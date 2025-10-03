Brazgotino masiramo: ne izpostavljamo je soncu, poskrbimo za ustrezno prehrano

Z brazgotino oziroma sledjo na koži po zaceljeni rani se je srečal skoraj vsak. Lahko je nastala kot posledica manjše nesreče ali pa je bila rezultat kakšnega kirurškega posega. Če želimo, da nam ta sled po zaceljeni rani dolgoročno ne skazi kože, jo je treba negovati od začetka.

Ustrezna nega rane kot tudi kasnejša skrb za brazgotino lahko znatno pripomoreta k estetsko lepšim končnim rezultatom.

Brazgotino masirajte s specializiranimi kremami za njihovo nego. In sicer do deset minut večkrat na dan. Pri tem je pomembno poudariti, da jo masirajte šele, ko bo rana popolnoma zaceljena. Poleg tega je vsaj eno leto ne izpostavljajte soncu: nosite oblačila, s pomočjo katerih jo lahko pokrijete, in jo zaščitite s kremami za sončenje.

Na jedilniku naj bo večkrat hrana, bogata z maščobnimi kislinami omega-3. Foto: Getty Images

Brazgotine, zlasti tiste na vidnih predelih kože, nekaterim povzročajo veliko nelagodja, s posebnimi kremami in pudri jih je mogoče prekriti. Pred prvim nanosom se je dobro posvetovati z dermatologom. Zdravnika je dobro obiskati, če vas brazgotina moti ali boli, če je topla na dotik in če iz nje teče gnoj.

Rane potrebujejo počitek

Poleg masaže in izbire primerne kreme strokovnjaki svetujejo še, da redno skrbite tudi za uravnoteženo prehrano. Ta naj bo bogata z vitamini in minerali. Vse to namreč pomembno prispeva k procesu celjenja kože. V dnevni jedilnik vključite živila, ki vsebujejo veliko antioksidantov, kot so jagodičevje in listnata zelenjava, tudi ribe, ki so bogate z maščobnimi kislinami omega-3. Prav tako je pomembno, da pijete veliko vode, saj tudi ta pomaga ohranjati kožo prožno.

Piti je treba veliko vode, saj ta pomaga ohranjati kožo prožno. FOTO: Fizkes/Getty Images

V UKC Maribor so v posebni zloženki za paciente poudarili tudi, da se vse kožne rane, pa naj bodo te posledica kirurškega reza ali poškodbe, celijo s procesom brazgotinjenja. »Ustrezna nega rane kot tudi kasnejša skrb za brazgotino lahko znatno pripomoreta k estetsko lepšim končnim rezultatom,« pravijo in še, da rane potrebujejo počitek. »Po operativnem posegu se izogibajte fizičnim naporom. Če je rana na zgornji okončini, si jo namestite v trikotno ruto na tak način, da bo podlaht v višini srca. Če je na spodnji okončini, to podložite z blazino in počivajte.«