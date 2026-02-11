Beseda cista marsikomu zveni grozeče, ukrepamo ob sumu na zaplete

Ciste lahko nastanejo skoraj kjer koli v telesu, od kože do notranjih organov, in večina je nekancerogenih ter ne pomeni takojšnje nevarnosti. Kljub temu velja osnovno pravilo, ki ga poudarjajo tudi klinični priročniki: vsaka nova, nerazložena zatrdlina ali sprememba, ki raste, boli ali se spreminja, spada v zdravniško presojo, ker se za na videz nedolžnim mešičkom v manjšem delu primerov lahko skriva zaplet ali druga diagnoza.

Razlogi, zakaj ciste sploh nastanejo, so zelo različni. Pri kožnih pogosto igra vlogo zamašitev izvodil ali lasnih mešičkov, pri drugih je vzrok preteklo vnetje, draženje tkiva ali poškodba, pri ženskah so ciste na jajčnikih pogosto del hormonskega cikla in ovulacije. Neredko cisto odkrijejo povsem naključno, denimo pri ultrazvoku ali CT-preiskavi, opravljeni zaradi druge težave, človek pa do takrat nima nobenih simptomov. Med najpogostejšimi so kožne ciste, zlasti epidermoidne. Te so običajno benigne in rastejo počasi, težave pa se začnejo, ko se vnamejo, okužijo ali počijo. Takrat se okoli kože pojavi rdečina, oteklina in bolečina, lahko se razvije izcedek, včasih neprijetnega vonja. V takih primerih zdravljenje ni več 'kozmetično vprašanje', temveč lahko zahteva antibiotično terapijo ali kirurško oskrbo, na primer drenažo oziroma odstranitev, če se vnetja ponavljajo.

Posebno poglavje so ciste na jajčnikih, ker so pri veliki večini žensk vsaj občasno del normalnega dogajanja v telesu. Večina jih spontano izgine v nekaj mesecih brez zdravljenja, vendar se lahko včasih cista zasuka ali poči. Takrat se lahko pojavijo nenadna, izrazita bolečina v medenici, slabost in bruhanje, v hujših primerih tudi znaki notranje krvavitve, takšni simptomi pa zahtevajo hitro, urgentno obravnavo.

V notranjih organih se ciste pogosto obnašajo drugače, predvsem glede tega, kako jih zdravniki ocenjujejo na slikovnih preiskavah. Pri ledvicah so enostavne ciste pogosta najdba in ne potrebujejo zdravljenja, če ne povzročajo simptomov. Včasih zdravnik predlaga kontrolni ultrazvok, da spremlja morebitne spremembe. Če pa cista ni enostavna – denimo ima pregrade, zadebeljeno steno, kalcinacije ali sumljive vozličke – govorimo o kompleksnejši cistični spremembi, kjer je pomembno oceniti možnost malignosti. Zato se v praksi uporablja t. i. Bosniakova klasifikacija, posodobljena različica iz leta 2019 pa je nastala z namenom, da bi radiologi natančneje napovedali verjetnost malignosti in poenotili odločanje o spremljanju ali nadaljnjih postopkih.

Nova ali spremenjena zatrdlina ni razlog za paniko, je pa razlog za pregled.

Okužena je lahko nevarna

Ciste v dojki ne pomenijo povečanja tveganja, vendar lahko otežijo razlikovanje med staro in novo spremembo. Zato zdravniki svetujejo, da vsako novo zatrdlino, spremembo obstoječe zatrdline ali nove simptome v dojki preveri strokovnjak, praviloma z ultrazvokom in po potrebi dodatnimi preiskavami, da se sprememba natančno opredeli.

Kdaj torej cista postane nevarna? Najpogosteje takrat, ko se okuži ali vname (kar je tipično pri kožnih cistah), ko poči ali se zasuka (kar je tipično pri jajčnikih) ali ko ima na preiskavah lastnosti, ki niso več značilne za benigno, enostavno cisto (kar je pomembno pri ledvicah in nekaterih drugih organih). Zato je pri sumu na zaplet smiselno ukrepati hitro, zlasti ob nenadni močni bolečini v trebuhu ali medenici s slabostjo in bruhanjem, ob povišani temperaturi in izrazitem vnetju kože nad cisto, ob gnojnem ali smrdečem izcedku, pa tudi ob krvi v urinu, močni bolečini v ledvenem delu ali težavah z odvajanjem urina. Pri dojkah velja, da nova ali spremenjena zatrdlina ni razlog za paniko, je pa razlog za pregled – predvsem zato, da se nevarnejše možnosti pravočasno izključijo.