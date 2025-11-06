Če vas boli grlo, nikar ne jejte tega

Vneto grlo je eden najpogostejših simptomov prehlada ali drugih virusnih okužb.

Včasih ga povzroča tudi suh zrak ali glasno petje na koncertu. Eden od načinov za hitrejše premagovanje tegobe je izogibanje hrani, ki krepi simptome. Če vas boli grlo, ne uživajte tega:

Kislih jedi in pijač

Ko vas boli grlo, se izogibajte kislim živilom in pijačam, kot so pomarančni sok, limonada, paradižnik ali paradižnikova omaka. »Kislina lahko dodatno draži že vneto sluznico grla in poveča pekoč občutek,« opozarja nutricionistka Samantha Peterson.

Namesto tega izberite mehko sadje, kot so banane, papaja ali mango.

FOTO: Nitrub/Gettyimages

Preveč začinjene hrane

Čeprav si včasih zaželite nekaj pekočega, da bi očistilo grlo, začinjena hrana dejansko poslabša stanje.

»Zmanjšajte količino začimb v juhah ali enolončnicah, najbolje pa je začinjeno hrano, dokler se grlo ne umiri, črtati z jedilnika,« svetuje nutricionistka Maddie Pasquariello.

Hrustljave in suhe hrane

Trdi in suhi prigrizki lahko dodatno dražijo že občutljivo grlo. »Njihova groba tekstura na vneto tkivo deluje kot brusni papir,« pojasnjuje Petersonova.

Boljši so mehki in topli obroki: ovsena kaša z medom, pire iz sladkega krompirja, tople juhe ali smutiji.

FOTO: Olgalepeshkina/Gettyimages

Prevroče hrane in pijače

Topel čaj ali juha lahko začasno olajšata bolečino, vendar, če sta prevroča, prizadenete že razbolelo sluznico in okrepita bolečino.

Strokovnjaki priporočajo tople, ne vroče pijače, ali celo hladne smutije in ledene kocke, ki zmanjšajo vnetje in ublažijo neprijetnosti.

Alkohola

Nasprotno s splošnim prepričanjem alkohol ne ubija bakterij, ki povzročajo vnetje grla, ampak dodatno izsušuje sluznico in oslabi imunski sistem.

Zato se alkoholu raje izognite, pijte mlačno juho, zeliščne čaje ali vodo.

FOTO: Itakdalee/Gettyimages

Mlečnih izdelkov

Hladno mleko ali sladoled lahko za trenutek ublažita bolečino, vendar pri mnogih povečata nastajanje sluzi.

To velja tudi za tople mlečne omake in druge mlečne izdelke.

Pijač s kofeinom

Kofein, podobno kot alkohol, dehidrira telo in dodatno izsuši grlo.

Poleg tega moti spanec, ki je ključen za krepitev imunskega sistema. Namesto kave in energetskih napitkov izberite zeliščne čaje iz rastlin, kot so kamilica, slez ali koren sladkega korena, z žličko medu, ki učinkuje protimikrobno in pomirjevalno, svetuje t-portal.