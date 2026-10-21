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KORUZNI LABIRINT

Čarovnice, duhovi, labirinti in skrivnostni gozdovi: za noč čarovnic se obeta zabavna pustolovščina za vso družino

Čarovniške dogodivščine bodo obiskovalce pričakale na treh lokacijah: v Magičnem gozdu v Krtini pri Domžalah, v Magičnem gozdu v Rogozi pri Mariboru ter v Koruznem labirintu Ljubljana v Stanežičah.
FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
N. Č.
 21. 10. 2026 | 15:15
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Se boste upali podati med čarovnice, duhove in okostnjake? Jesenske počitnice bodo letos znova v znamenju čarovnij, skrivnostnih poti in zabavnih preizkušenj. V okolici Ljubljane in Maribora bodo zaživele kar tri prav posebne dogodivščine, ki bodo navdušile predvsem najmlajše. Obiskovalci bodo lahko raziskovali Magični gozd ali se izgubili med koruznimi stebli, kjer se skrivajo številna presenečenja.

Le kdo pravi, da mora biti noč čarovnic strašljiva? Lahko je tudi zabavna, igriva in polna nepozabnih družinskih trenutkov. Prav takšno doživetje napovedujejo organizatorji Magičnega gozda in Koruznega labirinta Ljubljana, ki bodo med 24. in 31. oktobrom obiskovalce popeljali v svet domišljije.

Namesto običajnega jesenskega sprehoda se bodo družine lahko podale na raziskovanje začaranih poti, reševanje ugank in iskanje skrivnostnih točk. Obiskovalce bodo pričakali duhovi, čarovnice, buče in druga bitja, ki sodijo v pravljično podobo noči čarovnic.

FOTO: Press
FOTO: Press

Gozd, v katerem bodo zavladale čarovnice

V Krtini pri Ljubljani in Rogozi pri Mariboru bodo tudi letos odprli vrata Magičnega gozda. Na obeh lokacijah so za družine pripravili približno tri hektarje veliko gozdno prizorišče, ki ga bodo za nekaj dni spremenili v čarobni svet.

A obiskovalci se ne bodo odpravili le na sprehod. V roke bodo dobili zemljevid, s katerim bodo iskali začarane točke in opravljali različne naloge. Na poti jih bodo spremljale čarovniške igre, skrivnostna bitja in številna presenečenja.

Kot pojasnjujejo organizatorji, je cilj dogodivščine poiskati vse označene točke in sestaviti skrivno geslo. Predvsem pa želijo otrokom in staršem omogočiti skupno zabavo na prostem. Dogodivščina traja približno eno uro, priporočajo pa jo družinam z otroki do 12. leta starosti.

Poseben čar bo imel tudi večerni obisk. Ko se bo stemnilo, bodo obiskovalci poti raziskovali ob svetlobi ročnih ali naglavnih svetilk, kar bo skrivnostnemu gozdu dodalo povsem drugačno vzdušje.

FOTO: Press
FOTO: Press

V Stanežičah se boste lahko izgubili v koruzni džungli

Nekoliko drugačna pustolovščina čaka obiskovalce Koruznega labirinta Ljubljana, ki je letos našel nov dom v Stanežičah, na obrobju prestolnice. Po uspešnih sezonah v Krtini so organizatorji labirint preselili na novo lokacijo in ga odeli v podobo tropskega gozda. Letošnjo tematiko so poimenovali Koruzna džungla.

Že običajen obisk labirinta zahteva nekaj iznajdljivosti, za noč čarovnic pa bodo med koruznimi stebli postavili še dodatna presenečenja. Obiskovalci bodo lahko iskali 13 zabavno-poučnih točk, pri tem pa naleteli na čarovnice, okostnjake, duhove, vesoljce in druga nenavadna bitja. Z zemljevidom v roki bodo raziskovali zapletene poti in skušali najti pot do vseh zastavljenih ciljev.

Pustolovščina traja približno eno uro in je primerna za vse starosti. Kot napovedujejo organizatorji, želijo obiskovalce na strašno zabaven način tako prestrašiti kot nasmejati. Koruzni labirint bo z dogajanjem ob noči čarovnic tudi sklenil letošnjo sezono.

FOTO: Press
FOTO: Press

Podnevi zabava, ponoči še več skrivnosti

Družine lahko vse tri lokacije obiščejo podnevi ali zvečer. Za tiste, ki si želijo nekoliko bolj skrivnostnega doživetja, organizatorji priporočajo obisk po sončnem zahodu. Ob tem opozarjajo, naj obiskovalci za večerno raziskovanje ne pozabijo na svetilke. Uporabijo lahko ročno ali naglavno svetilko, v pomoč pa jim je lahko tudi svetilka na mobilnem telefonu. Dobrodošle so tudi maske. Otroci se lahko prelevijo v čarovnice, duhove ali druga domišljijska bitja ter tako še dodatno popestrijo obisk.

Koliko stanejo vstopnice in kje so prizorišča?

Dogajanje bo potekalo od sobote, 24. oktobra, do sobote, 31. oktobra 2026. Po ceniku, ki so ga posredovali organizatorji, je cena otroške vstopnice sedem evrov, odrasle deset evrov, družinske pa 32 evrov. Magični gozd Krtina je približno 15 minut vožnje iz Ljubljane, Magični gozd Rogoza pa približno deset minut iz Maribora. Koruzni labirint Ljubljana je letos v Stanežičah, nedaleč od mestnega središča. Organizatorji Magičnega gozda še pojasnjujejo, da predhodne rezervacije niso potrebne. Obiskovalci lahko preprosto pridejo, kupijo vstopnico in se podajo na raziskovanje.

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