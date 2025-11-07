Brez depresije čez zimo: čeprav so dnevi krajši, ne pozabimo na rekreacijo

Izguba zanimanja za običajne vsakodnevne dejavnosti. Razdražljivost, občutek obupa, krivde in ničvrednosti. Nenehna zaspanost, dobesedno hlastanje po sladkem in posledično pridobivanje telesne teže. Pogostejše težave z zbranostjo in manjša spolna sla. Vse to so lahko simptomi sezonske afektivne motnje (SAM) oziroma laično rečeno zimske depresije.

Za nekatere je SAM le ena od tegob, ki jih z upoštevanjem pregovora Brez muje se še čevelj ne obuje uspešno premagajo. Za druge pa je lahko precej velik izziv. Strokovnjaki svetujejo, da se je dobro na zdravnika obrniti po pomoč, ko imamo občutek, da se nikakor ne moremo spraviti na noge.

Zimska depresija nas lahko ohromi. FOTO: Marjan_apostolovic, Getty Images

Tako bomo najlažje izvedeli, ali je kriv SAM ali katera druga obliko depresije. SAM je namreč zelo težko diagnosticirati, ker obstaja veliko drugih vrst depresije s podobnimi simptomi. Zato lahko traja nekaj časa, preden se vi in ​​vaš osebni zdravnik zavesta, da se simptomi pojavljajo v ustaljenem vzorcu. Načeloma sicer velja, da imate SAM, če se omenjeni simptomi pojavljajo v podobnem času vsako leto v obdobju najmanj dveh let ter če obdobjem depresije sledijo obdobja brez nje. V takem primeru je mogoče sklepati, da gre za sezonsko težavo.

Akcija!

Za premagovanje t. i. zimske depresije, ki se pogosteje pojavlja pri ženskah, lahko veliko naredimo že s spremembo vsakodnevnih navad. Prvo pravilo naj bo, da ne obtičimo doma za štirimi stenami. Raje izkoristimo svetle dele dneva in se odpravimo na sprehod v naravo. Če nas je noč prehitela, obiščimo različne vodene vadbe ali zaplavajmo v najbližjem bazenu. Rekreacija, so pokazale številne raziskave, je ena od najboljših zdravil za premagovanje depresije. Tako kot druženje s prijatelji ali obisk katere od kulturnih prireditev. Tako bomo poskrbeli za boljše razpoloženje, saj dan ne bo enak dnevu in ne bomo imeli občutka, da na svetu poleg službe obstajajo le še vsakodnevne obveznosti, gledanje televizije in spanje.

Če ne gre drugače, se zaupajmo strokovnjaku. FOTO: G-stockstudio, Getty Images

Pomanjkanje dnevne svetlobe lahko nadomestimo s svetlobno terapijo. Pravijo ji fototerapija: gre za izpostavljanje telesa infrardeči ali modri svetlobi oziroma svetlobi, ki je podobna tisti v svetlem delu dneva, kar vpliva na povečanje ravni serotonina v telesu.

Stran od alkohola

Tudi z izbiro prave prehrane lahko sredi zime preženemo črne misli. Izbirajmo jedi, v katerih bo veliko zdravih maščob (maščobne kisline omega-3) in vitamina B12. Večkrat posezimo po ribah, oreščkih, semenih in rastlinskih oljih, ne pozabimo na perutnino, jajca, mlečne izdelke in seveda zelenjavo in sadje. Dobro se je izogibati alkoholu ter slaščicam iz enostavnih ogljikovih hidratov in transmaščobnih kislin.

Če smo poskrbeli za pravilno prehrano in gibanje, je treba tudi za kakovosten spanec. Če ponoči ne bomo dovolj spali, bomo najverjetneje čez dan tako zaspani in utrujeni, da se bomo vsaj nekajminutnemu počitku res težko izognili. V posteljo se vsak večer odpravimo ob isti uri, pri tem pa ne pozabimo, da bi moral odrasel človek vsak dan spati najmanj osem ur. Poskrbimo za primerno spalno okolje, to pomeni tišino in temo, temperatura v spalnici naj ne presega 18 stopinj Celzija.

Če se negativnih občutkov nikakor ne moremo otresti, je modro obiskati terapevta. Morda bomo že po nekaj pogovorih z njim našli rešitev za težave.