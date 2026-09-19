Če nam tlak pri zdravniku poskoči, je lahko rešitev preprosta: ni številka, ujeta v trenutku

PRITISK

Nekaj dni si ga merimo doma.

Nekatere ob obisku zdravnika že čakanje v ambulanti vznemiri, ob merjenju krvnega tlaka napetost še naraste in z njo tudi tlak. Zdravnik jim lahko predlaga, naj si ga nekaj časa merijo sami doma, kjer ni ambulantnega stresa. Domače merjenje pa ni namenjeno le takšnim primerom. Povišan krvni tlak pogosto ne povzroča značilnih težav, zato ga je koristno občasno izmeriti. Pri tem je pomembno, da meritev opravimo v čim bolj standardnih razmerah, saj na krvni tlak vplivajo telesni napor, stres, kofein, nikotin in druga trenutna stanja, da, tudi prepir ga lahko dvigne. Zato se pred meritvijo vsaj ...