Bolezni ven so vse pogostejše, tako si lahko pomagamo

Vene opravljajo eno najpomembnejših nalog v našem telesu – vračajo kri iz okončin in organov nazaj proti srcu. A dokler se ne pojavijo težave, jim običajno ne posvečamo pozornosti, čeprav je zdravje venskega sistema ključnega pomena za dobro počutje in kakovost življenja. S staranjem prebivalstva in vse bolj sedečim načinom življenja so bolezni ven vse pogostejše, zato sta preventiva in zgodnje prepoznavanje težav še posebej pomembna.

Povečan pritisk

Venski sistem deluje s pomočjo zaklopk, ki preprečujejo, da bi se kri stekala nazaj, ko pa te oslabijo ali se poškodujejo, kri začne zastajati, kar povečuje pritisk na žilne stene. Noge postanejo težke in utrujene, vene vidno razširjene. Razvijejo se lahko številne težave, med najpogostejšimi so krčne žile, ki se kažejo kot razširjene, vijugaste vene pod površino kože. Te pa še zdaleč niso zgolj estetska nevšečnost: povzročajo lahko bolečine, otekanje, občutek napetosti in srbenje. Težave se z dolgotrajnim stanjem ali sedenjem še stopnjujejo, v vročih mesecih so znaki pogosto še izrazitejši.

Ob napredovanju se lahko razvije kronično vensko popuščanje, kar prinaša tudi spremembe na koži goleni, celo venske razjede, nemalokrat se pojavi tudi globoka venska tromboza, pri kateri nastane krvni strdek. Gre za zelo nevarno stanje, saj se del strdka lahko tudi odtrga in odpotuje do pljuč ter povzroči nevaren zaplet, pljučno embolijo. Ob znakih, kot so nenadna huda oteklina ene noge, bolečina, občutek toplote v nogi in pordelost kože, je nujno takoj poiskati pomoč!

Del strdka se lahko odtrga in zatava v pljuča!

Na zdravje ven vplivajo različni dejavniki, kot so dednost, starost, nosečnost, hormonske spremembe, prevelika telesna teža in pomanjkanje gibanja, sedeči življenjski slog in poklici, ki terjajo dolgotrajno stanje na nogah. K sreči lahko za zdrave žile veliko naredimo sami, predvsem z redno telesno dejavnostjo, ki naj vključuje predvsem plavanje, kolesarjenje in hojo, kratkimi predahi s telovadbo med dolgotrajnim sedenjem ali delom na nogah, nadzorom nad telesno težo, zadostnim vnosom tekočine in uravnoteženo prehrano. Po potrebi nosimo kompresijske nogavice, ki izboljšujejo pretok krvi in zmanjšujejo otekanje.