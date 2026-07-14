  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLETNO SADJE

Breskve, marelice ali nektarine: katere so najbolj zdrave

Poletje si je težko predstavljati brez sočnih breskev, dišečih marelic in osvežilnih nektarin.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Royalty Free/Gettyimages

FOTO: Royalty Free/Gettyimages

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Wmaster890/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Royalty Free/Gettyimages
FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages
M. Fl.
 14. 7. 2026 | 15:00
4:20
A+A-

Priljubljeno sezonsko sadje navdušuje z bogatim okusom, hkrati telesu zagotavlja številne koristne snovi. Breskve in nektarine so botanično skoraj enake, medtem ko marelice izstopajo po posebni hranilni sestavi. Katere so glavne razlike med njimi in zakaj jih je dobro vključiti v poletni jedilnik?

Žametne breskve: sočne kraljice poletja

Za mnoge prvi simbol poletja. Prepoznamo jih po značilni žametni kožici, mehkem, izjemno sočnem mesu ter nežnem sladkem okusu, ki ga pogosto spremlja rahla osvežilna kislost. Odlične so kot samostojen prigrizek, v sadnih solatah, smutijih, sladicah ali na žaru, kjer njihov okus postane še izrazitejši. Ker vsebujejo približno 85 do 90 odstotkov vode, pomagajo pri hidraciji organizma v vročih poletnih dneh.

FOTO: Wmaster890/Gettyimages
FOTO: Wmaster890/Gettyimages

Poleg tega so dober vir vitamina C, ki podpira delovanje imunskega sistema in nastajanje kolagena ter beta-karotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A. Vsebujejo prehranske vlaknine, ki prispevajo k zdravi prebavi in daljšemu občutku sitosti. V njih so še antioksidanti, kot so polifenoli in karotenoidi, ti pomagajo varovati celice pred oksidativnim stresom. Ker imajo razmeroma malo energije, so odlična izbira za lahke poletne obroke.

Nektarine: gladke sorodnice z bogatim okusom

Čeprav jih mnogi obravnavajo kot posebno vrsto sadja, so nektarine pravzaprav različica breskve (Prunus persica). Od prvih se razlikujejo predvsem po naravni genski značilnosti, zaradi katere nimajo žametne, temveč gladko in sijočo površino. Njihovo meso je običajno nekoliko čvrstejše, okus pa bolj izrazit in nekoliko slajši. Odlične so sveže, zelo primerne pa so tudi za sadne torte, kompote, marmelade ali peko.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Po hranilni vrednosti so zelo podobne breskvam. Bogate so z vitaminom C, prehranskimi vlakninami, kalijem in različnimi rastlinskimi antioksidanti. V primerjavi z breskvami običajno vsebujejo nekoliko več beta-karotena, pomembnega za zdravje oči, kože in imunskega sistema, hkrati pa pogosto tudi nekoliko manj naravnih sladkorjev. Njihova čvrsta tekstura pomeni, da bolje prenašajo transport in ostanejo dlje sveže, zato so priljubljena izbira za malico na poti.

Marelice:  majhne, a izjemno hranljive

Marelice so sicer manjše od breskev in nektarin, vendar sodijo med najbolj hranilno bogato poletno sadje. Njihova značilna zlato-oranžna barva razkriva visoko vsebnost beta-karotena, ki ga telo pretvarja v vitamin A. Vitamin A prispeva k ohranjanju dobrega vida, zdrave kože in močni odpornosti. Marelice so tudi dober vir vitamina C, kalija in prehranskih vlaknin, ki podpirajo prebavo ter prispevajo k normalnemu delovanju srca in mišic.

FOTO: Royalty Free/Gettyimages
FOTO: Royalty Free/Gettyimages

Sveže marelice vsebujejo veliko vode in malo energije, zato so odlična izbira za osvežitev. Posušene imajo precej višjo koncentracijo hranil in vlaknin, vendar tudi več naravno prisotnih sladkorjev, zato jih je priporočljivo uživati zmerno. Zaradi intenzivne arome in prijetnega okusa so odlične za marmelade, kompote, peciva, jogurte ali preprosto kot zdrav prigrizek.

Katero sadje izbrati?

Pravega zmagovalca ni: izbira je odvisna predvsem od osebnega okusa in tega, kaj pričakujete od sadja.

  • Breskve bodo navdušile ljubitelje izjemne sočnosti, mehke teksture in nežno sladkega okusa.
  • Nektarine so odlična izbira za tiste, ki imajo raje čvrstejše sadeže z izrazitejšim okusom in nekoliko več vitamina A.
  • Marelice  so prava izbira za vse, ki želijo zaužiti več beta-karotena, vlaknin in uživati v bogati aromi.

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages
FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

Ne glede na to, katero sadje vam je najljubše, vse tri vrste prinašajo pomembne vitamine, minerale, antioksidante in vlaknine. Največ koristi boste imeli, če jih boste uživali sveže, zrele in v času njihove naravne sezone, ko so najbolj okusne in hranilno najbogatejše, piše Zadovoljna.hr.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SEZONSKO

Za zdrave oči in lepo kožo: izjemni učinki priljubljenega poletnega sadeža

Marelice niso le okusni in barviti sadeži, temveč tudi prava zakladnica hranil.
18. 6. 2026 | 15:00

Več iz teme

marelicebreskvenektarinepoletno sadjezdravje
ZADNJE NOVICE
15:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDE POŠKODBE

Celjska policijska uprava obravnavala kar pet hudih prometnih nesreč, v akcijo je moral tudi helikopter

Štiri so se zgodile v dopoldanskem času, ena pa v popoldanskem.
14. 7. 2026 | 15:32
15:19
Novice  |  Slovenija
KAKO NAPREJ?

Župan Kočevja po napadu na policista udaril naravnost: »Določeni posamezniki (Romi in Neromi) lahko počnejo karkoli«

Gregor Košir opozarja na resne sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov in dodaja »Slovenija to dopušča«.
14. 7. 2026 | 15:19
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
TRADICIOLNALNO

Med pogumom in nevarnostjo, po teku z biki zlomljene kosti

Tradicija festivala San Fermín sega v 16. stoletje. Tekači pred šestimi biki in voli tečejo 850 metrov.
14. 7. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POLETNO SADJE

Breskve, marelice ali nektarine: katere so najbolj zdrave

Poletje si je težko predstavljati brez sočnih breskev, dišečih marelic in osvežilnih nektarin.
14. 7. 2026 | 15:00
14:55
Novice  |  Slovenija
ZAPLETI

Kallasova glede Fajonove: »Ne komentiramo postopkov, ki so v teku«

Pri Kallas brez komentarja glede postopka imenovanja Tanje Fajon.
14. 7. 2026 | 14:55
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
BIZARNA NESREČA

Med poletom odneslo okno letala! Svetlana možu rešila življenje: »Če umreva, umreva skupaj« (VIDEO)

Karović se zaradi hudih poškodb še vedno zdravi v bolnišnici.
14. 7. 2026 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki