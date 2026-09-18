  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVJE

Bolezni krvi so zelo različne

Od slabokrvnosti do krvnih strdkov in krvnih rakov: pri nekaterih lahko tveganje zmanjšamo sami, pri drugih moramo poznati dejavnike tveganja.
Globoka venska tromboza lahko povzroči pljučno embolijo, ki je lahko življenjsko ogrožajoča. FOTO: Libre De Droit/Getty Images

Globoka venska tromboza lahko povzroči pljučno embolijo, ki je lahko življenjsko ogrožajoča. FOTO: Libre De Droit/Getty Images

Krvnega raka ne moremo preprečiti z življenjskim slogom. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Krvnega raka ne moremo preprečiti z življenjskim slogom. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Z uživanjem živil, ki vsebujejo železo, lahko preprečimo slabokrvnost. FOTO: Yulia Gusterina/Getty Images

Z uživanjem živil, ki vsebujejo železo, lahko preprečimo slabokrvnost. FOTO: Yulia Gusterina/Getty Images

Redno gibanje, izogibanje dolgotrajnemu sedenju in čimprejšnje vstajanje po bolezni ali operaciji so koristni ukrepi. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty Images

Redno gibanje, izogibanje dolgotrajnemu sedenju in čimprejšnje vstajanje po bolezni ali operaciji so koristni ukrepi. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty Images

Globoka venska tromboza lahko povzroči pljučno embolijo, ki je lahko življenjsko ogrožajoča. FOTO: Libre De Droit/Getty Images
Krvnega raka ne moremo preprečiti z življenjskim slogom. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
Z uživanjem živil, ki vsebujejo železo, lahko preprečimo slabokrvnost. FOTO: Yulia Gusterina/Getty Images
Redno gibanje, izogibanje dolgotrajnemu sedenju in čimprejšnje vstajanje po bolezni ali operaciji so koristni ukrepi. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty Images
Alenka Kociper
 18. 9. 2026 | 15:45
4:00
A+A-

Kri opravlja vrsto življenjsko pomembnih nalog: prenaša kisik, sodeluje pri obrambi pred okužbami in pri zaustavljanju krvavitev. Bolezni krvi so zato zelo različne – od pogoste slabokrvnosti do redkejših, a lahko zelo resnih bolezni. Pri nekaterih lahko na tveganje vplivamo s prehrano, gibanjem in drugimi zdravimi navadami, pri drugih je naš vpliv majhen ali ga sploh ni. Pomembno je vedeti, kdaj lahko sami kaj naredimo, kdaj je smiseln preventivni pregled in kdaj je treba biti pozoren na znake, ki zahtevajo zdravniško obravnavo.

Prava ob pravem času

Ena najpogostejših težav je anemija oziroma slabokrvnost. Pogosto jo povezujemo s pomanjkanjem železa, vendar to ni edini vzrok. Nastane lahko tudi zaradi krvavitev, pomanjkanja vitamina B12 ali folata, kroničnih bolezni in drugih motenj. Utrujenost, šibkost, omotica in zadihanost so lahko njeni znaki, vendar sami po sebi še ne pomenijo, da smo slabokrvni. Ob dolgotrajni utrujenosti ne posežemo kar takoj po železu, najprej je treba ugotoviti, ali gre za anemijo in zakaj je nastala. Prehrana, bogata z železom in drugimi pomembnimi hranili, je lahko del preventive, pri nekaterih pa je treba odkriti in zdraviti tudi vzrok za izgubo železa.

Z uživanjem živil, ki vsebujejo železo, lahko preprečimo slabokrvnost. FOTO: Yulia Gusterina/Getty Images
Z uživanjem živil, ki vsebujejo železo, lahko preprečimo slabokrvnost. FOTO: Yulia Gusterina/Getty Images

Pri krvnih strdkih je slika drugačna. Globoka venska tromboza lahko povzroči pljučno embolijo, ki je lahko življenjsko ogrožajoča. Na tveganje vplivajo starost, dedna nagnjenost, predhodna tromboza, operacije, poškodbe, rak, nosečnost in nekatera zdravila, tudi dolgotrajna nepokretnost. Nekaj lahko naredimo sami: redno gibanje, izogibanje dolgotrajnemu sedenju in čimprejšnje vstajanje po bolezni ali operaciji so koristni ukrepi. Če imamo več dejavnikov tveganja, jih je dobro poznati in o njih seznaniti zdravnika. Ta bo presodil, ali so potrebni dodatni preventivni ukrepi ali preiskave.

