  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSKRBIMO ZA ZDRAVJE

Beseda cista marsikomu zveni grozeče, ukrepamo ob sumu na zaplete

Najpogosteje gre za zaprt, vrečkast prostor v tkivu, napolnjen s tekočino, včasih tudi z gostejšo vsebino.
Ciste na jajčnikih lahko povzročajo hude bolečine. FOTO: Peakstock/Getty Images

Ciste na jajčnikih lahko povzročajo hude bolečine. FOTO: Peakstock/Getty Images

Iz lepotne se lahko spremenijo v zdravstveno težavo. FOTO: Aboutnuylove/Getty Images

Iz lepotne se lahko spremenijo v zdravstveno težavo. FOTO: Aboutnuylove/Getty Images

Samopregledovanje je nujno, da se sprememba natančno opredeli. FOTO: Megaflopp/Getty Images

Samopregledovanje je nujno, da se sprememba natančno opredeli. FOTO: Megaflopp/Getty Images

Ciste na jajčnikih lahko povzročajo hude bolečine. FOTO: Peakstock/Getty Images
Iz lepotne se lahko spremenijo v zdravstveno težavo. FOTO: Aboutnuylove/Getty Images
Samopregledovanje je nujno, da se sprememba natančno opredeli. FOTO: Megaflopp/Getty Images
A. J.
 11. 2. 2026 | 08:41
4:06
A+A-

Ciste lahko nastanejo skoraj kjer koli v telesu, od kože do notranjih organov, in večina je nekancerogenih ter ne pomeni takojšnje nevarnosti. Kljub temu velja osnovno pravilo, ki ga poudarjajo tudi klinični priročniki: vsaka nova, nerazložena zatrdlina ali sprememba, ki raste, boli ali se spreminja, spada v zdravniško presojo, ker se za na videz nedolžnim mešičkom v manjšem delu primerov lahko skriva zaplet ali druga diagnoza.

Razlogi, zakaj ciste sploh nastanejo, so zelo različni. Pri kožnih pogosto igra vlogo zamašitev izvodil ali lasnih mešičkov, pri drugih je vzrok preteklo vnetje, draženje tkiva ali poškodba, pri ženskah so ciste na jajčnikih pogosto del hormonskega cikla in ovulacije. Neredko cisto odkrijejo povsem naključno, denimo pri ultrazvoku ali CT-preiskavi, opravljeni zaradi druge težave, človek pa do takrat nima nobenih simptomov. Med najpogostejšimi so kožne ciste, zlasti epidermoidne. Te so običajno benigne in rastejo počasi, težave pa se začnejo, ko se vnamejo, okužijo ali počijo. Takrat se okoli kože pojavi rdečina, oteklina in bolečina, lahko se razvije izcedek, včasih neprijetnega vonja. V takih primerih zdravljenje ni več 'kozmetično vprašanje', temveč lahko zahteva antibiotično terapijo ali kirurško oskrbo, na primer drenažo oziroma odstranitev, če se vnetja ponavljajo.

Samopregledovanje je nujno, da se sprememba natančno opredeli. FOTO: Megaflopp/Getty Images
Samopregledovanje je nujno, da se sprememba natančno opredeli. FOTO: Megaflopp/Getty Images

Posebno poglavje so ciste na jajčnikih, ker so pri veliki večini žensk vsaj občasno del normalnega dogajanja v telesu. Večina jih spontano izgine v nekaj mesecih brez zdravljenja, vendar se lahko včasih cista zasuka ali poči. Takrat se lahko pojavijo nenadna, izrazita bolečina v medenici, slabost in bruhanje, v hujših primerih tudi znaki notranje krvavitve, takšni simptomi pa zahtevajo hitro, urgentno obravnavo.

