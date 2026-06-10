Bolečine v peti, otiščanci, glivice: kdaj so krivi čevlji

Ena najpogostejših težav s stopali je bolečina v peti. Pogosto jo povzroči vnetje oziroma preobremenitev tkiva na spodnjem delu stopala, znano kot plantarni fasciitis. Bolečina je običajno najhujša zjutraj pri prvih korakih ali po daljšem počitku. Tveganje je večje pri ljudeh, ki veliko stojijo, hodijo ali tečejo, in tistih, ki nosijo obutev s slabo oporo. Bolečino pogosto ublažijo počitek, raztezne vaje za meča in stopala, hladni obkladki ter kakovostna obutev z dobro oporo. Pri dolgotrajnih težavah lahko pomagajo fizioterapija, ortopedski vložki ali posvet pri specialistu. Zelo pogosti so tudi otiščanci in trda koža. Nastanejo tam, kjer se koža brani pred pritiskom in drgnjenjem. Največkrat so krivi pretesni čevlji, visoke pete, nepravilna obremenitev stopala ali dolgotrajno stanje. Če jih režemo doma ali odstranjujemo pregrobo, lahko nastanejo ranice in okužbe. Otiščance in trdo kožo je priporočljivo redno mehčati z negovalnimi kremami. Ključno je odpraviti vzrok pritiska.

Ena najpogostejših težav s stopali je bolečina v peti.

Veliko ljudi se sreča tudi z vraščenim nohtom. Ta se začne zajedati v kožo, prst postane boleč, rdeč in otečen, včasih se pojavi izcedek. Pomaga pravilno striženje nohtov: naravnost, ne prekratko in ne globoko ob robovih. Pomembna je dovolj široka obutev. Če pride do vnetja, bolečine ali gnojenja, je potreben obisk zdravnika ali medicinskega pedikerja. Med neprijetnimi in trdovratnimi težavami so glivične okužbe stopal. Atletsko stopalo se pogosto začne med prsti, kjer je koža vlažna, srbeča, pordela in razpokana. Glivice imajo rade toplo in vlažno okolje, zato se hitreje širijo v skupnih garderobah, bazenih in telovadnicah. Glivične okužbe stopal zdravimo s protiglivičnimi kremami, pršili ali pudri.

Na stopala se pogosto spomnimo šele, ko zabolijo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Naj bodo širši

Ne smemo pozabiti na izbočeno kost ob palcu (Hallux valgus). Palec se začne pomikati proti drugim prstom, ob sklepu pa nastane boleča izboklina. Težavo lahko poslabšajo ozki čevlji in visoke pete, pomembno vlogo imajo tudi dednost, oblika stopala in obremenitve. V začetnih fazah se lajša s širšo obutvijo, ortopedskimi vložki in posebnimi opornicami za palec. Če deformacija napreduje in povzroča hude bolečine, je včasih potrebna operacija.

Bolečina ni vedno nedolžna.

Pogosta težava so kladivasti prsti. Prsti se postopoma ukrivijo, zaradi pritiska obutve nastanejo bolečina, otiščanci in težave pri hoji. Do tega lahko pride, ko pritisk čevljev ali neravnovesje mišic in kit prste potisne iz pravilnega položaja. V blažjih primerih pomagajo širši čevlji, vložki in vaje za krepitev mišic stopala in uporabo ortopedskih pripomočkov, hujši primeri pa zahtevajo strokovno obravnavo, tudi operativno zdravljenje. Stopala lahko bolijo tudi zaradi poškodb, zvina, preobremenitve, artritisa ali drugih bolezni, ki vplivajo na kosti in sklepe. Bolečina ni vedno nedolžna. Če traja dlje, se stopnjuje ali ovira hojo, je smiselno poiskati zdravniški nasvet.

Še posebno pozorni morajo biti ljudje s sladkorno boleznijo. Pri njih lahko slabša prekrvavitev in okvara živcev pomenita, da ranic, žuljev ali okužb ne opazijo pravočasno. Redno pregledovanje stopal, primerna obutev in hitro ukrepanje ob spremembah so zato izjemno pomembni. Najboljša preventiva je pogosto preprosta: udobna obutev, dovolj prostora za prste, suha in čista stopala, previdno striženje nohtov ter postopno povečevanje telesne aktivnosti.