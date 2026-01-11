Brskanje duši dušo, tako si lahko pomagamo sami

S pojavom in posledično razmahom družbenih omrežij postaja vse večja težava t. i. doomscrolling. Gre za prekomerno ali obsesivno iskanje in branje negativnih oziroma slabih novic na spletu. »Pri doomscrollingu ne gre za to, da posameznik želi biti informiran o določeni temi, temveč za obsesivno željo po osmišljanju občutkov frustracije in krize, ki jo doživlja ob gledanju in, ne nazadnje, sveta, v katerem živi,« pojasnjujejo na spletni strani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije – Za srce.

Raziskave kažejo, da ima doomscrolling negativne posledice za duševno zdravje, dodajajo in še, da so k takšnemu vedenju bolj nagnjeni posamezniki, ki že kažejo duševne stiske, povezane z občutenjem anksioznosti oziroma tesnobe, kot so panična motnja, posttravmatska stresna motnja, obsesivno-kompulzivna motnja, socialna anksioznost. »Bolj ko se počutimo tesnobno, bolj želimo vzpostaviti nadzor nad situacijo in ljudmi okoli sebe,« pravijo.

Zaradi nenehnega brskanja po novicah smo v nenehnem stresu. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Ob branju bolj negativnih novic poskušaj najti tudi kakšno pozitivno.

Postavimo si časovni okvir

Prepričanje, da imajo največ težav z doomscrollingom predvsem mladi, je pogosto napačno. Novice doma in po svetu, različne zanimivosti in včasih tudi bizarnosti, še posebno če so te prikazane v obliki nekajsekundnih videoposnetkov, uporabnike mobilnih telefonov lahko zelo hitro zasvojijo. In to tako močno, da zvečer ne morejo zaspati in tako ob prižganem mobilnem telefonu budni preživijo večji del noči. Vedno manj se tudi družijo s prijatelji in seveda gibajo. Posledično vse to vpliva tako na duševno zdravje kot tudi na zdravje na splošno. Zaradi pomanjkanja spanca postajajo vse bolj razdražljivi. Pomanjkanje telesne dejavnosti s seboj prinese debelost ter druge zdravstvene težave in posledično tudi slabšo samopodobo. Manj druženja pomeni tudi manjšo socialno vključenost.

Postanemo lahko vse bolj osamljeni. FOTO: Bitsandsplits/Getty Images

In kako si lahko pomagamo sami? Na spletni strani telefona za otroke in mladostnike Tom (številka je 116 111) v zvezi s tem svetujejo, da si postavimo časovni okvir, znotraj katerega si dovolimo spremljati novice. »Vprašaj se, koliko časa na dan se ti zdi smiselno dostopati do novic, in se poskušaj tega časovnega okvira tudi držati. Lahko si nastaviš opomnik, da je čas, da se odklopiš. V pomoč so ti lahko aplikacije za omejevanje zaslona, kot je Freedom, ki blokira moteča spletna mesta,« so zapisali. In dodali, da se je dobro izogibati spletnim mestom z novicami ali klepeti, ki se osredotočajo samo na to, kako se svet spopada s težavami. »Poleg negativnih novic poskušaj najti tudi kakšno pozitivno,« svetujejo.