ZDRAVJE SRCA

Če imate povišan krvni tlak, pogosteje uživajte to zelenjavo

Ena od prednosti soka rdeče pese je, da deluje razmeroma hitro.
M. Fl.
 21. 1. 2026 | 15:00
Rdeča pesa že vrsto let velja za eno najbolj zdravih korenovk, vendar je njen pravi potencial pogosto podcenjen. Bogata je z nitrati, spojinami, ki imajo ključno vlogo pri zdravju krvnih žil. Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje rdeče pese, zlasti v obliki soka, prispeva k zniževanju povišanega krvnega tlaka in ohranjanju zdravja srca ter ožilja.

Kako rdeča pesa znižuje krvni tlak

Največja prednost rdeče pese se skriva v visoki vsebnosti nitratov, ki jih telo pretvori v dušikov oksid. Ta spojina spodbuja širjenje krvnih žil, s čimer se izboljša pretok krvi in zmanjša pritisk na stene arterij, pojasnjujejo strokovnjaki s portala VeryWellHealth. Raziskave so pokazale, da lahko vsakodnevno uživanje soka rdeče pese občutno zniža sistolični (zgornji) krvni tlak, torej tlak v arterijah v trenutku, ko se srce skrči in potisne kri v artrije. Pri diastoličnem (spodnjem) tlaku, ki se meri, ko se srce sprošča, so rezultati manj enotni in ne kažejo vedno statistično značilnih sprememb.

Hitri in dolgoročni učinki

Ena od prednosti soka rdeče pese je, da deluje razmeroma hitro. Znanstveniki so ugotovili, da že en odmerek lahko v dveh do treh urah zniža sistolični tlak. Učinki so izrazitejši pri osebah, ki že imajo povišan krvni tlak, pa tudi pri starejši populaciji. Dolgoročno lahko dušikov oksid, ki nastaja iz nitratov rdeče pese, pozitivno vpliva na uravnavanje krvnega tlaka tudi do dva meseca, če je vnos nitratov reden in neprekinjen. Ko se uživanje prekine, se ravni teh snovi v telesu vrnejo na začetne vrednosti, kar pomeni, da tudi koristni učinki postopoma izginejo.

Treba je poudariti, da učinki rdeče pese niso enaki pri vseh. Pri osebah, ki že jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, so lahko rezultati šibkejši ali nepredvidljivi. Zato strokovnjaki svetujejo, da se pred vključitvijo rdeče pese v vsakodnevno prehrano, zlasti v večjih količinah, posvetujete z zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom.

