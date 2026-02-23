Banane niso vedno dobre: ta zmota vas lahko stane zdravja

Banane so sadeži, ki jih mnogi uživajo vsaj dvakrat na teden. Nekateri še pogosteje, zato ni odveč vprašanje, ali je to res dobro. Odgovor ni enoten: za nekatere je koristno, saj imajo, če niso prezrele, zmeren glikemični indeks in so bogate z vlakninami, za druge je to lahko zelo nevarno. Večkrat je slišati in prebrati, da so banane odličen vir kalija in celo najboljše naravno zdravilo za pomanjkanje tega elementa. V srednje velikem sadežu je kalija od približno od 350 do 400 miligramov, vendar to še zdaleč ni najvišja vrednost med živili. Stročnice, listnata zelenjava, krompir ali celo navaden paradižnik ga lahko vsebujejo enako ali več. Težava nastane, kadar se banane priporoča v večjih količinah, na primer pri mišičnih krčih, utrujenosti ali po vadbi in naj bi zaužili dve do tri na dan.

Pri zdravih osebah to ne predstavlja težave, saj ledvice odvečni kalij učinkovito izločijo. Vendar je pri ljudeh z okvarjenim delovanjem tega organa zadeva povsem drugačna. Ledvice takrat ne morejo ustrezno uravnavati ravni kalija v krvi, zato se ta lahko začne kopičiti. Enako velja za osebe, ki jemljejo določena zdravila, zlasti zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka, srčnega popuščanja ali diuretike, ki zadržujejo kalij, katerega naj bi ga dnevno zaužili do 3500 miligramov dnevno. Povišana raven kalija v krvi, imenovana hiperkalemija, lahko sprva poteka brez očitnih simptomov, v hujših primerih pa povzroči mišično oslabelost, mravljinčenje, slabost in celo resne motnje srčnega ritma.

Zato se osebam z boleznimi ledvic pogosto svetuje omejevanje živil, bogatih s kalijem. Z drugimi besedami: nasvet, da ob krčih ali utrujenosti pojejte še kakšno banano, je za večino neškodljiv, za del populacije s kroničnimi boleznimi ali pri določenih terapijah pa ima lahko ravno nasproten učinek od želenega, zato z njimi ne bi smeli pretiravati oziroma bi se morali o količini zaužitih banan posvetovati z zdravnikom, opozarja Slobodna Dalmacija.