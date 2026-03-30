RAZLOGI ZA TEŽAVE

Bolečine v želodcu po jedi, ponoči in spomladi: kaj se res dogaja v prebavilih

Bolečine v želodcu so lahko posledica nepravilnega prehranjevanja, včasih pa kažejo tudi na bolezen.
Pogosto je kriva določena hrana. FOTO: Jackf/Getty Images

Pogosto je kriva določena hrana. FOTO: Jackf/Getty Images

Kadar bolečina traja, je nujno obiskati zdravnika. FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Kadar bolečina traja, je nujno obiskati zdravnika. FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Ni nenavadno, da se težave pojavijo šele v odrasli dobi ali pozneje. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Ni nenavadno, da se težave pojavijo šele v odrasli dobi ali pozneje. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Pogosto je kriva določena hrana. FOTO: Jackf/Getty Images
Kadar bolečina traja, je nujno obiskati zdravnika. FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
Ni nenavadno, da se težave pojavijo šele v odrasli dobi ali pozneje. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images
A. J.
 30. 3. 2026 | 16:10
Bolečina v želodcu nas lahko ujame nepričakovano – po obilnem obroku, v stresnem dnevu ali celo sredi noči. Včasih jo odpišemo kot nekaj nepomembnega, drugič nas resno zaskrbi. A telo nas redko opozarja brez razloga. Ko nas zaboli, nam sporoča, da nekaj ni v ravnovesju – pogosto že pri tem, kar damo na krožnik. Velik del težav je povezan prav s hrano. Mastni, ocvrti in zelo začinjeni obroki želodec dodatno obremenijo, alkohol in kava povečata izločanje kisline, gazirane pijače povzročajo pritisk in napenjanje. Pri nekaterih težave sprožijo tudi kisla živila, kot so citrusi ali paradižnik, pri drugih mlečni izdelki ali določeni sladkorji. Zelo tipičen znak je, da se bolečina pojavi kmalu po obroku in se ponavlja ob isti vrsti hrane.

Z leti se lahko to še stopnjuje. Hrana, ki nam nekoč ni povzročala težav, nas začne nenadoma motiti. Prebava postane počasnejša, želodčna sluznica bolj občutljiva, pogosteje posegamo tudi po zdravilih, ki lahko dražijo želodec. Zato ni nenavadno, da se težave pojavijo šele v odrasli dobi ali pozneje.

Težave spomladi

A ni vedno kriva le prehrana. Ko se bolečina ponavlja ali dlje traja, moramo pomisliti tudi na bolezni. Pogost vzrok je gastritis, vnetje želodčne sluznice, ki ga občutimo kot pekočo ali topo bolečino v zgornjem delu trebuha, pogosto skupaj s slabostjo in napihnjenostjo. Kriva je lahko bakterija Helicobacter pylori, pa tudi stres, alkohol ali dolgotrajna uporaba določenih zdravil. Če se težave stopnjujejo, se lahko razvije razjeda na želodcu ali dvanajstniku. Takrat bolečina postane izrazitejša, pogosto se pojavlja na prazen želodec ali ponoči in jo lahko začasno omili hrana. Pogost je tudi refluks, pri katerem se želodčna kislina vrača v požiralnik in povzroča pekoč občutek za prsnico, zlasti po jedi ali v ležečem položaju.

Na prebavila lahko vplivajo tudi sezonske alergije. Ob alergijskih odzivih v telesu se lahko poveča občutljivost ter se spremeni izločanje želodčne kisline. Zdravniki opažajo, da se pri nekaterih ljudeh težave z želodcem pogosteje pojavljajo spomladi in jeseni, ko je alergij več. Povezava ni vedno očitna, a telo deluje kot celota – kar se dogaja v imunskem sistemu, lahko vpliva tudi na prebavo.

Kdaj k zdravniku

Pri blažjih težavah, povezanih s povečano želodčno kislino, si lahko pomagamo z zdravili, ki zmanjšujejo njeno izločanje, nekatera so na voljo tudi brez recepta. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da naj bo uporaba takšnih zdravil omejena in smiselna – če težave vztrajajo, je potreben posvet z zdravnikom. Ne smemo pozabiti, da bolečina v zgornjem delu trebuha ne pomeni vedno težav z želodcem. Podoben občutek lahko povzročajo tudi žolčnik, trebušna slinavka ali črevesje, zato zdravniki vedno iščejo širši vzrok.

Če bolečina nastopi po določenem obroku in hitro mine, lahko najprej poskusimo s spremembo prehrane in bolj umirjenim načinom življenja. Če vztraja, se ponavlja ali postaja močnejša, je to jasen znak, da moramo ukrepati. Posebno pozorni moramo biti, če se pojavijo še slabost, izguba teka, hujšanje ali kri v blatu ali bruhanju.

zdravjebolečinazdravilabolezenprebavaprehranahranazdrav življenjski slog
