  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NESPEČNOST

Beli šum za boljši spanec: pomaga ali gre le za placebo?

V borbi proti nespečnosti si ga pred spancem predvajajmo vsako noč, a najprej preverimo, ali nam sploh odgovarja.
Ob umiku drugih motilcev spanja je beli šum lahko še dodatna pika na i. Foto: Ilona Titova/Getty images

Ob umiku drugih motilcev spanja je beli šum lahko še dodatna pika na i. Foto: Ilona Titova/Getty images

Še pred leti ga je bilo mogoče slišati, ko so televizijske postaje v celoti ugasnile signal. FOTO: Youtube

Še pred leti ga je bilo mogoče slišati, ko so televizijske postaje v celoti ugasnile signal. FOTO: Youtube

Tudi poslušanje morskih valov je lahko sproščujoče. FOTO: Vstock Llc/Getty Images

Tudi poslušanje morskih valov je lahko sproščujoče. FOTO: Vstock Llc/Getty Images

Ob umiku drugih motilcev spanja je beli šum lahko še dodatna pika na i. Foto: Ilona Titova/Getty images
Še pred leti ga je bilo mogoče slišati, ko so televizijske postaje v celoti ugasnile signal. FOTO: Youtube
Tudi poslušanje morskih valov je lahko sproščujoče. FOTO: Vstock Llc/Getty Images
Aleksander Brudar
 20. 5. 2026 | 17:05
3:07
A+A-

V zadnjih letih je, ko govorimo o premagovanju nespečnosti, vse bolj v ospredju tako imenovani beli šum (v angleščini white noise). Ta tako kot staromodni televizijski šumi vsebuje vse slišne zvočne frekvence enako. Poznamo tudi druge barve šuma, od bele do roza, zelene in rjave. Vsaka ima svojo značilnost.

Beli šum naj bi bil tako pomirjajoč, da naj bi njegovo poslušanje posamezniku omogočilo hitrejši in bolj trden spanec. Nekatere študije kažejo, da naj bi bil beli šum še posebno dobrodošel pri tistih, ki živijo v bolj glasnih okoljih, denimo v večjih mestih in ob večjih prometnicah. Prekril naj bi namreč vse moteče zvoke, ki jih v mestih zagotovo ne manjka.

Še pred leti ga je bilo mogoče slišati, ko so televizijske postaje v celoti ugasnile signal. FOTO: Youtube
Še pred leti ga je bilo mogoče slišati, ko so televizijske postaje v celoti ugasnile signal. FOTO: Youtube
Z vprašanjem, ali gre pri vsem skupaj za t. i. placebo učinek, torej v stilu, da če v nekaj verjameš, pa četudi za vsem skupaj ni kakih znanstvenih dokazov, potem to dejansko deluje, si strokovnjaki že več let belijo glavo. Znanstveni dokazi o belem šumu so namreč zelo različni. Nekatere študije kažejo na njegovo veliko učinkovitost, druge njegove uspavalno-pomirjajoče učinke potrdijo le pri dojenčkih in otrocih. Znanstveniki menijo, da na to, ali bomo ob predvajanju belega šuma hitreje zaspali, morda bolj vplivajo posameznikova občutljivost za hrup in značilnosti okolja, v katerem biva. Beli šum bi bil lahko učinkovit že samo zato, ker posameznik pred tem poskrbi za umik drugih motilcev spanja. Denimo iz spalnice umakne televizijski sprejemnik ter druge elektronske naprave, v celoti zagrne zavese ter si s tem ustvari popolno temo.

Ravno prav glasno

Beli šum tako ni za odpis. Če ga želite uporabljati, tako strokovnjaki, je dobro upoštevati par nasvetov. Najprej preverimo, ali nam sploh odgovarja, zato najprej prisluhnimo drugim barvam šuma. Rožnati ima na primer intenzivnejše, nižje frekvence, zaradi katerih zveni globlje kot beli. Primer rožnatega šuma so zvoki dežja ali slapu. Rjavi šum, ki, kot pišejo na spletni strani Harvard Health Publishing, še bolj kot rožnati zmanjša višje zvočne frekvence, je bolj zrnat ali grob. Morski valovi, ki butajo ob skalnato obalo, so denimo primer rjavega šuma.

Tudi poslušanje morskih valov je lahko sproščujoče. FOTO: Vstock Llc/Getty Images
Tudi poslušanje morskih valov je lahko sproščujoče. FOTO: Vstock Llc/Getty Images

Kot drugo, izberimo udobno glasnost. Preglasni beli šum lahko moti globok spanec ali sčasoma poškoduje sluh. Če med spanjem uporabljamo slušalke, vsekakor ni odveč dodatna previdnost. Napravo, ki nam bo predvajala šum, postavimo stran od postelje, najbolje na drugo stran sobe. Le tako bomo dosegli enakomerno zapolnjenost prostora z zvokom. Na koncu je še dobro upoštevati, da ga uporabljajmo dosledno, za najboljše rezultate si ga predvajajmo vsako noč, ko gremo spat. 

Več iz teme

spanjezdravjenespečnostbeli šum
ZADNJE NOVICE
17:49
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SRHLJIVA PRETEKLOST OSUMLJENCA

Morilec, ki naj bi sodil komaj 19-letnemu Luki, je brutalno umoril tudi Marijano: v njegovi sobi našli srhljive zapise in simbole

Osumljenec za umor 19-letnega dostavljavca ima za sabo srhljivo preteklost, zaznamovano s hudim nasiljem in kaznivimi dejanji.
20. 5. 2026 | 17:49
17:35
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM

V DZ že predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu

Pred tem je sindikatom uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o tem zakonu.
20. 5. 2026 | 17:35
17:34
Šport  |  Odmevi
POT NA VRH

Njegov edini vzornik je Anže Kopitar: Slovenec v norveški reprezentanci piše svojo zgodbo

Čeprav igra za Norveško, ostaja povezan s Slovenijo, kjer se je njegova hokejska pot tudi začela.
Siniša Uroševič20. 5. 2026 | 17:34
17:15
Novice  |  Slovenija
KATJA KOKOT

Šefica Stevanovićevih poslancev ganjena ob tem darilu! Vseeno udarila: »Če to ne uspe, sledi državni udar al kaj?!« (FOTO)

Katja Kokot v torek razburila javnost z navedbami o domnevnem podkupovanju poslancev Resnice, danes že prejela šopek.
20. 5. 2026 | 17:15
17:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NESPEČNOST

Beli šum za boljši spanec: pomaga ali gre le za placebo?

V borbi proti nespečnosti si ga pred spancem predvajajmo vsako noč, a najprej preverimo, ali nam sploh odgovarja.
Aleksander Brudar20. 5. 2026 | 17:05
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LEGENDA

Stoletnica matere vseh cest

Veliko praznovanje obletnice nastanka znamenite ceste 66 v Springfieldu v ameriški zvezni državi Misuri.
Veso Stojanov20. 5. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Razno
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Beli šum za boljši spanec: pomaga ali gre le za placebo?