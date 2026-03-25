Če se vname ta živec, nas lahko bolečina povsem ohromi

Išias je pogosta težava, s katero se vsaj enkrat v življenju sreča veliko ljudi. V ozadju težave je bolečina, ki nastane zaradi draženja ali utesnitve največjega živca v telesu – ishiadičnega živca. Ta poteka iz spodnjega dela hrbtenice skozi zadnjico in po zadnji strani noge vse do stopala. Širok je do dva centimetra, v resnici pa gre za snop živcev iz petih živčnih korenin, ki izhajajo iz hrbtenjače.

Naj pojasnimo, išias ni bolezen sama po sebi, temveč skupek simptomov, ki nastanejo zaradi razdraženega živca, kar pa je posledica težav v ledvenem delu hrbtenice, na primer zdrsa medvretenčne ploščice ali hernije diska, obrabe, vnetja, neustrezne drže, nenadnega dviga težkega bremena in dolgotrajnega sedenja. Na išias nas opozarja ostra, pekoča ali zbadajoča bolečina, ki se začne v križu ali zadnjici in se širi po eni nogi navzdol. Poleg bolečine se lahko pojavijo tudi mravljinčenje ali odrevenelost, občutek šibkosti v nogi, težave pri daljšem sedenju ali hoji. Bolečina je najhujša pri kašljanju, kihanju, upogibanju ali dvigovanju nog, ko ležimo na hrbtu.

Išias nam povzroča različne težave, običajno pa si lahko pomagamo sami s preprostimi ukrepi, kot so gibanje oziroma zmerna telesna dejavnost, raztezne vaje za hrbtenico in zadnje stegenske mišice, topli ali hladni obkladki za lajšanje bolečin, pravilna drža pri sedenju. Pogosto ne gre za resno stanje, ki bi povzročalo dolgoročne težave, včasih pa bolečina vendarle vztraja. Če po nekaj tednih ne popusti ali pa se ji pridružijo še drugi simptomi, kot je izguba moči v nogi oziroma mišična oslabelost ali urinska in fekalna inkontinenca, je nujen obisk zdravnika. Ta lahko pomaga s protibolečinskimi zdravili in fizioterapijo, v redkih primerih je potreben operativni poseg.

Zdravniki včasih ne odkrijejo vzroka za išias, se pa težave pogosteje pojavljajo ob nekaterih dejavnikih tveganja. Na vrhu seznama je poškodba hrbtenice ali spodnjega dela hrbta, zato naj bodo tisti, ki že imajo znane težave, previdni in naj sledijo zdravnikovim napotkom glede gibanja. Tveganje se poveča s staranjem, saj lahko obraba povzroči ukleščene živce, hernijo diska in druga stanja, ki lahko povzročijo išias. Skrbimo za zdravo težo ter utrjene hrbtne in trebušne mišice, s katerimi tvorimo trdno jedro telesa. Če je le mogoče, se izogibamo delu, ki zahteva pogosto dvigovanje težkih bremen in veliko sklanjanja ali dolgotrajno sedenje, oziroma dosledno skrbimo za pogosto raztezanje in vaje za moč.

Fizioterapija in ustrezne vaje so lahko odlična podpora. FOTO: Photology1971/Getty Images