Bolni zaradi hrane: tem živilom se raje izogibajte!

Naraščajoča poraba visoko predelanih živil je vse večja grožnja zdravju, opozarja mednarodna skupina znanstvenikov in raziskovalcev. V seriji treh člankov, objavljenih v medicinski reviji The Lancet, so pozvali države, naj za nekatere izdelke velikih živilskih podjetij uvedejo omejitve trženja in davke.
Visoko predelana živila so glavni vzrok za pandemijo kroničnih bolezni, povezanih s prehrano, opozarja 43 znanstvenikov in raziskovalcev, saj izpodrivajo sveža živila in obroke ter poslabšujejo kakovost prehrane. Na podlagi 104 dolgoročnih študij so ugotovili, da so tovrstna živila povezana z višjim tveganjem za več bolezni, vključno z debelostjo, sladkorno boleznijo, boleznimi srca, rakom in prezgodnjo smrtjo.
Poraba te hrane po svetu predstavlja več kot polovico vseh kalorij, ki jih zaužijejo v ZDA, Avstraliji in Združenem kraljestvu, poudarjajo mednarodni znanstveniki, ki glavni razlog za globalni porast uživanja teh živil vidijo v naraščajoči gospodarski in politični moči industrije te hrane ter v prestrukturiranju prehrambenih sistemov tako, da so ti v prvi vrsti osredotočeni na dobiček.
Krivdo za spreminjanje globalnih prehranjevalnih navad v zadnjih desetletjih pripisujejo peščici velikih korporacij, ki agresivno tržijo izdelke, proizvedene iz poceni sestavin in z industrijskimi metodami. Države so pozvali, naj uvedejo opozorila na embalaži, omejijo trženje, zlasti oglaševanje, namenjeno otrokom, in obdavčijo določena visoko predelana živila, denar pa porabijo za zagotavljanje večje dostopnosti sveže hrane za ljudi z nizkimi dohodki.