  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREPOZNAJTE KRIVCA

Bolečine v žrelu: prehlad, bakterija ali le suh zrak v stanovanju

Bolečine v žrelu so največkrat posledica virusnih okužb, ki navadno minejo same, pri bakterijski okužbi potrebujemo zdravljenje z antibiotikom.
Navadno gre za simptom virusnih obolenj. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images

Navadno gre za simptom virusnih obolenj. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images

Odlični zdravili sta čaj in počitek. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Odlični zdravili sta čaj in počitek. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Pri zapletih zdravnik razišče vzroke. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Pri zapletih zdravnik razišče vzroke. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Navadno gre za simptom virusnih obolenj. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images
Odlični zdravili sta čaj in počitek. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images
Pri zapletih zdravnik razišče vzroke. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images
A. J.
 14. 2. 2026 | 15:10
4:04
A+A-

Bolečine v žrelu so zelo pogoste in se pojavljajo pri ljudeh vseh starosti. Največkrat gre za virusne okužbe, kot so prehlad, gripa ali druge sezonske viroze,« pojasnjuje dr. Aleksandra Visnovič Poredoš, dr. med., spec., družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Ljubljana Šiška. Pri teh se vname sluznica žrela, kar povzroča pekočo ali praskajočo bolečino. Virusno okužbo običajno spremljajo še izcedek iz nosu, zamašen nos, kihanje in kašelj. »Takšne okužbe praviloma minejo same od sebe v nekaj dneh,« dodaja. Drugače je pri bakterijski okužbi, zlasti streptokokni angini. »Takrat je bolečina izrazitejša, prisotna je visoka telesna temperatura, požiranje je močno oteženo, pogosto so povečane bezgavke na vratu in na mandljih se pojavijo bele obloge. Značilno je, da ni kašlja ali izcedka iz nosu,« razloži sogovornica. V teh primerih je potrebno zdravljenje z antibiotikom.

Bolečine v žrelu pa niso nujno povezane z virusi ali bakterijami. »Pogosto gre za draženje sluznice zaradi suhega zraka v ogrevanih prostorih, kajenja ali izpostavljenosti prahu in močnim vonjavam,« opozarja zdravnica. Pomemben, a pogosto spregledan vzrok je tudi želodčni refluks. »Ko se želodčna kislina vrača v požiralnik in žrelo, povzroča pekoč občutek, še posebno ponoči ali po obrokih.«

Žrelo je del za ustno votlino, kjer se najpogosteje pojavljajo bolečine pri požiranju.

Odlični zdravili sta čaj in počitek. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images
Odlični zdravili sta čaj in počitek. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Kaj lahko storimo sami

Pri blažjih težavah lahko veliko naredimo doma. »Priporočam pitje toplih, a ne prevročih napitkov. Toplota pomiri sluznico in zmanjša občutek praskanja,« svetuje zdravnica. Čaji iz timijana, materine dušice ali žajblja imajo naravne protivnetne učinke. Pomagajo pastile za žrelo, ki navlažijo sluznico in ublažijo bolečino. Če se pojavi vročina ali so bolečine izrazitejše, lahko posežemo po paracetamolu. »Zelo pomembno je tudi vlaženje zraka v prostoru, zlasti pozimi, ko ogrevanje izsuši sluznico. Izogibajmo se kajenju in zadimljenim prostorom ter poskrbimo za počitek in zadosten vnos tekočin,« poudari sogovornica.

K zdravniku je treba, če bolečina traja več kot pet dni brez izboljšanja.

Čeprav večina težav mine sama, obstajajo jasni opozorilni znaki. »K zdravniku je treba, če bolečina traja več kot pet do sedem dni brez izboljšanja ali če se stanje slabša. Posebno pozornost zahteva visoka vročina nad 38,5 stopinje Celzija, ki ni povezana s tipičnimi prehladnimi znaki,« opozarja zdravnica. Nujno je ukrepati tudi ob težavah s požiranjem, oteženem odpiranju ust, enostranski hudi bolečini ali oteženem dihanju. »Ti znaki lahko kažejo na bakterijsko okužbo ali zaplete, ki zahtevajo ustrezno zdravljenje.«

Veliko ljudi pravi, da jih boli grlo, čeprav jih dejansko boli žrelo. »Žrelo je del za ustno votlino, kjer se najpogosteje pojavljajo bolečine pri požiranju. Grlo pa leži nižje, v predelu glasilk. Bolečina v grlu se kaže kot hripavost ali bolečina pri govorjenju,« pojasnjuje. Vnetje glasilk, preobremenitev glasu ali refluks lahko povzročijo bolečine v grlu. Boleče žrelo je torej najpogosteje nenevarna spremljava viroze, a lahko skriva tudi resnejše vzroke. »Pomembno je, da opazujemo spremljajoče simptome in ob sumu na zaplet pravočasno poiščemo zdravniško pomoč,« sklene dr. Aleksandra Visnovič Poredoš.

Pri zapletih zdravnik razišče vzroke. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images
Pri zapletih zdravnik razišče vzroke. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Več iz teme

zdravjebolečinaokužbeprehladbolezenvirusgripabakterije
ZADNJE NOVICE
15:51
Šport  |  Odmevi
OD TRAGEDIJE DO VRHA SVETA

Nekoč brez denarja, danes med olimpijsko elito: kako je Franjo osvojil svet smučanja

Švicarski alpski smučar je na zimskih olimpijskih igrah osvojil tri zlate medalje v treh nastopih.
14. 2. 2026 | 15:51
15:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREPOZNAJTE KRIVCA

Bolečine v žrelu: prehlad, bakterija ali le suh zrak v stanovanju

Bolečine v žrelu so največkrat posledica virusnih okužb, ki navadno minejo same, pri bakterijski okužbi potrebujemo zdravljenje z antibiotikom.
14. 2. 2026 | 15:10
15:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INCIDENT NA REKI

Pretepli mladoletnika, ker je jedel burek z mesom. Mati: »Niso ga nehali tepsti niti ko sva prišla...«

V sredo okoli pete ure zjutraj so trije mladeniči napadli 16-letnika, ki je po nočnem izhodu s prijatelji jedel burek ob pekarni v Ulici Alda Colonella v Reki.
14. 2. 2026 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Polet
PREHRANSKA PAST

Ste postali odvisni od zdrave prehrane? Ortoreksija je tiha obsesija sodobnega časa

Je lahko zdravo življenje nezdravo?
Miroslav Cvjetičanin14. 2. 2026 | 15:00
14:54
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Marčne ide Lepe Vide

Preobrati so vedno posledica dolgega tihega procesa. In proces se začne doma.
Primož Kališnik14. 2. 2026 | 14:54
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
SREČNA JE

Supermama Vesna ima devet otrok in super postavo

Vesna Miličević ima osem sinov in hčerko. Spletni sledilci občudujejo njeno lepoto.
14. 2. 2026 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki