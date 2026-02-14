Bolečine v žrelu: prehlad, bakterija ali le suh zrak v stanovanju

Bolečine v žrelu so zelo pogoste in se pojavljajo pri ljudeh vseh starosti. Največkrat gre za virusne okužbe, kot so prehlad, gripa ali druge sezonske viroze,« pojasnjuje dr. Aleksandra Visnovič Poredoš, dr. med., spec., družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Ljubljana Šiška. Pri teh se vname sluznica žrela, kar povzroča pekočo ali praskajočo bolečino. Virusno okužbo običajno spremljajo še izcedek iz nosu, zamašen nos, kihanje in kašelj. »Takšne okužbe praviloma minejo same od sebe v nekaj dneh,« dodaja. Drugače je pri bakterijski okužbi, zlasti streptokokni angini. »Takrat je bolečina izrazitejša, prisotna je visoka telesna temperatura, požiranje je močno oteženo, pogosto so povečane bezgavke na vratu in na mandljih se pojavijo bele obloge. Značilno je, da ni kašlja ali izcedka iz nosu,« razloži sogovornica. V teh primerih je potrebno zdravljenje z antibiotikom.

Bolečine v žrelu pa niso nujno povezane z virusi ali bakterijami. »Pogosto gre za draženje sluznice zaradi suhega zraka v ogrevanih prostorih, kajenja ali izpostavljenosti prahu in močnim vonjavam,« opozarja zdravnica. Pomemben, a pogosto spregledan vzrok je tudi želodčni refluks. »Ko se želodčna kislina vrača v požiralnik in žrelo, povzroča pekoč občutek, še posebno ponoči ali po obrokih.«

Žrelo je del za ustno votlino, kjer se najpogosteje pojavljajo bolečine pri požiranju.

Odlični zdravili sta čaj in počitek. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Kaj lahko storimo sami

Pri blažjih težavah lahko veliko naredimo doma. »Priporočam pitje toplih, a ne prevročih napitkov. Toplota pomiri sluznico in zmanjša občutek praskanja,« svetuje zdravnica. Čaji iz timijana, materine dušice ali žajblja imajo naravne protivnetne učinke. Pomagajo pastile za žrelo, ki navlažijo sluznico in ublažijo bolečino. Če se pojavi vročina ali so bolečine izrazitejše, lahko posežemo po paracetamolu. »Zelo pomembno je tudi vlaženje zraka v prostoru, zlasti pozimi, ko ogrevanje izsuši sluznico. Izogibajmo se kajenju in zadimljenim prostorom ter poskrbimo za počitek in zadosten vnos tekočin,« poudari sogovornica.

K zdravniku je treba, če bolečina traja več kot pet dni brez izboljšanja.

Čeprav večina težav mine sama, obstajajo jasni opozorilni znaki. »K zdravniku je treba, če bolečina traja več kot pet do sedem dni brez izboljšanja ali če se stanje slabša. Posebno pozornost zahteva visoka vročina nad 38,5 stopinje Celzija, ki ni povezana s tipičnimi prehladnimi znaki,« opozarja zdravnica. Nujno je ukrepati tudi ob težavah s požiranjem, oteženem odpiranju ust, enostranski hudi bolečini ali oteženem dihanju. »Ti znaki lahko kažejo na bakterijsko okužbo ali zaplete, ki zahtevajo ustrezno zdravljenje.«

Veliko ljudi pravi, da jih boli grlo, čeprav jih dejansko boli žrelo. »Žrelo je del za ustno votlino, kjer se najpogosteje pojavljajo bolečine pri požiranju. Grlo pa leži nižje, v predelu glasilk. Bolečina v grlu se kaže kot hripavost ali bolečina pri govorjenju,« pojasnjuje. Vnetje glasilk, preobremenitev glasu ali refluks lahko povzročijo bolečine v grlu. Boleče žrelo je torej najpogosteje nenevarna spremljava viroze, a lahko skriva tudi resnejše vzroke. »Pomembno je, da opazujemo spremljajoče simptome in ob sumu na zaplet pravočasno poiščemo zdravniško pomoč,« sklene dr. Aleksandra Visnovič Poredoš.