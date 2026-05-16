Celiakija ni alergija na gluten in ni prehranska modna muha

Danes je mednarodni dan celiakije, sicer pa je ves maj namenjen ozaveščanju o tej avtoimunski bolezni. Slovensko društvo za celiakijo je vključeno tudi v Evropsko združenje društev za celiakijo AOECS in že več kot 35 let opozarja na težave, s katerimi se srečujejo bolniki, tudi v letošnjem maju so že organizirali številne dejavnosti, predavanja, srečanja, kuharske delavnice in druženja.

Celiakija ni alergija in ni prehranska modna muha, ob letošnjem mednarodnem dnevu poudarja stroka. Gre za avtoimunsko bolezen, pri kateri telo ob zaužitju glutena sproži imunski odziv, ki poškoduje sluznico tankega črevesa. Gluten je beljakovina v pšenici, ječmenu, rži in pogosto tudi ovsu zaradi kontaminacije. Poškodovano črevo slabše vsrkava hranila, zato lahko bolezen povzroča kronične prebavne težave, napihnjenost, driske ali zaprtje, hujšanje, slabokrvnost, utrujenost, glavobole, bolečine v sklepih, osteoporozo, težave s kožo, pri otrocih tudi zastoj v rasti. Veliko bolnikov leta živi brez diagnoze, saj težave pripisujejo stresu, občutljivemu želodcu ali drugim boleznim, bolezen pa potrdijo s pregledom pri gastroenterologu, krvnimi testi za protitelesa in biopsijo tankega črevesa.

Edino učinkovito zdravilo je dieta.

Črevo se obnovi

Ker zdravila ni, je edino učinkovito zdravljenje dosledna in vseživljenjska brezglutenska dieta. Že majhne količine glutena namreč lahko povzročijo vnetje in poškodbe črevesa. Bolniki so tako obsojeni na nenehno branje deklaracij, preverjanje navzkrižne kontaminacije, previdnost v restavracijah, ločeno pripravo hrane doma, natančno načrtovanje izletov in potovanj ter dražjo prehrano. To pogosto prinaša občutek izključenosti pri druženjih, zadrego v vrtcu, šoli ali službi in strah pred nehotenim zaužitjem glutena. Dobra novica je, da se pri večini bolnikov črevesje po dosledni brezglutenski prehrani začne obnavljati. Pri otrocih je okrevanje pogosto hitrejše, pri odraslih lahko traja mesece ali celo leta.

Društvo bolnikov s celiakijo ima pomembno vlogo pri podpori, ozaveščanju in izmenjavi izkušenj, za člane redno organizirajo kuharske delavnice, izobraževanja, rehabilitacije za otroke in odrasle, športne in družabne dogodke, svetovanja glede prehrane in pravic bolnikov. V Sloveniji je področje financiranja oziroma subvencioniranja prehrane za bolnike s celiakijo že več let predmet kritik, saj sistem ni enotno urejen za vse starostne skupine.

Starši otrok in mladostnikov s potrjeno diagnozo lahko prejemajo dodatek za nego otroka zaradi potrebe po posebni prehrani, odrasli bolniki pa to podporo izgubijo. Posebnega državnega nadomestila za brezglutensko prehrano odraslih trenutno ni, ustrezni izdelki pa so pogosto od dva- do sedemkrat dražji od običajnih.