Breskve, marelice ali nektarine: katere so najbolj zdrave

Priljubljeno sezonsko sadje navdušuje z bogatim okusom, hkrati telesu zagotavlja številne koristne snovi. Breskve in nektarine so botanično skoraj enake, medtem ko marelice izstopajo po posebni hranilni sestavi. Katere so glavne razlike med njimi in zakaj jih je dobro vključiti v poletni jedilnik?

Žametne breskve: sočne kraljice poletja

Za mnoge prvi simbol poletja. Prepoznamo jih po značilni žametni kožici, mehkem, izjemno sočnem mesu ter nežnem sladkem okusu, ki ga pogosto spremlja rahla osvežilna kislost. Odlične so kot samostojen prigrizek, v sadnih solatah, smutijih, sladicah ali na žaru, kjer njihov okus postane še izrazitejši. Ker vsebujejo približno 85 do 90 odstotkov vode, pomagajo pri hidraciji organizma v vročih poletnih dneh.

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Poleg tega so dober vir vitamina C, ki podpira delovanje imunskega sistema in nastajanje kolagena ter beta-karotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A. Vsebujejo prehranske vlaknine, ki prispevajo k zdravi prebavi in daljšemu občutku sitosti. V njih so še antioksidanti, kot so polifenoli in karotenoidi, ti pomagajo varovati celice pred oksidativnim stresom. Ker imajo razmeroma malo energije, so odlična izbira za lahke poletne obroke.

Nektarine: gladke sorodnice z bogatim okusom

Čeprav jih mnogi obravnavajo kot posebno vrsto sadja, so nektarine pravzaprav različica breskve (Prunus persica). Od prvih se razlikujejo predvsem po naravni genski značilnosti, zaradi katere nimajo žametne, temveč gladko in sijočo površino. Njihovo meso je običajno nekoliko čvrstejše, okus pa bolj izrazit in nekoliko slajši. Odlične so sveže, zelo primerne pa so tudi za sadne torte, kompote, marmelade ali peko.

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Po hranilni vrednosti so zelo podobne breskvam. Bogate so z vitaminom C, prehranskimi vlakninami, kalijem in različnimi rastlinskimi antioksidanti. V primerjavi z breskvami običajno vsebujejo nekoliko več beta-karotena, pomembnega za zdravje oči, kože in imunskega sistema, hkrati pa pogosto tudi nekoliko manj naravnih sladkorjev. Njihova čvrsta tekstura pomeni, da bolje prenašajo transport in ostanejo dlje sveže, zato so priljubljena izbira za malico na poti.

Marelice: majhne, a izjemno hranljive

Marelice so sicer manjše od breskev in nektarin, vendar sodijo med najbolj hranilno bogato poletno sadje. Njihova značilna zlato-oranžna barva razkriva visoko vsebnost beta-karotena, ki ga telo pretvarja v vitamin A. Vitamin A prispeva k ohranjanju dobrega vida, zdrave kože in močni odpornosti. Marelice so tudi dober vir vitamina C, kalija in prehranskih vlaknin, ki podpirajo prebavo ter prispevajo k normalnemu delovanju srca in mišic.

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Sveže marelice vsebujejo veliko vode in malo energije, zato so odlična izbira za osvežitev. Posušene imajo precej višjo koncentracijo hranil in vlaknin, vendar tudi več naravno prisotnih sladkorjev, zato jih je priporočljivo uživati zmerno. Zaradi intenzivne arome in prijetnega okusa so odlične za marmelade, kompote, peciva, jogurte ali preprosto kot zdrav prigrizek.

Katero sadje izbrati?

Pravega zmagovalca ni: izbira je odvisna predvsem od osebnega okusa in tega, kaj pričakujete od sadja.

Breskve bodo navdušile ljubitelje izjemne sočnosti, mehke teksture in nežno sladkega okusa.

bodo navdušile ljubitelje izjemne sočnosti, mehke teksture in nežno sladkega okusa. Nektarine so odlična izbira za tiste, ki imajo raje čvrstejše sadeže z izrazitejšim okusom in nekoliko več vitamina A.

so odlična izbira za tiste, ki imajo raje čvrstejše sadeže z izrazitejšim okusom in nekoliko več vitamina A. Marelice so prava izbira za vse, ki želijo zaužiti več beta-karotena, vlaknin in uživati v bogati aromi.

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Ne glede na to, katero sadje vam je najljubše, vse tri vrste prinašajo pomembne vitamine, minerale, antioksidante in vlaknine. Največ koristi boste imeli, če jih boste uživali sveže, zrele in v času njihove naravne sezone, ko so najbolj okusne in hranilno najbogatejše, piše Zadovoljna.hr.