Redno gibanje, izogibanje dolgotrajnemu sedenju in čimprejšnje vstajanje po bolezni ali operaciji so koristni ukrepi. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty Images
Redno gibanje, izogibanje dolgotrajnemu sedenju in čimprejšnje vstajanje po bolezni ali operaciji so koristni ukrepi. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty Images

Če imamo več dejavnikov tveganja, jih je dobro poznati.

Tudi pri drugih boleznih krvi pregled ni nujno potreben samo zato, da bi nekaj preverili. Smiselnost krvne slike in drugih preiskav je odvisna od simptomov, starosti, osebne in družinske anamneze ter drugih dejavnikov tveganja oziroma nagnjenosti. Cilj ni opraviti čim več preiskav, temveč pravo ob pravem času.

Zdravo življenje ni zagotovilo

Levkemije, limfomi in multipli mielom so različne oblike krvnih rakov. Nastanejo zaradi sprememb v celicah krvotvornega oziroma limfatičnega sistema. Na njihov nastanek lahko vplivajo različni dejavniki, vendar večine ne moremo preprečiti s prehrano, gibanjem ali drugimi zdravimi navadami. Zato je pomembno tudi drugo sporočilo: človek ni vedno sam kriv za svojo bolezen. Zdrava prehrana, gibanje, nekajenje in zmerno uživanje alkohola so pomembni za zdravje in zmanjšujejo tveganje za številne bolezni, niso pa zagotovilo, da bomo ostali zdravi. Tudi človek, ki vse življenje dobro skrbi zase, lahko zboli za krvnim rakom.

Krvnega raka ne moremo preprečiti z življenjskim slogom. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
Krvnega raka ne moremo preprečiti z življenjskim slogom. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Pri takšnih boleznih je zato pomembno prepoznati vztrajne ali nenavadne spremembe. Dolgotrajna nepojasnjena utrujenost, ponavljajoče se okužbe, enavadne krvavitve ali modrice, nepojasnjeno hujšanje, nočno potenje ali povečane bezgavke imajo lahko številne vzroke. Če trajajo ali se stopnjujejo, jih je smiselno preveriti.

Pri dednih boleznih krvi, kot je hemofilija, je vpliv življenjskega sloga na nastanek bolezni še manjši. Genske nagnjenosti ne moremo spremeniti. Lahko pa z zgodnjim prepoznavanjem, ustreznim zdravljenjem in spremljanjem pomembno vplivamo na življenje z boleznijo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjekrisimptomipreventiva
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
IGRALEC

Tom Cruise razkril, ali se boji smrti

Zanj je znano, da v vsakem akcijskem filmu kar sam odigra vratolomne prizore.
18. 9. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O HUJŠANJU

Teh 5 prehranskih navad vam oteži hujšanje in pokvari rezultate vadbe

Zdravo prehranjevanje ni tekmovanje v tem, kdo bo pojedel najmanj, temveč način, kako telesu zagotoviti vse, kar potrebuje za dobro počutje in aktivno življenje.
Miroslav Cvjetičanin18. 9. 2026 | 15:00
14:37
Novice  |  Slovenija
ZABAVE V FOTOPUBU

Smodej stopil pred kamere in obtožil: »To je bila javna tajna, ki smo jo vsi skrbno varovali«

Dušan Smodej je v intervjuju zatrdil, da naj bi nekega večera z Mescem skupaj uživala kokain.
18. 9. 2026 | 14:37
14:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Neznanec temnejše polti se je pretvarjal, da išče dron, nato je iz hiše izginil sef z 8 tisočaki

Neverjetna prevara pri Črnomlju.
18. 9. 2026 | 14:06
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Marie Kondo je dolga leta učila svet pospravljati, nato pa priznala nekaj nepričakovanega

Določeno obdobje je Marie Kondo, strokovnjakinja za pospravljanje s svojimi napotki, kako narediti red v domu, skočila skoraj iz vsakega predala. Kaj pa počne danes?
18. 9. 2026 | 14:00
13:34
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl nekdanji direktor Sove Drago Ferš

Leta 1999 je kot direktor Sove pričal tudi pred parlamentarno preiskovalno komisijo v povezavi z afero Vič-Holmec.
18. 9. 2026 | 13:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 15:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 14:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki