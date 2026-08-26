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MODERNA IN MERCK

Cepivo proti raku po meri bolnika

Personalizirano cepivo mRNA po operaciji pomaga imunskemu sistemu prepoznati rakave celice ter zmanjšuje tveganje za ponovitev melanoma.
Cilj je spodbuditi imunski sistem, da učinkoviteje prepozna tumorske celice, pri tem pa čim manj prizadene zdravo tkivo. FOTO: Getty Images

Cilj je spodbuditi imunski sistem, da učinkoviteje prepozna tumorske celice, pri tem pa čim manj prizadene zdravo tkivo. FOTO: Getty Images

Moderna in Merck sta sporočila, da je njuno personalizirano cepivo doseglo glavna cilja raziskave. FOTO: Maddie Meyer/Afp

Moderna in Merck sta sporočila, da je njuno personalizirano cepivo doseglo glavna cilja raziskave. FOTO: Maddie Meyer/Afp

Za posameznega bolnika izdelajo cepivo mRNA, ki imunskemu sistemu pokaže, katere celice mora prepoznati in napasti. FOTO: Memorial Sloan Kettering Cancer/Reuters

Za posameznega bolnika izdelajo cepivo mRNA, ki imunskemu sistemu pokaže, katere celice mora prepoznati in napasti. FOTO: Memorial Sloan Kettering Cancer/Reuters

Cilj je spodbuditi imunski sistem, da učinkoviteje prepozna tumorske celice, pri tem pa čim manj prizadene zdravo tkivo. FOTO: Getty Images
Moderna in Merck sta sporočila, da je njuno personalizirano cepivo doseglo glavna cilja raziskave. FOTO: Maddie Meyer/Afp
Za posameznega bolnika izdelajo cepivo mRNA, ki imunskemu sistemu pokaže, katere celice mora prepoznati in napasti. FOTO: Memorial Sloan Kettering Cancer/Reuters
D. S.
 26. 8. 2026 | 13:45
4:50
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Prvič je personalizirano cepivo mRNA proti raku uspešno prestalo veliko klinično preizkušanje tretje faze. Ne gre za cepivo, ki bi zdrave ljudi varovalo pred rakom, temveč za zdravljenje bolnikov, ki so jim melanom že odstranili in pri katerih obstaja nevarnost, da se bolezen vrne. Moderna in Merck sta 19. avgusta sporočila, da je njuno personalizirano cepivo v kombinaciji z imunoterapevtskim zdravilom doseglo oba glavna cilja raziskave: bolniki so dlje ostali brez ponovitve bolezni in brez oddaljenih zasevkov. To je pomemben mejnik pri razvoju personaliziranih cepiv proti raku, piše The Conversation, katerega prispevek je objavil CNN.

Posebnost zdravljenja je, da cepivo ni enako za vse.

Posebnost zdravljenja je, da cepivo ni enako za vse. Po odstranitvi melanoma analizirajo genske spremembe v tumorju in poiščejo značilnosti, po katerih se rakave celice razlikujejo od zdravih. Na podlagi teh podatkov nato za posameznega bolnika izdelajo cepivo mRNA, ki imunskemu sistemu pokaže, katere celice mora prepoznati in napasti. Sašo Dolenc, dr. filozofije, fizik, publicist in urednik portala Kvarkadabra, je na Facebooku pojasnil, da gre pravzaprav za cepivo »po meri« posameznega tumorja. Rak je za imunski sistem težko prepoznaven, ker nastane iz človekovih lastnih celic, cepivo pa ga opozori na značilnosti, ki so nastale zaradi mutacij.

