NE ODLAŠAJTE

Če ni vabila, se na preventivni pregled prijavimo sami

Opozori nas na morebitna zdravstvena tveganja, na podlagi informacij, ki jih dobimo, pa lahko izboljšamo svoj življenjski slog in preprečimo nastanek bolezni.
Zdravnik nas bo opozoril na morebitne težave. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Na preventivnem pregledu preverijo tudi zdravje srca. FOTO: Lacheev/Getty Images

Spirometrija nam pove, v kakšnem stanju so pljuča. FOTO: Stefanamer/Getty Images

A. J.
 22. 1. 2026 | 06:50
A+A-

V Sloveniji imamo več različnih zdravstvenih pregledov, ki jih financira osnovno zdravstveno zavarovanje. Do osnovnega pregleda za odrasle od 30. leta smo upravičeni na vsakih pet let, mlajši in tisti z večjim tveganjem, kot so na primer sladkorni bolniki, pa so k zdravniku vabljeni že prej. Če ne dobimo vabila za pregled, se lahko nanj prijavimo sami v ambulanti svojega osebnega zdravnika oziroma ambulanti za neopredeljene.

Zobozdravnik nas mora pregledati vsako leto.

Vključuje krvne preiskave, s katerimi med drugim preverijo sladkor in holesterol v krvi, vprašalnike o navadah in počutju, meritve (krvni tlak, teža/višina, obseg pasu) ter po potrebi dodatne preiskave (npr. EKG, spirometrija …). Odraslim pripada program preventive za srčno-žilna obolenja, v okviru katerega so na pregled praviloma vabljeni moški med 35. in 65. in ženske med 45. in 70. letom, prav tako na 5 let.

Presejalni programi

Za preventivo skrbijo tudi državni presejalni programi raka, za katere dobimo vabila na dom. Trije ključni so program ZORA za raka materničnega vratu (povabljene so ženske, stare med 20 in 64 leti, ki v zadnjih treh letih niso opravile brisa materničnega vratu), DORA za raka dojk (ženske med 50. in 69. letom so na dve leti vabljene na mamografijo) in SVIT za raka na debelem črevesu in danki (test dobijo na dom moški in ženske med 50. in 74. letom, vsaki dve leti). Zobozdravnik nas mora, kot navaja ZZZS v informativni zloženki, pregledati enkrat na leto (a le na našo zahtevo), upravičeni smo tudi do kontrolnega pregleda šest mesecev po zaključenem zdravljenju/protetiki. Tudi otroci so upravičeni do rednih letnih preventivnih pregledov pri zobozdravniku. Predšolski otroci, učenci in študenti do 26 let imajo v okviru preventive omogočene dodatne storitve (npr. čiščenje oblog, zalivanje fisur, fluorizacijo).

Otroci imajo pogosteje preventivne preglede.

Otroci imajo pogosteje preventivne preglede. Dojenčki in predšolski otroci imajo sistematske preglede v starosti 1, 3, 6, 9, 12 in 18 mesecev ter pri 3 in 5 letih. Pri 3 letih je dodan še pregled pri psihologu, pri 5 pa pri logopedu. Šolski otroci in mladina do 19. leta so pregledani pred vstopom v šolo, nato pa v 2., 4., 6. in 8. razredu OŠ ter v 1. in 3. letniku SŠ. Sledi pregled pri 18 letih oziroma, za študente, v prvem letniku dodiplomskega in prvem letniku podiplomskega študija. V sklopu teh pregledov se izvajajo tudi cepljenja po programu cepljenja. V Sloveniji imamo organizirane tudi preventivne programe, povezane z reproduktivnim zdravjem, nosečnostjo in porodom: svetovanje/kontracepcija, preventivni pregledi v nosečnosti (skupaj 10 sistematičnih pregledov, vsaj dva ultrazvoka in laboratorij), pregledi po porodu, ob menopavzi, ter patronažni obiski na domu.

