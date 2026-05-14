Bezgov sirup: to je pravo razmerje med bezgovimi cvetovi in vodo

Dišeči bezeg je v polnem razcvetu, številni pa že nabirajo njegove cvetove in pripravljajo priljubljen osvežilni napitek. Domala vsaka gospodinja ima svoj recept in majhne skrivnosti priprave bezgovega sirupa, a eno vprašanje se ponavlja vedno znova:

Koliko bezgovih cvetov potrebujemo na liter vode?

Odgovor, ki ga najpogosteje priporočajo izkušene gospodinje, je zelo preprost: na deset bezgovih cvetov gre en liter vode, kilogram sladkorja in ena limona. Če pripravljate večjo količino sirupa, sledite istemu razmerju. Tako boste za sto cvetov potrebovali deset litrov vode, deset kilogramov sladkorja in deset, po možnosti neškropljenih limon.

FOTO: Rostislav Sedlacek/Gettyimages

Bezgove cvetove nabirajte v sončnem vremenu

Bezeg nabiramo izključno v suhem in sončnem vremenu, ko so cvetovi popolnoma razprti in polni rumenkastega cvetnega prahu, ki sirupu daje značilen vonj in aromo. Pomembno je tudi, kje jih nabirate: izogibajte območjem ob prometnicah in onesnaženim območjem. Najbolje je poiskati bezgove grme v naravi, daleč od izpušnih plinov in škropljenih površin.

FOTO: Zbynek Pospisil/Gettyimages

Lahko uporabimo manj sladkorja?

Vse več ljudi pripravlja lažje različice sirupa z manj sladkorja, vendar je treba vedeti, da sladkor deluje kot naravni konzervans. Če ga uporabite manj, bo sirup manj obstojen, zato ga bo treba hraniti v hladilniku in porabiti v krajšem času. Za še bolj osvežilen okus lahko bezgovemu sirupu dodate meto, limeto ali nekaj rezin pomaranče. Sirup je odličen za pripravo domače limonade, lahko pa ga uporabite tudi v sladicah ali koktajlih, piše portal Zadovoljna.hr.