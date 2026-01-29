Bližnjic do mladostnosti ni

Menjava krvne plazme ali injiciranje vitaminov sta le dve od sodobnih alternativnih metod, ki obljubljajo, da bodo zaustavile staranje. Zdravniki in drugi strokovnjaki opozarjajo, da gre za marketinške pristope, ki nam ne bodo zagotovili zdravega staranja. Ameriška agencija FDA je javno opozorila, da ni dokazov, da bi mlada krvna plazma delovala proti staranju (študije so dokazale le določen pozitiven vpliv na alzheimerjevo bolezen), hkrati pa obstajajo velika tveganja pri uporabi te metode. Vnašanje vitaminov in mineralov intravenozno ali pa njihovo uživanje je predvsem modni protokol: če smo zdravi, intenzivnega vnosa ne potrebujemo, dovolj je uravnotežena prehrana. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano in niso čarobna bližnjica do zdravja.

Vitaminske injekcije ne pomlajujejo, učinek je psihološki. FOTO: Peakstock/Getty Images

Nujno gibanje

Temelji dobrega zdravja v starosti so znani in so precej manj vznemirljivi. Najpomembnejše je redno gibanje. Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča 150–300 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden (ali 75–150 minut intenzivne vadbe), ob tem pa še vadbo za moč vsaj dva dni na teden. Pri starejših dodamo tudi vaje za ravnotežje, da zmanjšamo tveganje za padce. Ni treba, da postanemo maratonci. Bolj gre za to, da se redno premikamo: hitra hoja, kolo, plavanje, hoja po stopnicah, delo na vrtu. Za začetek ni nikoli prepozno, poudarjajo organizacije, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem.

S staranjem mišična masa in moč upadata, pojavu rečemo sarkopenija. Po 65. letu (pri ženskah) oziroma po 70. letu (pri moških) upad praviloma postane hitrejši. Poleg rednega treninga za moč je pomembno, da uživamo beljakovine. Strokovnjaki poudarjajo, da starejši potrebujejo vsaj približno 1,0–1,2 g beljakovin na kilogram telesne teže na dan.

Skrb za sluh

Starejši ne potrebujejo nič manj spanja kot mlajši, približno od 7 do 9 ur na noč. Slabši sluh ni samo neprijetnost pri pogovoru – povezuje se tudi s hitrejšim kognitivnim upadom. V neki študiji so raziskovalci ugotovili, da slušni aparati upočasnijo kognitivni upad pri starejših. Pri starejših imunski sistem ni več tako odziven, zato je zaščita pred okužbami pomembna.

Tudi po sedemdesetem potrebujemo od sedem do devet ur spanja. FOTO: Fizkes/Getty Images

Pri ljudeh z debelostjo oz. prekomerno težo in že prisotno srčno-žilno boleznijo so raziskave pokazale manj velikih srčno-žilnih dogodkov ob uporabi GLP-1 zdravil (npr. semaglutid). Metformin vpliva na vrsto bolezni, povezanih s starostjo.