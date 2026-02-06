Medenično dno je del telesa, o katerem se dolgo ni veliko govorilo, dandanes pa je dobro znano, da ima ključno vlogo pri našem zdravju, dobrem počutju in kakovosti življenja – tako pri ženskah kot pri moških. In kot opozarjajo strokovnjaki: če za medenično dno ne bomo skrbeli, nam bo povzročilo hude neprijetnosti, morda celo resne težave. Medenično dno je skupek mišic, vezi in vezivnega tkiva, ki se raztezajo čez dno medenice, med sramno kostjo spredaj in trtico zadaj, tako da zapira spodnji del trebušne votline.

Njegove glavne naloge so: podpora notranjim organom, mehurju, maternici in črevesju pri ženskah ter mehurju in črevesju pri moških, nadzor nad odvajanjem urina in blata, ima pomembno vlogo pri spolni funkciji, stabilizaciji trupa skupaj s trebušnimi in hrbtnimi mišicami. Težave se lahko pojavijo, ko je medenično dno prešibko, denimo po nosečnost in porodu, operacijah ter ob staranju, ko je preveč napeto zaradi stresa, nepravilne drže ali dihanja. Ko ravnovesje moči ni pravo, se lahko pojavijo uhajanje urina ali blata, spuščanje medeničnih organov, bolečine v križu, medenici ali spolovilih, boleči spolni odnosi ter občutek pritiska ali teže v spodnjem delu trebuha.

Stisk in sprostitev

Toda večino zapletov lahko preprečimo ali ublažimo, in sicer z ustrezno skrbjo za mišice medeničnega dna. Najprej jih moramo prepoznati, najlažje tako, da poskusimo zadržati urin in vetrove hkrati, a brez stiskanja zadnjice ali trebuha. Mišice je treba znati tudi sprostiti. Vaje za utrjevanje mišic medeničnega dna so znane tudi kot keglove vaje, pri katerih pa je ključno, da jih izvajamo redno in pravilno ter ustrezno kombiniramo moč, vzdržljivost in sproščanje. Če imamo že znane težave z medeničnim dnom ali pri vajah občutimo bolečino, se velja posvetovati z osebnim zdravnikom, ki nas lahko napoti do specializiranega fizioterapevta. Za pravilno izvajanje keglovih vaj sedimo v udobnem položaju, tako da so mišice trebuha, stegen in zadnjice sproščene. Nato stiskamo mišice medeničnega dna, kot da bi želeli ustaviti tok urina. Držimo stisk nekaj sekund, nato pa mišice popolnoma sprostimo in vajo ponovimo. Za dosego najboljših rezultatov je keglove vaje priporočljivo izvajati vsak dan, začnemo z nizom 10 stiskov trikrat na dan. Postopoma podaljšujemo čas stiskanja in število ponovitev.

Za mišice medeničnega dna pa skrbimo tudi s pravilnim, globokim dihanjem in ravno držo, ki mora biti pokončna, a sproščena. Redno opravljamo malo in veliko potrebo ter ju ne zadržujemo, prav tako ne pretiravamo s potiskanjem na stranišču. Skrbimo za urejeno prebavo, redno se gibamo in izvajamo tudi pilates, jogo ali vaje za utrjevanje trupa.