Čas za čiščenje: posebno pozornost namenimo preprogam, kljukam, pečici, oknom, radiatorjem in odejam

November je pravi čas za temeljito čiščenje doma in pripravo na praznični december. Pred zimo se splača odstraniti prah, umazanijo in alergene, ki se zadržujejo v notranjih prostorih. Tako bo dom v hladnih mesecih čistejši in prijetnejši. Strokovnjaki za čiščenje priporočajo, da posebno pozornost namenimo šestim področjem.

Najprej pomislimo na preproge. V teh se nabirajo prah, dlake hišnih ljubljenčkov in alergeni. Ker pozimi več časa preživimo v zaprtih prostorih, jih novembra temeljito posesajmo in po potrebi globinsko očistimo. Naslednja stvar so kljuke in stikala. Gre za tiste površine, ki se jih pogosto dotikamo, ki hitro postanejo umazane, a jih pri čiščenju pogosto spregledamo. Obrišimo jih in odstranimo prstne odtise ter madeže.

Čista stekla pomenijo več svetlobe. FOTO: Tommy Lee Walker/Getty Images

Potem je tu pečica. Pred prazniki jo dodobra očistimo, saj jo bomo v prihodnjih tednih prav gotovo pogosteje uporabljali. Ostanki hrane in maščoba se začnejo med peko žgati, povzročajo dim in neprijetne vonjave.

Tudi okna očistimo: stekla, okvirje in police. Pozimi je naravne svetlobe precej manj, zato bodo čista okna gotovo pripomogla, da bo v prostorih svetleje. Poleti se je na njih nabralo precej prahu in pajčevin, kondenz pa je to umazanijo samo še povečal.

Ne pozabimo na radiatorje

Prah, dlake in druga umazanija se nabirajo tudi na radiatorjih, grelnikih in prezračevalnih odprtinah. Ko vključimo ogrevanje, se lahko ti delci razširijo po prostoru. Očistimo jih. In sicer z mehko krtačo ali pa sesalnikom z ustreznim nastavkom. Naprave morajo biti pred čiščenjem izključene in povsem ohlajene. Pozor: nikar ne posegajmo v električne dele!

Prah in dlake se zadržujejo tudi v tkaninah. Zato temeljito posesajmo sedežne garniture in naslanjače, očistimo zavese ter okrasne blazine, operimo tudi odeje, ki jih bomo pozimi še bolj pogosto uporabljali. Madeže odstranimo skladno z navodili za vzdrževanje tkanine.

Preprogam posvetimo veliko pozornosti. FOTO: Dragonimages/Getty Images

Če bomo torej pred zimo očistili preproge, pečico, okna, grelna telesa, površine, ki se jih pogosto dotikamo, in hišni tekstil, bo dom neprimerno bolj svež, urejen in prijeten za zimske dni ter praznična druženja, ki so že za prvim ovinkom.