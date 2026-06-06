Celulit ima skoraj vsaka ženska: zakaj nastane in kaj pomaga?

Poletje je pred vrati, tako pa tudi vsakoletno negodovanje zaradi trdovratnega celulita. Ne glede na starost, telesno maso, obliko postave ali telesno pripravljenost se z razvpito pomarančno kožo srečuje velika večina odraslih žensk. In čeprav ni zdravstvena težava, je celulit že desetletja osovražen predmet številnih razprav, lepotnih nasvetov in obljub o hitrih rešitvah. Zakaj sploh nastane, kdo je zanj bolj dovzeten in ali ga je mogoče preprečiti ali vsaj omiliti?

Številni vplivi

Celulit je zelo pogosta estetska sprememba kože, ki se kaže kot neenakomerna, grbinasta površina kože. Najpogosteje se pojavlja na stegnih, zadnjici, bokih in trebuhu, lahko tudi na nadlahteh. Gre za povsem naravno posledico posebne zgradbe podkožnega maščevja, vezivnega tkiva in kože. Nastanek celulita je povezan z več dejavniki. Pomembno vlogo imajo hormoni, predvsem estrogen, ki vpliva na razporeditev maščobnega tkiva, prekrvavitev in strukturo vezivnega tkiva. Pri ženskah so vezivna vlakna v podkožju razporejena drugače kot pri moških, zato se maščobne celice lažje izbočijo proti površini kože in ustvarijo značilen videz.

Učinek masaž je blag in kratkotrajen. FOTO: Group4 Studio/Getty Images

Na razvoj celulita vplivajo tudi genetske lastnosti, saj dednost vpliva na debelino kože, količino maščobnega tkiva, elastičnost veziva in delovanje krvnega ter limfnega obtoka. S staranjem koža izgublja kolagen in elastičnost, zato je celulit pogosto še opaznejši. Delno lahko na vidnost celulita vplivamo tudi sami, in sicer s sedečim življenjskim slogom, ki upočasni prekrvavitev, pomanjkanjem telesne dejavnosti ter neuravnoteženo prehrano in kajenjem.

Dobra prekrvavitev

Celulita ne moremo preprečiti ali odpraviti, lahko pa z zdravim življenjskim slogom zmanjšamo njegovo intenzivnost. Z dobro prekrvavitvijo in krepkimi mišicami je koža videti bolj napeta, prehrana z dovolj sadja, zelenjave, polnovrednih žit in kakovostnih beljakovin pa podpira vezivno tkivo, tako tudi zadosten vnos tekočine in izogibanje kajenju, ki pospešuje razgradnjo kolagena.

Na nogah je skorajda vedno prisoten. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Pri nekaterih je celulit viden takoj in s prostim očesom, pri drugih pa šele ob stisku kože. Nekatere poskušajo njegov videz ublažiti z masažnimi tehnikami, krtačenjem in kozmetičnimi pripravki, a so učinki le blagi in kratkotrajni. Učinkovitejše so lahko metode v estetski medicini, kot so radiofrekvenčna terapija, laserski postopki, akustični valovi in različne tehnike mehanskega sproščanja vezivnih pregrad pod kožo.