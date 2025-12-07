  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KDAJ K ZDRAVNIKU?

Boli žrelo, ne grlo: kaj bolečine povzroča, in kako ukrepati

Virusne okužbe, ki povzročijo pekočo ali praskajočo bolečino, praviloma minejo same od sebe v nekaj dneh.
Topli napitki blažijo bolečino. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

Topli napitki blažijo bolečino. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

V pomoč so pastile za žrelo, ki lahko vsebujejo mentol, med, zeliščne izvlečke ali blage lokalne antiseptike in anestetike. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images

V pomoč so pastile za žrelo, ki lahko vsebujejo mentol, med, zeliščne izvlečke ali blage lokalne antiseptike in anestetike. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images

Vsaka okužba zahteva počitek! FOTO: Anatoliycherkas/Getty Images

Vsaka okužba zahteva počitek! FOTO: Anatoliycherkas/Getty Images

Topli napitki blažijo bolečino. FOTO: Eternalcreative/Getty Images
V pomoč so pastile za žrelo, ki lahko vsebujejo mentol, med, zeliščne izvlečke ali blage lokalne antiseptike in anestetike. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images
Vsaka okužba zahteva počitek! FOTO: Anatoliycherkas/Getty Images
Ema Bubanj
 7. 12. 2025 | 10:20
4:28
A+A-

Bolečine v žrelu so zelo pogoste in se pojavijo pri ljudeh vseh starosti. Najpogosteje so v ozadju virusne okužbe, kot so prehlad, gripa ali druge sezonske viroze, ki so v letošnji jeseni doletele že marsikoga: te okužbe povzročijo vnetje žrelne sluznice, kar povzroči pekočo ali praskajočo bolečino. Pogosto se pojavljajo tudi spremljajoči simptomi, kot so izcedek iz nosu, zamašen nos, kihanje, solzenje in kašelj.

K zdravniku moramo, kadar bolečina traja več kot pet do sedem dni brez izboljšanja ali če se stanje slabša.

»Virusne okužbe praviloma minejo same od sebe v nekaj dneh, pojasnjuje dr. Aleksandra Visnovič Poredoš, dr. med., spec., družinska zdravnica iz ZD Ljubljana Šiška. »Bakterijske okužbe žrela, predvsem streptokokna angina, so manj pogoste, imajo pa običajno izrazitejše znake. Povzročijo močno bolečino v žrelu, težko požiranje, povišano telesno temperaturo in občutek splošne oslabelosti. Značilno je, da ni prisoten izcedek iz nosu ali kašelj, kar to okužbo loči od virusnih. Pri streptokokni okužbi so pogosto povečane in boleče bezgavke na vratu, na mandljih pa se lahko pojavijo bele obloge. Takšne okužbe zdravimo z antibiotiki.« Bolečine v žrelu lahko povzroči tudi draženje sluznice zaradi suhega zraka v zaprtih, ogrevanih prostorih, kajenja ali izpostavljenosti tobačnemu dimu, zaradi prašnih delcev ali močnih vonjav. Kriv je lahko želodčni refluks, ki povzroča pekoč občutek, še zlasti ponoči ali po obrokih.

Vlažimo zrak

»Pri blažjih težavah si lahko veliko pomagamo sami, ni potrebe po zdravniškem pregledu. Pomembno je, da pijemo tople, a ne prevroče napitke, saj toplota sprošča sluznico in zmanjšuje občutek praskanja. Čaji, kot so timijan, materina dušica ali žajbelj, imajo naravne antiseptične in protivnetne učinke, ki pomagajo pomiriti draženje,« svetuje sogovornica. »V pomoč so tudi pastile za žrelo, ki lahko vsebujejo mentol, med, zeliščne izvlečke ali blage lokalne antiseptike in anestetike. Te zmanjšajo bolečino in navlažijo sluznico. Če draženje traja dlje ali je bolečina močnejša, lahko posežemo po paracetamolu, ki varno blaži bolečine in znižuje morebitno vročino.« Pomagamo si tudi tako, da vlažimo zrak, se izogibamo kajenju in zakajenim prostorom, pijemo dovolj tekočine in počivamo.

Bakterijske okužbe zdravimo z antibiotiki.

