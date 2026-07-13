Barve nas spravljajo v dobro voljo: rdeča spodbuja energijo, vendar je je lahko hitro preveč

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Rumena prinaša optimizem, pretirana uporaba lahko povzroča nemir.

Barve v domu močno vplivajo na naše počutje. Pogosto izražajo našo osebnost, hkrati lahko neopazno spreminjajo naše razpoloženje. Vsak človek barve doživlja nekoliko drugače, zato je najpomembnejše, da izberemo tiste, ob katerih se sami počutimo najbolje. Na splošno velja, da rdeča spodbuja energijo, aktivnost in prekrvavitev, vendar je je lahko hitro preveč; rumena prinaša optimizem, toplino in veselje, pretirana uporaba lahko povzroča nemir; modra pomirja, sprošča in ustvarja občutek spokojnosti; zelena je ena najbolj pomirjujočih barv, povezana z naravo, ravnovesjem in rastjo; vijolična ...