Cepivo ni preventiva

Tehnologija mRNA je širši javnosti postala znana predvsem med pandemijo covida-19, vendar jo znanstveniki raziskujejo že desetletja. Pri zdravljenju raka je njen cilj spodbuditi imunski sistem, da učinkoviteje prepozna tumorske celice, pri tem pa čim manj prizadene zdravo tkivo. V primeru intismerana gre za zdravljenje po operaciji, katerega namen je zmanjšati tveganje, da bi se bolezen vrnila ali razširila. Od začetka tega stoletja je bilo izvedenih več kot 120 obetavnih kliničnih preskušanj cepiv mRNA za različne vrste raka, med drugim za melanom ter raka možganov, dojk, pljuč in prostate.

Gre za ciljno zdravljenje, prilagojeno posameznemu bolniku.

Obetavni rezultati so bili doseženi tudi pri glioblastomu, agresivnem možganskem tumorju, pri katerem so možnosti zdravljenja omejene. Raziskave kažejo, da lahko personalizirano cepivo mRNA hitro spodbudi imunski odziv proti tumorju. Kljub spodbudnim rezultatom je še naprej potrebna previdnost. Moderna in Merck vseh podrobnih rezultatov raziskave še nista objavila, zato za zdaj ni mogoče natančno oceniti, kako velika je bila korist zdravljenja in ali bodo bolniki zaradi njega tudi živeli dlje, navaja CNN.

Personalizacija je hkrati ena največjih posebnosti in ena največjih zahtev takšnega pristopa. Za vsakega bolnika je treba posebej analizirati tumor, izbrati ustrezne tarče in izdelati njegovo različico cepiva. Raziskovalci zato poudarjajo, da ne gre za univerzalno »cepivo proti raku«, ampak za zelo ciljno zdravljenje, prilagojeno posameznemu bolniku.

Dezinformacije na spletu

Ob znanstvenem napredku avtorica prispevka Dannell D. Boatman z Univerze Zahodne Virginije opozarja še na drugo težavo: nezaupanje v tehnologijo mRNA, ki se je okrepilo po pandemiji.

Moderna in Merck sta sporočila, da je njuno personalizirano cepivo doseglo glavna cilja raziskave. FOTO: Maddie Meyer/Afp
Moderna in Merck sta sporočila, da je njuno personalizirano cepivo doseglo glavna cilja raziskave. FOTO: Maddie Meyer/Afp
Na družbenih omrežjih se je med drugim razširil izraz »turbo rak«, s katerim nasprotniki cepljenja opisujejo domnevno povezavo med cepivi mRNA proti covidu-19 in nenavadno agresivnimi oblikami raka. Za takšne trditve po navedbah avtorice ni verodostojnih znanstvenih dokazov. Velike populacijske raziskave prav tako niso pokazale povečanega tveganja za razvoj raka po cepljenju proti covidu-19. Kljub temu se podobne trditve hitro širijo prek osebnih zgodb, napačnih interpretacij raziskav in znanstveno zvenečega jezika. Boatmanova opozarja, da lahko njihovo ponavljanje postopoma zmanjšuje zaupanje v tehnologijo mRNA kot celoto. To je lahko zlasti problematično pri zdravljenju raka. Raziskave kažejo, da lahko napačne informacije vplivajo na odločitve bolnikov, zlasti kadar se ti namesto preverjenih terapij odločijo za nedokazane pristope.

Onkologi že poročajo, da morajo v pogovorih z bolniki pogosto pojasnjevati ali popravljati informacije, na katere so ti naleteli na spletu. Avtorica poudarja, da znanstveni napredek sam po sebi ni dovolj. Prihodnost cepiv mRNA proti raku bo odvisna tudi od tega, ali bodo bolniki razumeli, kako takšno zdravljenje deluje, in mu zaupali.

Za posameznega bolnika izdelajo cepivo mRNA, ki imunskemu sistemu pokaže, katere celice mora prepoznati in napasti. FOTO: Memorial Sloan Kettering Cancer/Reuters
Za posameznega bolnika izdelajo cepivo mRNA, ki imunskemu sistemu pokaže, katere celice mora prepoznati in napasti. FOTO: Memorial Sloan Kettering Cancer/Reuters

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