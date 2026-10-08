Barve na krožniku: pest oreščkov je lahko samostojna malica

Dnevi se krajšajo, temperature padajo, vse več časa preživimo v zaprtih prostorih, na velika vrata se vračajo tudi prehladi in druge okužbe dihal. Imunski sistem bo v prihajajočih mesecih naš največji zaveznik, zato ga je nujno podpreti. Če zdravnik ne veli drugače, ne potrebujemo dragih prehranskih dodatkov, zadostuje raznolika in uravnotežena prehrana, velja pa naj pravilo: na krožniku naj bo čim več barv!

Prehladi se vračajo na velika vrata.

Za imunski sistem

Jesen nam ponuja veliko živil, bogatih z vitamini, minerali in vlakninami. Posezimo po zelju, brokoliju, ohrovtu, papriki, korenju, bučah, pesi, jabolkih, hruškah in citrusih. Vitamin C je pomemben za normalno delovanje imunskega sistema, najdemo ga predvsem v sadju in zelenjavi – a ne le v citrusih, tudi paprika, brokoli in zelje so njegovi dobri viri. Ne pozabimo na beljakovine. Na jedilniku naj bodo jajca, ribe, pusto meso, mleko in mlečni izdelki ter stročnice, kot so fižol, leča in čičerika: nič ni boljšega od zelenjavne juhe, ki ji dodamo fižol ali lečo, zraven pa si privoščimo kos polnozrnatega kruha. Tudi cink je ključen za normalno delovanje imunskega sistema. Ta dragoceni mineral najdemo v mesu, ribah, jajcih, mlečnih izdelkih, stročnicah, oreščkih in semenih. Pest oreščkov ali semen je lahko preprost dodatek k zajtrku, lahko je tudi samostojna malica, vendar z njimi ne pretiravajmo, saj so energijsko precej bogati.

Cink je pomemben mineral za krepitev odpornosti.

Čas je tudi za tople napitke, ki jih obogatimo z medom, ingverjem in limono, kljub hladnejšemu vremenu ne pozabimo na zadostne količine običajne vode, s katero telo najhitreje hidriramo, na jedilniku pa naj bo redno tudi juha, s katero telo pogrejemo, napojimo, obenem pa še založimo z vitamini in minerali. Telo podpremo s spanjem, rednim gibanjem, izogibanjem stresu in zdravimi življenjskimi navadami. Opustimo kajenje, zmanjšajmo vnos alkohola in se udeležujmo preventivnih programov ter skrbimo za higienske ukrepe, s katerimi lahko preprečimo marsikatero okužbo.