Večina bolečin v žrelu sicer mine sama od sebe, včasih pa je le treba k zdravniku, opozarja družinska zdravnica: »K zdravniku moramo, kadar bolečina traja več kot pet do sedem dni brez izboljšanja ali če se stanje slabša. Opozorilni znak je visoka vročina nad 38,5 °C, ki ni povezana s tipičnimi prehladnimi znaki. Prav tako je pomembno, da poiščemo pomoč, če imamo težave s požiranjem, če težko odpiramo usta ali opazimo bele obloge in močno povečane mandlje. Hitro poslabšanje splošnega počutja, enostranska močna bolečina v žrelu ali oteženo dihanje so prav tako razlogi za takojšnje posvetovanje z zdravnikom. Ti znaki lahko kažejo na bakterijsko okužbo ali druge zaplete.«

V pomoč so pastile za žrelo, ki lahko vsebujejo mentol, med, zeliščne izvlečke ali blage lokalne antiseptike in anestetike. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images
V pomoč so pastile za žrelo, ki lahko vsebujejo mentol, med, zeliščne izvlečke ali blage lokalne antiseptike in anestetike. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images

Dr. Visnovič Poredoševa pa še opozori na pogosto zmoto: marsikdo namreč trdi, da ga boli grlo, ko gre v resnici za žrelo: »Žrelo je del telesa za usti in predstavlja stičišče dihalne in prebavne poti. Tu se najpogosteje pojavljajo bolečine pri požiranju, suhost, pekoč občutek in pordelost sluznice. Grlo pa leži nižje, v predelu adamovega jabolka, in ga sestavljata glasilki. Bolečina v grlu je zato redkejša, kaže pa se kot tiščanje, globlje draženje v vratu, hripavost ali bolečina med govorjenjem. Takšne težave se pojavijo ob vnetju glasilk (laringitisu), preobremenitvi glasu, petju, kričanju ali ob refluksni bolezni, kjer želodčna kislina draži grlo in glasilke. Prav zato je pomembno razlikovati med bolečino v žrelu in grlu, saj se lahko vzroki in zdravljenje precej razlikujejo.«

Vsaka okužba zahteva počitek! FOTO: Anatoliycherkas/Getty Images
Vsaka okužba zahteva počitek! FOTO: Anatoliycherkas/Getty Images

Več iz teme

bolečinezrelookužbazdravje
ZADNJE NOVICE
12:29
Novice  |  Svet
HEATROW

Resen incident na evropskem letališču: reševalci več ljudi prepeljali v bolnišnico (VIDEO)

Skupina moških domnevno s solzivcem poškropila več ljudi.
7. 12. 2025 | 12:29
11:55
Bulvar  |  Tuji trači
TIHA SLOVESNOST

Kim Cattrall pri 69 letih še četrtič poročena

Njen novi mož je 54-letni Russell Thomas.
7. 12. 2025 | 11:55
11:45
Novice  |  Slovenija
SLOVELY

Slovenija skozi pero zamejke Sare in objektiv Italijana Carla je res čudovita (FOTO)

Sara Terpin in Carlo Ghio sta ena večjih ambasadorjev Slovenije v Italiji. Lepote narave, kulinariko in osebne zgodbe strneta v privlačno turistično zgodbo.
Mitja Felc7. 12. 2025 | 11:45
11:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZA ZGODAJ ZJUTRAJ

Kamera ujela poskus ropa družine v Podutiku, »izmeček« udaril ob 4. uri zjutraj (VIDEO)

Kamere nečedno dejanje posnele, če imate informacije o dogodku ali storilcu, javite to policiji.
7. 12. 2025 | 11:40
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREPOVEDANE DROGE

Od kokaina do heroina, a to ni bilo vse ... Ljubljanski policisti udarili po dilerjih, vse to so našli (FOTO)

Minuli teden so preiskali tri primere kaznivih dejanj v povezavi s prepovedano drogo.
7. 12. 2025 | 11:28
11:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSKUS LIKVIDACIJE

Napadalec zgrešil in prerešetal navijača v znani restavraciji: razkrito, kdo bi moral biti prava tarča

Nekdanji vodja Partizanove navijaške skupine prvič pridržan pri komaj 12 letih.
7. 12. 2025 | 11:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pomembno obvestilo z vse, ki boste ta vikend smučali

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki