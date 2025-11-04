Britanski raziskovalci so dokazali, da umetnine v galerijah zmanjšujejo stres

Britanska študija študija raziskovalcev z londonske univerze King's College, v kateri je sodelovalo 50 ljudi, starih med 18 in 40 let, je pokazala, da lahko ogled umetnin v galerijah pozitivno vpliva na takojšnje zmanjšanje stresa poleg tega pa tudi pomiri telo, medtem ko je vpliv reprodukcij nekoliko manjši.

Polovica udeležencev študije si je ogledala originalna dela umetnikov, kot sta Van Gogh in Gauguin, v galeriji Courtauld v Londonu, druga polovica si je ogledala kopije istih slik v okolju, ki ni bilo galerija.

Ogled originalnih umetniških del znižuje vnetne in stresne markerje. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Raven hormona stresa se je pri ogledu originalnih umetniških del znižala za 22 odstotkov.

Sodelujoči v raziskavi so si ogledali tudi dela Gaugina. FOTO: Reuters

Vsi udeleženci so imeli na sebi senzorje, ki so 20 minut neprekinjeno merili srčni utrip in temperaturo kože, pred ogledom in po njem pa so jim odvzeli tudi vzorce sline.

Pomembna vloga pri zaščiti uma in telesa

Na podlagi teh vzorcev so raziskovalci ugotovili, da se je raven kortizola, hormona stresa, pri tistih, ki so si ogledali originalna umetniška dela, znižala v povprečju za 22 odstotkov, medtem ko se je pri tistih, ki so si ogledali reprodukcije, znižala za zgolj osem odstotkov. Nekateri citokini – beljakovine, ki delujejo kot posredniki imunskega sistema, so se pri tistih, ki so bili v galeriji, znižali za od 30 do 28 odstotkov, medtem ko pri drugi skupini sprememb niso potrdili.

»Stresni hormoT. H.ni in vnetni markerji, kot so kortizol, IL-6 in TNF-alfa, so povezani s številnimi zdravstvenimi težavami, od bolezni srca in sladkorne bolezni do tesnobe in depresije. Dejstvo, da je ogled originalnih umetniških del znižal te markerje, kaže, da lahko umetnost igra pomembno vlogo pri zaščiti uma in telesa,« je dejal eden od raziskovalcev Tony Woods in dodal, da gre pri študiji za prepričljive dokaze, da ogled umetnosti v galeriji pomaga poglobiti naše razumevanje njenih temeljnih koristi.