikovih hidratov,

4,4 grama vlaknin.

Jabolko ima torej nekoliko manj energije in več vlaknin, kar mu z vidika ohranjanja občutka sitosti zagotavlja manjšo prednost, vendar te razlike niso velike.

Katero sadje nasiti dlje?

Vlaknine upočasnjujejo prebavo in prispevajo k daljšemu občutku sitosti. Jabolka, zlasti zaužita z olupkom, vsebujejo pektin, vrsto topnih vlaknin, ki v prebavilih tvorijo gelu podobno strukturo. Po podatkih Harvardske šole za javno zdravje kombinacija vlaknin in velika vsebnost vode v jabolkih pomaga ohranjati sitost.

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Tudi v bananah so vlaknine, njihova prednost pa je, da zagotavljajo nekoliko več energije in ogljikovih hidratov. Poleg tega je v manj zrelih bananah več odpornega škroba, ki se ne prebavi v tankem, temveč potuje v debelo črevo, kjer ga črevesne bakterije fermentirajo. Med zorenjem banane se del odpornega škroba pretvori v sladkorje. Kljub temu ni dovolj kakovostnih dokazov, da bi lahko trdili, da bo jabolko vsakogar nasitilo dlje kot banana. Na občutek sitosti vplivajo velikost zalogaja, zrelost sadja, preostala prehrana in individualne razlike.

Kaj je boljša izbira, če želite shujšati?

Če je vaš cilj zmanjšati vnos energije, je jabolko zaradi nekoliko nižje energijske vrednosti in večjega deleža vlaknin v povprečnem sadežu v manjši prednosti. Vendar to ne pomeni, da se morate med hujšanjem izogibati bananam. Te so dober vir kalija in vitamina B6, poleg tega so še posebej praktične pred telesno aktivnostjo, ko potrebujemo preprost vir ogljikovih hidratov. Za daljši občutek sitosti je sadje najbolje kombinirati z živili, ki vsebujejo beljakovine ali zdrave maščobe.

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Na primer:

Jabolko lahko pojeste z nekaj mandlji.

Banano lahko kombinirate z navadnim grškim jogurtom.

Kaj torej izbrati?

Če iščete lahek prigrizek z nekoliko več vlakninami, je jabolko odlična izbira. Če potrebujete praktičen vir energije pred vadbo ali med aktivnim dnevom, je morda primernejša banana. Najpomembnejše je, da sta obe vrsti sadja lahko del uravnotežene prehrane, tudi kadar je njen cilj izguba telesne teže. Namesto da bi enega razglasili za bolj zdravega od drugega, je bolje redno uživati različne vrste sadja in izbiro prilagoditi lastnim potrebam, piše miss zdrava.