PARTNERSTVO

Če sta prekinila zvezo, morda zgodba vseeno še ni končana

Ali bosta zmogla ravnati drugače kot prej? Nekaterim parom je dana nova priložnost.
Včasih se čustva vendarle ne ohladijo. FOTO: Boris Jovanovic/Getty Images
Včasih se čustva vendarle ne ohladijo. FOTO: Boris Jovanovic/Getty Images
S. N.
 8. 1. 2026 | 16:15
1:32
Razhodi pogosto pustijo odprta vprašanja, še posebej takrat, ko se čustva ne ohladijo čez noč. Prav način, kako se s temi občutki spopadamo s časovne razdalje, nam lahko pokaže, ali gre za resnični zaključek ali je to zgolj priložnost za drugačen začetek.

Hrepenenje

Če ob misli na bivšega občutite predvsem mir, brez želje po vnovičnem stiku, je to pogosto znak, da je zgodba zares končana. Če pa se kljub miru, ki ga čutite, pojavi tudi jasna želja po vnovičnem odnosu, je vredno preveriti, od kod prihaja, saj je jasno, da gre za hrepenenje.

Sprememba

Vprašanje ni vedno, ali se imata še rada, temveč ali bosta znala ravnati drugače kot prej. Če prepoznata konkretne spremembe pri sebi in drug pri drugem, to lahko pomeni možnost nadaljevanja odnosa tam, kjer sta ostala, a na novo, sicer bosta skoraj zagotovo ponavljala le stare vzorce.

Nova prihodnost?

Če vas k bivšemu vleče predvsem nostalgija, je to znak, da se oklepate preteklosti in ne morete storiti koraka naprej. Ste v nekem medprostoru, kjer ni napredka. Če pa si z njim še vedno predstavljate prihodnost, ki ima novo obliko in je sposobna predelati stare vzorce, morda zgodba še ni končana.  

odnosičustvaljubezen
