  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TVEGANJE

Banane niso vedno dobre: ta zmota vas lahko stane zdravja

Nasveti, da za energijo ali proti krčem uživajte več banan, zlasti za kronične bolnike, niso brez tveganja.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

banana on wood background FOTO: Margouillatphotos Getty Images/istockphoto

banana on wood background FOTO: Margouillatphotos Getty Images/istockphoto

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
banana on wood background FOTO: Margouillatphotos Getty Images/istockphoto
M. Fl.
 23. 2. 2026 | 15:00
2:21
A+A-

Banane so sadeži, ki jih mnogi uživajo vsaj dvakrat na teden. Nekateri še pogosteje, zato ni odveč vprašanje, ali je to res dobro. Odgovor ni enoten: za nekatere je koristno, saj imajo, če niso prezrele, zmeren glikemični indeks in so bogate z vlakninami, za druge je to lahko zelo nevarno. Večkrat je slišati in prebrati, da so banane odličen vir kalija in celo najboljše naravno zdravilo za pomanjkanje tega elementa. V srednje velikem sadežu je kalija od približno od  350 do 400 miligramov, vendar to še zdaleč ni najvišja vrednost med živili. Stročnice, listnata zelenjava, krompir ali celo navaden paradižnik ga lahko vsebujejo enako ali več. Težava nastane, kadar se banane priporoča v večjih količinah, na primer pri mišičnih krčih, utrujenosti ali po vadbi in naj bi zaužili dve do tri na dan.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pri zdravih osebah to ne predstavlja težave, saj ledvice odvečni kalij učinkovito izločijo. Vendar je pri ljudeh z okvarjenim delovanjem tega organa zadeva povsem drugačna. Ledvice takrat ne morejo ustrezno uravnavati ravni kalija v krvi, zato se ta lahko začne kopičiti. Enako velja za osebe, ki jemljejo določena zdravila, zlasti zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka, srčnega popuščanja ali diuretike, ki zadržujejo kalij, katerega naj bi ga dnevno zaužili do 3500 miligramov dnevno. Povišana raven kalija v krvi, imenovana hiperkalemija, lahko sprva poteka brez očitnih simptomov, v hujših primerih pa povzroči mišično oslabelost, mravljinčenje, slabost in celo resne motnje srčnega ritma.

banana on wood background FOTO: Margouillatphotos Getty Images/istockphoto
banana on wood background FOTO: Margouillatphotos Getty Images/istockphoto

Zato se osebam z boleznimi ledvic pogosto svetuje omejevanje živil, bogatih s kalijem. Z drugimi besedami: nasvet, da ob krčih ali utrujenosti pojejte še kakšno banano, je za večino neškodljiv, za del populacije s kroničnimi boleznimi ali pri določenih terapijah pa ima lahko ravno nasproten učinek od želenega, zato z njimi ne bi smeli pretiravati oziroma bi se morali o količini zaužitih banan posvetovati z zdravnikom, opozarja Slobodna Dalmacija.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Polet
ZA SRCE GRE

Kaj jesti za zdravo srce? Razkrivamo preprost dnevni jedilnik

Glavno sporočilo je jasno: namesto štetja kalorij raje posegajte po minimalno predelanih živilih, bogatih z zdravimi maščobami, zlasti iz rastlinskih virov in morske hrane.
Miroslav Cvjetičanin18. 2. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJŠE SADJE

To je 8 sadežev, ki najbolj pripomorejo zdravju, hujšanju in dolgotrajni sitosti

Redno uživanje teh osmih sadežev kot naravna strategija za boljšo prebavo, lažje hujšanje in dolgotrajno sitost.
Miroslav Cvjetičanin17. 2. 2026 | 08:12
Lifestyle  |  Polet
NOVO O BANANAH

Šok za ljubitelje banan: zakaj je pretlačena banana pri hujšanju manj vredna kot cela

Če želimo hujšati in dlje ostati siti, strokovnjaki priporočajo, da sadje jemo v njegovi naravni, celi obliki.
Miroslav Cvjetičanin22. 8. 2025 | 07:03

Več iz teme

bananezdrava prehranazdravilakalji
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NAŠA KRI

Nov slovenski film v kinematografih odpre zamolčane zgodbe konca vojne (FOTO)

Exodus 1945: Naša kri je posnet po resničnih dogodkih. Prikazuje posledice polarizacije družbe in običajne ljudi, žrtve vojne vihre.
23. 2. 2026 | 15:15
15:11
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Tony Cetinski v Ljubljani

Od prvega albuma Samo srce ne laže, ki je izšel konec osemdesetih let, je izdal več kot dvajset albumov, kompilacij in koncertnih izdaj.
23. 2. 2026 | 15:11
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TVEGANJE

Banane niso vedno dobre: ta zmota vas lahko stane zdravja

Nasveti, da za energijo ali proti krčem uživajte več banan, zlasti za kronične bolnike, niso brez tveganja.
23. 2. 2026 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Suzy
VSESTRANSKA

Zagnana Monika Avsenik: vrača se h koreninam (Suzy)

Monika ostaja izjemno aktivna tudi na drugih glasbenih področjih.
23. 2. 2026 | 14:25
14:12
Novice  |  Svet
POMLADNI VZDUŠJE

Meteorologi objavili napovedi: nad Evropo močna toplotna kupola

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas.
23. 2. 2026 | 14:12
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Sredi dneva: odklonil alkotest, ogrožal otroke in ostal brez avta

Kršitelju zasegli avtomobil.
23. 2. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki