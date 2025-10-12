  • Delo d.o.o.
SVETOVNI DAN REVMATSKIH BOLEZNI

Bolezen,ki se ne zmeni za leta

Vsako leto 12. oktobra obeležujemo svetovni dan revmatskih bolezni, namenjen ozaveščanju o več kot sto različnih revmatskih in mišično-skeletnih obolenjih, ki prizadenejo ljudi vseh starosti, spolov in življenjskih slogov.
Mateja Florjančič
 12. 10. 2025 | 06:45
3:55
Mnogi povezujejo revmo s starejšimi ljudmi in bolečinami v sklepih, a realnost je drugačna. Revmatske bolezni se lahko pojavijo tudi pri otrocih, mladih odraslih in aktivnih posameznikih.

Kaj sploh so revmatske bolezni?

So avtoimunske, kronične, napredujoče vnetne bolezni, ki največkrat prizadenejo sklepe, mišice, kosti, kite in vezivna tkiva. Med najpogostejšimi so revmatoidni artritis, kronično vnetje hrbtenice, sistemski lupus, osteoartroza, protin, otroški artritis in fibromialgija ali kronično bolečinski sindrom.

Vsaka od teh bolezni ima svoje značilnosti, njihova skupna točka pa je, da če niso pravilno zdravljene, povzročajo hude bolečine, togost, utrujenost in ovirajo gibljivost. Glavni dejavniki tveganja so genetska nagnjenost, okolje, življenjski slog, presnovne motnje, mehanski dejavniki in obraba, v nekaterih primerih okužbe ter tudi spol: tveganje je večje pri ženskah kot pri moških.

Pomembnost zgodnje diagnoze

Simptomi se lahko pojavljajo postopoma ali nenadoma, odvisno od vrste revme. Prvi znaki, kot so jutranja okorelost, otečeni sklepi, stalna utrujenost ali bolečine brez vidnega vzroka, ne smejo ostati spregledani. Zgodnja diagnoza lahko prepreči napredovanje bolezni in nepopravljive poškodbe sklepov, zmanjša bolečine in ohrani gibljivost, zato je ob sumu na revmo treba obiskati zdravnika, ki poda diagnozo in po potrebi napoti k specialistu, revmatologu.

Čeprav ni natančno določene preventive za vse vrste revmatskih bolezni, lahko zdravo življenje pomaga pri preprečevanju oziroma obvladovanju napredovanja.

Med najučinkovitejše načine spadajo redna telesna aktivnost, ki pomaga ohranjati gibljivost in zmanjšuje togost sklepov, primerne so vaje za raztezanje, joga, plavanje in hoja. Priporočljiva je prehrana, bogata z vitamini, minerali in zdravimi maščobami, ter izogibanje predelani hrani in alkoholu. Ker je stres povezan z vnetjem, lahko sprostitvene tehnike zmanjšajo simptome. Pomembno je, da bolniki dovolj počivajo in spijo, saj utrujenost poslabša stanje.

Cilji zdravljenja

Cilj zdravljenja je zmanjšanje vnetja in bolečin ter izboljšanje gibljivosti sklepov. Odvisno je od vrste, vendar običajno vključuje protivnetna in protibolečinska zdravila, ki blažijo bolečine in vnetja, ter biološka zdravila, ki pomagajo nadzorovati hude oblike avtoimunskih bolezni.

Fizioterapija ohranja gibljivost sklepov in zmanjša togost, pri hujših oblikah, pri katerih so sklepi že močno poškodovani, je potrebna njihova kirurška zamenjava, predvsem kolkov in kolen.

Življenje z nevidnimi izzivi

Ljudje z revmatskimi boleznimi se vsakodnevno soočajo z nevidnimi izzivi: od telesne bolečine do duševne obremenitve. Ker so težave kronične, oboleli potrebujejo stalno podporo, razumevanje okolice ter dostop do sodobnega zdravljenja in rehabilitacije. Namen letošnjega svetovnega dneva revme, ki poteka pod sloganom Uresniči svoje sanje, je opomniti, da sanje niso rezervirane le za zdrave. Sanje so univerzalne.

Za nekoga z vnetno revmatsko boleznijo so lahko sanje že to, da zjutraj vstane brez bolečin, opravi delo, se brez težav odpravi na sprehod s svojimi najdražjimi.

Uresniči svoje sanje je torej klic k opolnomočenju bolnikov in hkrati apel družbi: ustvarimo razmere, v katerih bodo ljudje z vnetnimi revmatskimi boleznimi lahko živeli kakovostno in polno življenje.

