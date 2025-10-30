Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Nič ne diši lepše kot sveže pečen, še topel kruh, ki vedno pričara tisti pravi občutek doma.. FOTO: SPAR Slovenija

Najprej po sadje in zelenjavo ter druga živila, potem do pekarne po svež kruh, za konec pa morda še skok v drogerijo? Vmes pa iskanje parkirišča, gneča, hitenje z vrečko v eni roki in telefonom v drugi ter čakanje v vrstah. Znano?

Rešitev: ena trgovina za vse nakupe.

Tako se boste izognili naglici in hitenju, prihranili čas, si olajšali dan in tudi kaj privarčevali. In če lahko z enim obiskom trgovine opravite vse, tudi nakup kruha in peciva, zakaj bi tratili čas z dodatno potjo do pekarne? Sploh, če vas v trgovini že čaka bogata izbira sveže pečenih dobrot, kot so žemljice in hlebčki, pa dišeči rogljički, ki zadišijo vse do vhodnih vrat.

Prav takšno priročnost ponuja Pekarna SPAR, ki vas v trgovinah SPAR vsak dan pričaka s sveže pečenimi dobrotami. Ponudba je pestra, okus pa domač, kot iz pečice naše babice. In kar je najlepše, vse to dobite na enem mestu z drugimi živili in stvarmi, ki jih potrebujete.

Zakaj izbrati Pekarno SPAR?

Ko kupujemo kruh in druge pekovske izdelke, si želimo, da so sveži, dišeči in hrustljavi. Seveda pa je najpomembnejši okus, ki se lepo poda k najljubšim jedem, naj bo to za zajtrk, kosilo ali večerjo. In ne nazadnje iščemo kruh, ki je narejen iz kakovostnih sestavin, brez nepotrebnih dodatkov.

V Pekarni SPAR od jutra do večera nastajajo različni kruhi, peciva in sladke dobrote za vsak okus. FOTO: SPAR Slovenija

Vse to izpolnjujejo izdelki iz Pekarne SPAR, ki s svojo ponudbo kruhov in pekovskih izdelkov navdušujejo vse, ki cenijo okus in zanesljivo kakovost. In kar je najpomembnejše: njihovi izdelki se pečejo sproti kar v trgovinah, zato vas prav ob vsakem obisku pričaka omamen vonj po sveže pečenem kruhu.

Med priljubljenimi izbirami rednih kupcev so ajdov kruh z orehi, ročno oblikovane žemljice in kalčko – hrustljavo pecivo z manj soli, ki je bilo nagrajeno kot inovativno živilo leta.

Prednost izdelkov iz Pekarne SPAR je tudi, da kljub visoki kakovosti ostajajo cenovno dostopni. To pomeni, da si lahko vsak dan privoščite svež in okusen kruh ali sladico, ne da bi pri tem pretirano obremenili družinski proračun. Prav zaradi te kombinacije vrhunske kakovosti, svežine, ugodnih cen in priročnosti je Pekarna SPAR pametna izbira za vsakogar.

Kakovost Pekarne SPAR potrjujejo tudi strokovna priznanja – kar 11 izdelkov je prejelo zlata priznanja Gospodarske zbornice Slovenije, kar je jasen dokaz, da gre za vrhunske pekovske mojstrovine. Poleg tega je Pekarna SPAR že deseto leto zapored prejemnica priznanja Inštituta za nutricionistiko za najbolj inovativna živila, kar potrjuje zavezanost razvoju in odličnosti.

Ponudba v pekarni SPAR je izjemno pestra. Med priljubljenimi izdelki najdete tudi:

Zvesti tradiciji Kljub temu da imajo vse Pekarne SPAR vrhunsko sodobno opremo, ne odstopajo od tradicionalnih postopkov. Ostajajo zvesti ročni izdelavi ter kakovostnim in skrbno izbranim lokalnim sestavinam. Zakaj je kruh z bučno prgo in drožmi po receptu Gregorja Vračka tako slasten? Ker so zanj izbrali bučno prgo, bučno olje in bučna semena iz lokalne Oljarne Kocbek. Bučna prga je naraven stranski produkt, ki nastane po stiskanju olja in je bogata z vlakninami in minerali. Zaradi tega dodatka ima kruh tako čudovit okus. Tudi moka, iz katere zamesijo najboljše hlebčke, je slovenskega izvora, saj jo kupujejo v mlinu Korošec.

FOTO: SPAR Slovenija

Pekovske dobrote iz vaše bližine

Kruh povezuje družino, prijatelje in dobre trenutke. FOTO: SPAR Slovenija

Poleg kruha in pekovskih izdelkov iz lastne Pekarne SPAR v naših trgovinah najdete tudi pester izbor kruha iz različnih lokalnih pekarn. Ti lokalni partnerji vsak dan skrbijo, da so v izbranih trgovinah SPAR po Sloveniji na voljo najbolj sveže pekovske dobrote.

Spoznajte pekarne, ki dostavljajo svoje izdelke v vam najbližjo trgovino.

Med dobavitelji izstopajo družinske pekarne, ki že desetletja ohranjajo tradicionalne postopke peke. Pri njih še vedno ročno gnetejo testo, uporabljajo naravni kvas in počasno vzhajanje, ki kruhu daje bogato aromo in obstojno svežino.

Kruh iz Pekarne SPAR je vedno svež, topel in poln domačega okusa. FOTO: SPAR Slovenija

Med lokalnimi dobavitelji je Pekarna Mlin iz Šentruperta, kjer se lahko pohvalijo s kar 120 let starim mlinom, v katerem še danes meljejo moko za svoje kruhe. Njihovi izdelki so rezultat bogate tradicije in spoštovanja kakovostnih sestavin. Z Gorenjske prihaja Pekarna Triler iz Nakla, ki je med kupci znana po svojih sočnih poticah, pripravljenih po preizkušenih domačih receptih. Na Primorskem deluje Mlinotest iz Ajdovščine, podjetje z dolgoletno tradicijo, ki v pekarne SPAR dobavlja kruhe, testenine in druge dobrote iz skrbno izbranih sestavin.

Iz Prekmurja v pekarne SPAR prihajajo izdelki Pekarne Mlinopek iz Murske Sobote, kjer imajo lastni mlin, uporabljajo lokalno pridelano žito in ohranjajo prekmursko tradicijo peke kruha. V osrednji Sloveniji sodelujejo z Deželo kruha iz Smlednika, kjer kruh z drožmi vzhaja več kot 24 ur, pečejo ga ročno iz lokalne moke in soli, njihova ponudba pa sega od klasičnih štruc do posebnih vrst kruha za najzahtevnejše kupce. Iz Pekarne Kaučič iz Maribora, ki že od leta 1985 združuje tradicijo in sodobno peko, pa v SPAR med drugim prihajata rženi kruh s sončnicami in domači črni kruh. Oba navdušujeta s pristnim okusom, hrustljavo skorjo in mehko sredico.

Vsi ti lokalni mojstri dokazujejo, da se kakovost začne prav pri lokalnem znanju in svežih, domačih sestavinah.

Celotno ponudbo Pekarne SPAR si lahko ogledate tudi na SPAR Online, kjer vas čakajo številne zamisli za vsakdan in posebne priložnosti.