V notranjih organih se ciste pogosto obnašajo drugače, predvsem glede tega, kako jih zdravniki ocenjujejo na slikovnih preiskavah. Pri ledvicah so enostavne ciste pogosta najdba in ne potrebujejo zdravljenja, če ne povzročajo simptomov. Včasih zdravnik predlaga kontrolni ultrazvok, da spremlja morebitne spremembe. Če pa cista ni enostavna – denimo ima pregrade, zadebeljeno steno, kalcinacije ali sumljive vozličke – govorimo o kompleksnejši cistični spremembi, kjer je pomembno oceniti možnost malignosti. Zato se v praksi uporablja t. i. Bosniakova klasifikacija, posodobljena različica iz leta 2019 pa je nastala z namenom, da bi radiologi natančneje napovedali verjetnost malignosti in poenotili odločanje o spremljanju ali nadaljnjih postopkih.

Iz lepotne se lahko spremenijo v zdravstveno težavo. FOTO: Aboutnuylove/Getty Images
Iz lepotne se lahko spremenijo v zdravstveno težavo. FOTO: Aboutnuylove/Getty Images

Nova ali spremenjena zatrdlina ni razlog za paniko, je pa razlog za pregled.

Okužena je lahko nevarna

Ciste v dojki ne pomenijo povečanja tveganja, vendar lahko otežijo razlikovanje med staro in novo spremembo. Zato zdravniki svetujejo, da vsako novo zatrdlino, spremembo obstoječe zatrdline ali nove simptome v dojki preveri strokovnjak, praviloma z ultrazvokom in po potrebi dodatnimi preiskavami, da se sprememba natančno opredeli.

Kdaj torej cista postane nevarna? Najpogosteje takrat, ko se okuži ali vname (kar je tipično pri kožnih cistah), ko poči ali se zasuka (kar je tipično pri jajčnikih) ali ko ima na preiskavah lastnosti, ki niso več značilne za benigno, enostavno cisto (kar je pomembno pri ledvicah in nekaterih drugih organih). Zato je pri sumu na zaplet smiselno ukrepati hitro, zlasti ob nenadni močni bolečini v trebuhu ali medenici s slabostjo in bruhanjem, ob povišani temperaturi in izrazitem vnetju kože nad cisto, ob gnojnem ali smrdečem izcedku, pa tudi ob krvi v urinu, močni bolečini v ledvenem delu ali težavah z odvajanjem urina. Pri dojkah velja, da nova ali spremenjena zatrdlina ni razlog za paniko, je pa razlog za pregled – predvsem zato, da se nevarnejše možnosti pravočasno izključijo.

Med najpogostejšimi so kožne ciste.

Več iz teme

bolečinazdravjemedicinazdravljenjecista
ZADNJE NOVICE
11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
TO JEMO VSAK DAN

Zakaj imate visok krvni tlak, če skoraj ne solite hrane

Hipertenzija se pogosto začne na krožniku.
Miroslav Cvjetičanin11. 2. 2026 | 11:00
10:25
Novice  |  Slovenija
FURS

Rubeži socialne pomoči na ustavnem sodišču: družini s petimi otroki kršene pravice

Pravna mreža je vložila pobudo za oceno ustavnosti rubežev socialne pomoči.
11. 2. 2026 | 10:25
10:16
Šport  |  Odmevi
ITALIJANSKA KLASIKA

Poglejte, kaj jedo tekmovalci na olimpijskih igrah: hranijo jih v 11 hotelih (VIDEO in FOTO)

V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov.
11. 2. 2026 | 10:16
10:01
Bulvar  |  Zanimivosti
AVTOIMUNA BOLEZEN

Minuta na soncu jo lahko ubije, trdi samooklicana vampirka

Boleha za avtoimunsko boleznijo, ki navadno ni povezana s soncem.
11. 2. 2026 | 10:01
09:34
Novice  |  Slovenija
PISMO DRŽAVLJANOM

Robert Golob državljanom napisal ganljivo pismo: »Upam, da vam bo všeč« (VIDEO)

Premier dr. Robert Golob ga je pisal dolgo v noč.
Kaja Grozina11. 2. 2026 | 09:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki