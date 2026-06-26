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INKONTINENCA

Bodite pozorni, da vam ne uide

Urinska inkontinenca, opredeljena kot nehoteno in nenadzorovano uhajanje urina, je ena najbolj razširjenih, a hkrati najbolj zamolčanih zdravstvenih izzivov sodobne družbe
Urgentna urinska inkontinenca se kaže kot nenadna, močna in neodložljiva potreba po uriniranju. FOTO: Peter Cade/Getty Images

Urgentna urinska inkontinenca se kaže kot nenadna, močna in neodložljiva potreba po uriniranju. FOTO: Peter Cade/Getty Images

Ustrezna zdravila učinkovito sproščajo mišico v steni mehurja in zmanjšujejo njeno prekomerno, spontano krčenje. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Ustrezna zdravila učinkovito sproščajo mišico v steni mehurja in zmanjšujejo njeno prekomerno, spontano krčenje. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Težave z uhajanjem urina se lahko pojavijo v vseh življenjskih obdobjih. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Težave z uhajanjem urina se lahko pojavijo v vseh življenjskih obdobjih. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Urgentna urinska inkontinenca se kaže kot nenadna, močna in neodložljiva potreba po uriniranju. FOTO: Peter Cade/Getty Images
Ustrezna zdravila učinkovito sproščajo mišico v steni mehurja in zmanjšujejo njeno prekomerno, spontano krčenje. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images
Težave z uhajanjem urina se lahko pojavijo v vseh življenjskih obdobjih. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
M. C.
 26. 6. 2026 | 20:42
7:04
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Težave se lahko pojavijo v vseh življenjskih obdobjih, najpogosteje pa po 50. letu, ko se s tovrstno motnjo sooča več kot polovica žensk in približno ena petina moških. Inkontinenca ni zgolj higienska in medicinska skrb; globoko posega v vsakdan posameznika, saj povzroča socialni umik, psihološko stisko, anksioznost ter občutno niža samozavest. Ker gre za večplastno težavo z različnimi kliničnimi simptomi, je nujen celostni pristop na več ravneh.

Za učinkovito načrtovanje zdravljenja je nujno natančno razlikovanje med posameznimi oblikami inkontinence.

Za učinkovito načrtovanje zdravljenja je nujno natančno razlikovanje med posameznimi oblikami inkontinence, saj se njihovi patofiziološki mehanizmi nastanka bistveno razlikujejo:

  • Stresna urinska inkontinenca pomeni nehoteno uhajanje urina ob fizičnem naporu, kot so kihanje, kašljanje, smeh, tek, skakanje ali dvigovanje težkih bremen. Sproži jo nenadno povišanje pritiska v trebušni votlini. Primarni vzrok je oslabitev mišic medeničnega dna in vezivnega tkiva, ki podpirata sečnico, zaradi česar sečnica ob pritisku ne more ostati tesno zaprta.
  • Urgentna urinska inkontinenca se kaže kot nenadna, močna in neodložljiva potreba po uriniranju, ki ji takoj sledi uhajanje urina, še preden osebi uspe doseči toaleto. Pogosto jo spremljata prepogosto dnevno uriniranje in nikturija (bujenje zaradi uriniranja ponoči). Glavni vzrok je prekomerno aktiven sečni mehur, kjer se mišica v steni mehurja krči neprostovoljno in nepredvidljivo.
  • Mešana urinska inkontinenca je kombinacija stresne in urgentne. Pacienti navajajo tako uhajanje urina ob fizičnem naporu kot tudi urgentne napade. Pri zdravljenju te oblike je treba najprej strokovno opredeliti, kateri simptom je izrazitejši in za bolnika v vsakdanu najbolj moteč.
  • Prelivna urinska inkontinenca je opredeljena kot prepoln mehur zaradi različnih stanj (vpliv zdravil, sistemske bolezni, nevrološke poškodbe, mehanske ovire) in ob tem nehoteno iztekanje ali kapljanje urina. Nastane, ko tlak v prepolnem mehurju mehansko preseže upor v sečnici, mehur pa se ne more popolnoma izprazniti.

Ustrezna zdravila učinkovito sproščajo mišico v steni mehurja in zmanjšujejo njeno prekomerno, spontano krčenje. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images
Ustrezna zdravila učinkovito sproščajo mišico v steni mehurja in zmanjšujejo njeno prekomerno, spontano krčenje. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Diagnostični protokoli

Natančna opredelitev težave v ginekološki ali urološki ambulanti temelji na strukturiranem in postopnem pristopu, ki zdravniku omogoča postavitev pravilne diagnoze ter izbiro optimalne terapije. Podrobna in vodena anamneza zdravniku omogoči postavitev delovne diagnoze v več kot 80 odstotkih primerov. Zdravnik pacientu ob prvem razgovoru sistematično zastavi naslednja ključna vprašanja:

  • režim pitja in navade. Kakšen je povprečen dnevni vnos tekočine in katere pijače oseba najpogosteje uživa (kofein, tein, alkohol in gazirane pijače dodatno dražijo sluznico mehurja).
  • maturacijski cikli mehurja. Kolikokrat na dan oseba urinira, koliko časa mine med enim in drugim uriniranjem ter ali je treba ponoči redno vstajati.
  • funkcija črevesja. Kakšno je odvajanje blata (kronično zaprtje in napenjanje pomembno slabšata statiko celotnega medeničnega dna).
  • življenjski slog in delo. Je prisotna povečana telesna teža ali intenzivna športna vadba ter kakšno fizično delo oseba opravlja v delovnem okolju.
  • ginekološka in porodna zgodovina. Število porodov, porodna teža otrok ter način poroda (vaginalni porodi dokazano predstavljajo večje tveganje za kasnejšo oslabitev tkiv).
  • splošno zdravstveno stanje. Natančen opis trenutnih težav (kdaj in kako natančno se zgodi uhajanje), prisotnost kroničnih bolezni (npr. sladkorna bolezen, nevrološka obolenja, kronični kašelj pri astmatikih) ter natančen seznam zdravil, ki jih oseba redno jemlje.

Kot nepogrešljivo diagnostično orodje se v sodobni praksi uporablja ultrazvočna preiskava sečil in rodil.

Napredne preiskave

Diagnostika se po pogovoru nadaljuje z osnovnim ginekološkim oziroma urološkim pregledom. Z njim zdravnik objektivno potrdi ali izključi anatomsko pogojene spremembe statike rodil, kot so spust (prolaps) sprednje ali zadnje stene nožnice, spust maternice ter slabo delovanje ali atonija mišic medeničnega dna.

Kot nepogrešljivo diagnostično orodje se v sodobni praksi uporablja ultrazvočna preiskava sečil in rodil. Z ultrazvokom lahko zdravnik natančno preveri tesnjenje in mobilnost sečnice, izmeri količino zastalega urina takoj po izpraznitvi mehurja ter pravočasno ugotovi morebitne patološke spremembe na mehurju (polipi, tumorji, kamni) ali notranjih rodilih (miomi, ciste).

Zdravstvene težave, povezane z inkontinenco, so redko enostavno in hitro rešljive. Zahtevajo celosten pristop, potrpežljivost in stopenjski terapevtski načrt, ki se praviloma začne z najmanj invazivnimi metodami.

Urinska inkontinenca v sodobni družbi nikakor ne sme biti več tabu tema, pred katero si posamezniki zapirajo vrata.

Konservativno in vedenjsko zdravljenje predstavlja prvo linijo pomoči za večino bolnikov. Vključuje modifikacijo življenjskega sloga, predvsem zmanjšanje prevelike telesne teže ter strogo regulacijo vnosa tekočine. Ključni steber konservativnega zdravljenja so vaje za krepitev mišic medeničnega dna (keglove vaje). Namenjene so krepitvi podpornih mehanizmov sečnice in mehurja.

Medikamentozno zdravljenje se uporablja predvsem pri urgentni obliki inkontinence in prekomerno aktivnem mehurju. Zdravila prve izbire so antiholinergiki ter sodobnejši beta-3 agonisti, ki učinkovito sproščajo mišico v steni mehurja in zmanjšujejo njeno prekomerno, spontano krčenje. Pri ženskah v obdobju menopavze pomembno vlogo igra tudi lokalno estrogensko zdravljenje v obliki krem ali svečk, ki uspešno obnavlja stanjšano sluznico nožnice ter sečnice in s tem izboljšuje lokalno tesnjenje tkiv.

Kadar konservativni ukrepi pri stresni inkontinenci ne prinesejo želenega izboljšanja, je potrebna operativna obravnava. Danes zlati standard predstavljajo minimalno invazivne operacije z uretrako zanko (TVT ali TOT trakovi). Med tem hitrim posegom se pod sečnico vstavi poseben sintetični trak, ki služi kot čvrsta opora tkivom ob nenadnem naporu. Poseg ima izjemno visoko stopnjo uspešnosti in kratek čas okrevanja. Med sodobne nekirurške ambulantne metode sodi tudi lasersko zdravljenje nožnice, ki s fototermičnim učinkom stimulira tvorbo novega kolagena ter učinkovito učvrsti tkiva okoli sečnice.

Težave z uhajanjem urina se lahko pojavijo v vseh življenjskih obdobjih. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Težave z uhajanjem urina se lahko pojavijo v vseh življenjskih obdobjih. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Preventiva

Preventiva je najučinkovitejše in stroškovno najugodnejše orožje proti razvoju urinske inkontinence. Aktivno jo je treba izvajati skozi celotno življenje, še posebej pa v kritičnih obdobjih, kot so nosečnost, poporodni čas in menopavza.

Urinska inkontinenca v sodobni družbi nikakor ne sme biti več tabu tema, pred katero si posamezniki zatiskajo oči. Z zgodnjim obiskom izbranega ginekologa ali urologa, natančno ambulantno diagnostiko ter pravočasno kombinacijo usmerjenega zdravljenja in doslednih preventivnih ukrepov lahko uspešno odpravimo ali pa vsaj bistveno omilimo neprijetne težave. S tem pacientom povrnejo polno kontrolo nad njihovim telesom ter dramatično izboljšajo njihovo splošno življenjsko energijo in vsakodnevno počutje.

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